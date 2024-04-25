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Бизнес Народная премия НГС обзор «Ни о чем не жалей, и люби просто так»: стали известны имена ведущих шестой Народной премии НГС

«Ни о чем не жалей, и люби просто так»: стали известны имена ведущих шестой Народной премии НГС

Церемония награждения победителей пройдет 22 мая в зале филармонии им. А. М. Каца

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Вести шестую церемонию награждения премии НГС будут Андрей Малахов и певица Валерия

Шестую народную премию НГС будет вести Андрей Малахов в паре с певицей Валерией — церемония награждения победителей пройдет 22 мая в концертном зале филармонии имени А. М. Каца.

Для Андрея Малахова это будет третья по счету церемония в Новосибирске. Валерия же будет участвовать в подобном мероприятии впервые.

Напомним, что список из 100 лучших компаний уже сформирован, начался второй этап — голосование. За 4 дня поступило больше 10 тысяч голосов — активнее всего новосибирцы выбирают лучший салон красоты года.

Напомним, что голосование идет в 10 номинациях: свой голос можно отдать в каждой номинации только один раз и только за одного участника.

  • Отдых года

  • Образовательный центр года

  • Супермаркет года

  • Фитнес-центр года

  • Доставка года

  • Гастропространство года

  • Бар года

  • Косметологический центр года

  • Салон красоты года

  • Медицинский центр года

Голосовать можно до 22 мая. Также будет специальная, 11-я номинация «Бизнес года» — победителя в ней выберет команда НГС. Все новости о Народной премии можно узнать в нашем сюжете по ссылке.

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Народная премия Шестая народная премия НГС Бизнес Андрей Малахов Валерия
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