Империя NL. Как бедный сибиряк и его друзья сделали миллиарды на порошках — они ведут себя как рок-звезды и судятся с блогерами

Многие знают компанию NL International по фотографиям в соцсетях ее топ-менеджеров — на них молодые люди хвастаются машинами, большими заработками и путешествиями Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Сетевая компания NL International в нулевые начинала с продажи чаев и БАДов. Затем случился ее расцвет: путешествия, тренинги, «Мерседесы» с фирменными наклейками и красивая картинка богатой жизни в соцсетях. В 2024 году NL начали упоминать в связи с конфликтами со своими партнерами — одно из разбирательств даже дошло до суда. НГС решил вспомнить, кто стоит у руля известной фирмы, которая в 2023 году заработала 1,5 миллиарда рублей.



«Купил на собранные нами втроем деньги эти БАДы»

Компанию New Life (именно так изначально она называлась) основали трое приятелей — Дмитрий Хохлов, Юлия Гольдорт и Роман Товстик в 2000 году. В качестве названия вскоре решили оставить только аббревиатуру из-за ассоциаций с религиозной организацией, которую Дмитрий Хохлов назвал «сектой» в интервью на «Ютубе». Там же он рассказал, что первое время у NL не было денег и продукта, а первые чаи и БАДы начали появляться лишь в 2002 году.

— Я со спортивной сумкой поехал в Москву. У Славы Фетисова и у Паши Буре была компания Champion choice — они продавали БАДы. Я просто со спортивной сумкой купил на собранные нами втроем деньги этот продукт, эти БАДы. И когда мне выписывали эту бухгалтерскую бумагу, меня спросили: «На кого выписывать? Какая у вас должность?». Я говорю: «У меня должность — президент». <...> А я стою в такой ужасной одежде, худой, потому что был пост, и я похудел на 11 килограммов. Я понимаю, что я очень по-дурацки выглядел, у меня были такие дурацкие ботинки немодные — на модные не было денег, — рассказывал Дмитрий Хохлов.

Дмитрий Хохлов вращался в среде спортсменов и сам активно занимался спортом Источник: youtube.com / «MLM Про сетевой бизнес»











Узнаваемые баночки функционального питания Energy Diet — наверное, самого известного продукта NL International, появились в линейке в 2003 году. Как объяснял Дмитрий Хохлов, на идею создания таких порошков его натолкнули примеры его знакомых спортсменов и Александра Карелина — благодаря им он понял, что компании стоит сосредоточиться именно на питании, но «не таком вредном». В проект приходят французские партнеры, которых находит Роман Товстик. Постепенно NL International начинает запускать и другие БАДы, уходовую косметику, линейку косметики для мужчин, товары для стирки и уборки, а также обзаводится собственным производством в Новосибирске. Само управляющее брендом юрлицо компании — ООО «НЛ Континент» — было зарегистрировано в Новосибирске в 2008 году.



Но кроме продукции NL International делает ставку на различные мероприятия — их в компании называют лидерскими событиями. Основатели отдыхают с менеджерами, проводят тренинги, марафоны, запускают школы и все это транслируют в соцсети — вероятно, чтобы вызывать зависть тех, кто к ним еще не примкнул. Каждый год NL International с размахом празднует свой день рождения, для чего арендует стадионы и большие площадки. На празднике присутствуют знаменитости и выступают сами основатели. Они выходят под специально подобранные для них треки как рок-звезды и мотивируют менеджеров со сцены.

Менеджеры и основатели NL International показывают в соцсетях картинку счастливой богатой жизни Источник: instagram.com* (деятельность запрещена в России) / dmitriy.hohlov











Компания строилась и развивается по модели МЛМ-маркетинга (то есть многоуровневого). В NL International это объясняют так: они предоставляют продукцию и готовый маркетинг-план, а менеджерам нужно привлекать других менеджеров и клиентов, чтобы выстроить собственную реферальную сеть. Чем больше менеджеров в твоей структуре, тем больше доход.



Кто основал NL International и кто в ней зарабатывает

В еще одном интервью Дмитрий Хохлов делился тем, что компания на раннем этапе могла прекратить свое существование из-за развода его партнеров.



— Два моих партнера были мужем и женой. И мы договаривались 50 на 50 (50% у Дмитрия Хохлова, по 25% у Юлии Гольдорт и Романа Товстика). Для меня устные договоренности — ключевые, никаких бумаг, нотариально заверенных, мы не заполняли. И вот они приглашают меня к себе домой, Роман с Юлей, и говорят: «Непонятно, как сложится дальше наша жизнь, а вдруг мы разведемся?». Как в воду смотрели, — вспоминает он.

Так выглядела тройка основателей в 2005 году (слева Роман Товстик, справа — Юлия Гольдорт и Дмитрий Хохлов) Источник: instagram.com* (деятельность запрещена в России) / goldort107











В итоге супруги настояли на пересмотре распределения долей, и Хохлову с тех пор стало принадлежать 40%, его партнерам — по 30%. Через некоторое время Роман Товстик и Юлия Гольдорт действительно развелись, причем последняя предлагала Дмитрию Хохлову «забрать долю» ее экс-супруга, но тот на это не пошел. Он говорит, что не пожалел об этом решении, поскольку через некоторое время именно Роман Товстик завел знакомство с французскими бизнесменами, в результате чего стал возможным Energy Diet.



Сейчас Дмитрия Хохлова нет в списке учредителей зарегистрированного в Новосибирске ООО «НЛ Континент» (управляет брендом). Роману Товстику и Юлии Гольдорт так же принадлежит по 30%, 15% владеет дочь Хохлова Дарина Хохлова, а 25% — у кипрского оффшора «Дикей Цитриад ЛТД». При этом Дмитрий Хохлов продолжает называть себя президентом NL International.



«НЛ Континент» в 2023 году показало выручку в 9,4 миллиарда рублей, прибыль — 1,5 миллиарда рублей. Это, кстати, не максимум, годом ранее у компании было 2 миллиарда прибыли.



У каждого из учредителей есть доли в других компаниях, так или иначе связанных с NL International — это региональные отделения NL International (например, ООО «НЛ Континент Санкт-Петербург») и различные производственные и торговые фирмы. В прошлом трое партнеров были учредителями благотворительных фондов «Солнечный город», «Спасибо!» и Фонд профилактики социального сиротства.

NL International часто приглашала на свои мероприятия звезд и запускала с ними рекламу Источник: instagram.com* (деятельность запрещена в России) / goldort107











Основатели компании активны в соцсетях, там они продвигают мероприятия NL International, а также ездят в путешествия и рассказывают об изменениях в компании. Дарина Хохлова, которая числится среди учредителей, судя по всему, с NL International связана лишь юридически и в развитии бизнеса не участвует.



Юлия Гольдорт после развода с Романом Товстиком вышла замуж за Евгения Белозерова — это еще один топ-менеджер NL International. В 2022 году пара объявила о разводе. Дочь Юлии Гольдорт Ольга — известный блогер и тик-токер, в 2020 году подверглась травле со стороны «Мужского государства»* (Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил его в России) из-за своих видео на тему феминизма. Как писал телеграм-канал Baza, в том же году она покинула Россию. В своих соцсетях девушка рассказала, что уехала учиться в Оксфорд.

Критика и скандалы

После того как компания начала набирать обороты, в Сети стали появляться разоблачительные видео на тему продукции NL International и заработка. Одна из претензий — агрессивный маркетинг и навязчивое поведение менеджеров, которые предлагают купить продукцию.



Что касается содержимого баночек того самого функционального питания, то в «Ютубе» можно найти множество разборов на эту тему. Компания болезненно реагирует на критику и пытается разбираться с блогерами. В 2020 году ООО «НЛ Континент» подала иск о защите деловой репутации из-за 17 видеороликов разных блогеров, в которых те называли компанию «тоталитарной сектой», «всероссийской аферой» и утверждали, что в продукции «содержатся минералы в дешевой форме, той, которая используется для прикорма животных». Суд встал на сторону компании и признал около 40 утверждений блогеров не соответствующими действительности. Критический сюжет также выходил на телеканале НТВ, однако разбирательств с ним не было.

Свои дни рождения компания всегда отмечала с размахом. В 2023 году его отметили в Live Арене в Москве, впервые на мероприятии не присутствовали основатели Источник: youtube.com / Nastya Mai











В 2015 году письмо с требованием удалить или опровергнуть статью получила спортивная энциклопедия Sportwiki за свой обзор на Energy Diet.



— Доводим до Вашего сведения, что вся продукция под товарным знаком «Energy Diet» в соответствии с законодательством РФ проходит декларирование, в ее отношении проводятся исследования, получаются все необходимые сертификаты. На основании вышесказанного, и руководствуясь статьей 152 ГК РФ требуем публикации опровержения вышеуказанных материалов на сайте sportwiki.to, удаления «экспертных» видеообзора и статьи. При невыполнении Вами указанных требований наша организация оставляет за собой право обратиться за защитой своих прав в судебные органы, — говорится в письме генерального директора ООО «НЛ Континент» Светланы Петровой, которое опубликовала Sportwiki. Обзор удалять она не стала.



Одна из топ-менеджеров компании Мария Азаренок в 2016 году даже выпустила на «Ютубе» 10-минутный ролик, в котором рассказала, как нужно отвечать на «проплаченные обзоры». В видео она также утверждают, что о продукции NL International нелестно отзываются спортсмены, для которых Energy Diet конкурент, и блогеры, добивающиеся высоких просмотров из-за того, что их видео смотрит «сетевая тусовка».



В 2013 году компания запустила акцию «Автобонус» — особо успешные менеджеры могли получить в подарок «Мерседес». Условие — нужно держать определенную квалификацию (зависит от продаж), но и после получения подарка объем продаж необходимо сохранять. При этом машина оформлялась в кредит на самого менеджера, а первоначальный взнос и ежемесячные платежи вносила сама NL International.

В 2021 году топ-менеджеры и основатели ездили в Дубай Источник: instagram.com* (деятельность запрещена в России) / dmitriy.hohlov











В 2019 году компания перестала выдавать своим менеджерам «Мерседесы». В том же году из NL International громко ушли два топа — Светлана Семенова, бывшая гендиректор, и Вячеслав Кацуба. Последний записал видео о своем решении и рассказал, что в последние месяцы видел, как у его менеджеров уменьшились доходы, в результате чего те вынуждены были выходить на подработку. Оба топа перешли к компании-конкуренту Greenway.



В этом году стало известно о еще двух скандалах, связанных с NL International. Наталья Сазонова, менеджер с доходом в 800 тысяч рублей, утверждает, что через четыре года работы ее контракт в системе удалили в одностороннем порядке. Причина в якобы его фейковости, сама Наталья уверяла, что контракт был реальным.



Похожая ситуация произошла с новосибирцем Романом Волковым, с той лишь разницей, что ущерб в его случае оказался куда серьезнее. Он проработал 9 лет в NL International и вышел на многомиллионный доход. Мужчина утверждает, что за 2023 год товарооборот его команды составил около 5 миллиардов рублей. В декабре компания в одностороннем порядке удалила контракт Романа из системы, отправив ему уведомление с сопроводительным письмом. В нем говорилось о невыполнении условий контракта и отсутствии лояльности к компании. По версии NL International, Роман перестал продвигать продукты компании и вести активную работу по привлечению новых партнеров.



Бывший топ-менеджер обратился в суд, его иск принят к рассмотрению. Сам Роман утверждает, что компания ему задолжала 84 миллиона рублей.



Что говорят в компании

Как сообщили в NL International на запрос НГС, компания работает по системе реферального бизнеса — бизнеса рекомендаций.

— Сегодня это одна из наиболее перспективных моделей, которая активно интегрируется во все сферы, включая банковский и строительный секторы. Дмитрий Хохлов, основатель ООО «НЛ Континент», эксперт и коуч в сфере сетевого и реферального маркетинга, является одним из трех основателей бизнеса NL International в России. С 2022 года Дмитрий не занимает должностей в управлении компанией «НЛ Континент», имеет статус основателя и уважаемого наставника для руководителей и партнеров компании, остается участником корпоративного совета NL (консультационный орган, список участников есть на сайте в личном офисе партнеров). Ввод кипрской компании в управление обусловлен геополитическими изменениями. С 2022 года многие европейские поставщики сырья, производственные и логистические компании перестали сотрудничать с РФ. У NL были и остаются представительства, широкая партнерская и клиентская сети в странах СНГ и Европе. Благодаря DK CYTRIAD LTD в составе управления «НЛ Континент» компании удалось сохранить контракты с ведущими европейскими производителями и поставщиками сырья, несмотря на введенные санкции, продолжить производство продукции в Европе, — отметила представитель пресс-службы Екатерина Леушина.

Сфера деятельности кипрской компании аналогична деятельности NL International.

— По итогам 2023 года компания продемонстрировала рекордный за последние три года рост выручки в России — до 11,06 милиардов рублей (без НДС), что на 11,84% превысило показатели 2022 года. Это позволило компании войти в десятку крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области по выплатам в федеральный бюджет Российской Федерации за 2023 год. При этом по итогам 1-го квартала 2024 года темпы роста еще возросли — на 31% больше аналогичного периода 2023 года. Прибыль распределяется между участниками компании. Однако в связи с ограничениями, установленными Указом Президента РФ от 04.05.2022 № 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами», выплата распределенной прибыли иностранным участникам не осуществляется. Топ-менеджмент компании не участвует в распределении прибыли, но может получать премии по результатам года, — добавили в NL International.

Точное количество топов, имеющих миллиардные доходы, в компании не называют, объясняя это динамичной цифрой. Всего же в Ambassador Club NL (туда входят лидеры в своей квалификации с групповым товарооборотом более 24 миллионов рублей) входят 29 партнерских контрактов.

— Всего в сети зарегистрировано более 6 миллионов партнеров и клиентов по всему миру. Интерес к сетевому бизнесу и нашей компании в частности не падает, только за последний год к NL присоединились 259 564 новых партнера, что также положительно повлияло на рост товарооборота и выручки, — рассказали в компании.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.



Год назад мы рассказывали, куда делись эпатажные миллионеры NL из Новосибирска — среди них семья Черняховских и блогер Влада Якушевская.

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