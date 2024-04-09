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Бизнес Суд признал банкротом новосибирскую обувную фабрику «С-теп» — её долги превышают 5 миллиардов рублей

Суд признал банкротом новосибирскую обувную фабрику «С-теп» — её долги превышают 5 миллиардов рублей

Процедура наблюдения на фабрике была введена в октябре 2023 года

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Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом обувную фабрику «С-теп» (входит в OR Group), расположенную в Бердске. Информация об этом опубликована на сайте суда.

В материалах суда сообщается, что в реестр кредиторов компании включены требования на 3 миллиарда рублей. Сумма основного долга фабрики перед ключевым кредитором — банком ВТБ — составляет более 5,1 миллиарда рублей. В феврале 2024 года суд также включил в реестр требований от банка ВТБ еще около 1,2 миллиардов рублей

На минувшей рабочей неделе собрание кредиторов фабрики «С-теп» приняло решение обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области с ходатайством об открытии конкурсного производства на предприятии.

Процедура наблюдения на фабрике была введена в октябре 2023 года. Заявление об этом подал Сбербанк из-за долга в 1,3 миллиарда рублей.

По данным Rusprofile, ООО «Фабрика С-Теп» зарегистрирована в Бердске 18 ноября 2011 года. Генеральный директор — Титов Антон Михайлович. Уставный капитал компании составляет 421,8 миллионов рублей. В 2023 году компания получила выручку в 70 миллионов рублей при прибыли в минус 1,5 миллиарда рублей. Организация находится в процессе банкротства.

Ранее НГС публиковал материал о лидерах рынка из Новосибирска, которые всё потеряли. Среди них оказалась и «Обувь России», которая в 2022 году получила убытки в 13,6 миллиардов рублей.

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