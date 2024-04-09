«Универсам» на Ленина закрыт окончательно — новый договор аренды еще не подписан

В Новосибирске «Универсам» на улице Ленина окончательно прекратил работу. Сегодня, 9 апреля, посетителей встречало соответствующее объявление на двери.
Купить продукты здесь в следующий раз можно будет только после открытия на этом месте супермаркета федеральной сети. Как пояснил директор «Универсама» Алексей Крук, магазин закрыт окончательно для подготовки к передаче площадей арендатору. Кто именно займёт это помещение, Крук не сказал, объяснив это тем, что договор пока не подписан.
Ранее, в супермаркете были замечены явные проблемы с ассортиментом, к компании управляющей магазина были поданы несколько исков с требованиями погашения задолженности.
«Универсам» на Ленина заработал в конце 1973 года. Для него было построено отдельное здание по типовому проекту, ради которого в этом месте был снесён целый квартал старой застройки.
Супермаркет какой сети вы бы предпочли увидеть на месте Универсама?
Гастропространство «Рестохолл» продолжит работу и даже увеличится в размерах. Как ранее рассказывал НГС руководитель «Универсама» в нём откроется как минимум пять новых заведений.