«Универсам» на Ленина закрыт окончательно — новый договор аренды еще не подписан

Купить продукты здесь в следующий раз можно будет только после открытия на этом месте супермаркета федеральной сети. Как пояснил директор «Универсама» Алексей Крук, магазин закрыт окончательно для подготовки к передаче площадей арендатору. Кто именно займёт это помещение, Крук не сказал, объяснив это тем, что договор пока не подписан.