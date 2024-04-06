Попали в сети: владельцы «Универсама» решили его закрыть — чем заменят культовый супермаркет

Витрина для кулинарии в Универсаме сегодня выглядит печально Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Превращение в гастропространство даётся «Универсаму» на Ленина непросто. В небольшом комплексе уже не работают два заведения из двенадцати, а на полках супермаркета очевидные пустоты. Недовольны и поставщики супермаркета, который, даже сократившись в размерах в три раза, не может сейчас заполнить полки товарами. Обозреватель НГС узнал, в чем причина такого положения и когда всё изменится к лучшему.



«Универсам» — один из старейших новосибирских супермаркетов, в прошлом году он отметил 50-летие. Тогда же владелец решительно изменил концепцию объекта, сократив втрое размер продовольственного магазина и отдав высвободившееся пространство фудкорту под названием «Рестохолл».

В «Рестохолле» на момент открытия работали 12 «корнеров» — точек без собственного зала — и бар «Песец», примыкающий к общему пространству, но имеющий собственную зону обслуживания.

«Песец» закрылся первым Источник: Стас Соколов / NGS.RU











«Рестохолл» открылся 15 декабря, но первый корнер, китайская закусочная ChiFa, перестал там работать уже в марте. Его место уже успела занять точка «Stake by Рёберная», но теперь не работают бар «Песец» и заведение итальянской кухни La Quattro. В отличие от остальных точек, открытых арендаторами, эти заведения принадлежали самому «Универсаму».



Полки супермаркета тоже не выглядят блестяще. Пару недель назад здесь исчезли вообще все скоропортящиеся молочные продукты. Сейчас поставки частично возобновлены, но корреспондент НГС обнаружил там только некоторое количество продукции компании «Ирмень», остальное пространство не было занято почти ничем.

Похожая ситуация наблюдается и в других отделах, где часто упаковки одного и того же товара выложены в ряд, чтобы создать присутствие хотя бы чего-то на полках.



Полки супермаркета не всегда готовы порадовать богатством ассортимента Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В картотеке Арбитражного суда Новосибирской области сейчас зарегистрировано уже несколько исков о взыскании задолженности от поставщиков компании «Авангард» (управляет всем комплексом). Сумы разные: «Торро» (поставщик алкоголя) требует заплатить ему более 1 миллиона рублей, в иске «Юкон-М» (поставщик молочных продуктов) сумма требований составляет 510 тысяч рублей. Но есть и суммы меньше: например, компания «ТЦ Шкуренко» недополучила 50 тысяч рублей. Ещё по двум искам, от «Фёст Фуд» и «Парфюм Компани», подробной информации пока нет — они зарегистрированы уже в апреле.



Директор «Авангард» Алексей Крук признаёт, что компания столкнулась «с кассовым разрывом», и объясняет его преимущественно неудовлетворительными результатами собственных проектов «Авангарда» в составе «Рестохолла». Прежде всего речь идёт о баре «Песец», в оборудование которого были вложены существенные средства, а публика его совершенно не оценила. Выручка оказалась в несколько раз ниже ожидаемой, и вместо оперативной прибыли бар генерировал убытки.

Такими были полки Универсама ещё год назад Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Эти проблемы наложились на сложности, которые преследовали магазин весь 2023 год. Сначала это была перекрытая улица Ленина, которая обвалила продажи в супермаркете на 30%, потом череда ремонтов теплотрасс в центре, когда перекрывали окрестные улицы.

— Для покупателей, которые могут купить много продуктов, обязательна возможность приехать в магазин на машине. А если такой возможности нет в одном месте, они просто едут в другой магазин, — говорит Алексей Крук.



У владельца «Универсама», впрочем, уже есть план, как всё исправить. По словам директора «Авангарда», уже принято решение о демонтаже невзлетевшего «Песца» — его место займут пять новых корнеров, договоры с создателями которых находятся в стадии подписания. Пул арендаторов «Рестохолла» пополнят точка китайской кухни, лапшичная, более крупная точка вьетнамской еды, корнер с турецкой кухней и точка нового оператора с римской пиццей. Зона бара «Песца», останется, но сократится до 17 квадратных метров — он будет предлагать напитки и простые в приготовлении блюда.

Как признаёт руководитель «Авангарда», посетителей в гастропространстве пока меньше, чем ожидалось. И главную причину этого он видит в недостаточном выборе концепций и кухонь. После запланированных изменений количество корнеров у «Рестохолла» увеличится в полтора раза — с 11 до 17 с учетом превращения бара в один из корнеров. При этом в стадии обсуждения сейчас находится возможность открытия нескольких точек и в зоне окна, но решение по этому поводу пока не принято.

Посещаемость «Рестохолла» пока не устраивает ни арендаторов, ни владельца Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Но самые главные изменения ждут зону супермаркета. Собственный магазин решено закрыть и сдать эту площадку в аренду профессиональному оператору. Причём, по словам Алексея Крука, речь идёт не только о том пространстве, которое занимает сейчас торговый зал (порядка 560 кв. м), но и обо всех подсобных помещениях (ещё порядка 1000 кв. м), где исторически находились цеха по производству полуфабрикатов и кулинарии, склад и т.д.



— Мы ведём сейчас переговоры сразу с несколькими федеральными торговыми сетями, интерес проявила также новосибирская группа, которая управляет магазинами «Бахетле» и «Добрянка». С кем удастся договориться быстрее, тот это помещение и получит, — говорит директор «Авангарда».

По словам руководителя «Универсама», в любом случае это будет не стандартный супермаркет сети, а, что называется, флагманский магазин: с более широким выбором кулинарии, более интересным ассортиментом.

Новые корнеры в «Рестохолле» должны заработать уже в мае. К этому же времени в «Авангарде» планируют решить вопрос с арендатором помещения под супермаркет.

В Новосибирске сейчас работает сразу несколько торговых сетей, которых могла бы заинтересовать площадка в таком месте. У компании X5 Retail Group, например, кроме массовой сети «Пятерочка» есть формат магазинов с более широким ассортиментом «Перекрёсток» — «Универсам» на Ленина мог бы стать прекрасной точкой для старта этой сети в Новосибирске. Целый набор подформатов на все случаи жизни есть у «Магнита»: «Магнит семейный», например, давно работает в ТРЦ «Галерея Новосибирск». Вполне органично на этом месте мог бы смотреться супермаркет сети SPAR, которую развивает в Новосибирске и Томске группа «Лама».

Корнер Wok in Wall в «Фудхолле 6/1» — такой же может открыться и в «Рестохолле» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В федеральных сетях на вопрос о возможности появления их магазина по какому-либо адресу до заключения договора официально отвечать отказались, хотя источник НГС в одной из сетей подтвердил, что такие контакты с руководством «Универсама» имели место. Источник в «Добрянке» подтвердил, что предложение от руководства «Универсама» поступало, но переговоры находятся в начальной стадии.



Решение просто сдать в аренду хорошо расположенное помещение выглядит вполне резонным. Сейчас, например, на Вокзальной магистрали выставлена площадка общей площадью около 1000 кв. м за 690 тысяч рублей в месяц. Даже если сдать помещение супермаркета в «Универсаме» по такой же ставке, годовая арендная плата превысит 12 миллионов рублей. Для сравнения: по данным «Контур.Фокус», чистая прибыль ООО «Авангард» в 2022 году (прошлогодних результатов в базе пока нет) составила всего 622 тысяч рублей.

Эксперт по коммерческой недвижимости, управляющий партнер компании «Назаров и партнеры» Александр Назаров согласен с тем, что привлечение на эти площади крупного оператора было бы разумным шагом. Что касается возможных ставок аренды, то, по мнению Назарова, всё будет зависеть от наличия и количества желающих это помещение взять.



— Это может быть 1300 рублей за кв. м (то есть 24,3 миллиона рублей в год. — Прим. ред.), но может быть и больше. На рынке дефицит помещений такого размера, и я знаю пример, когда торговые сети устраивали торги, чтобы определить, кому такое достанется, — говорит эксперт.

Холодильники с молочными продуктам 28 марта и 5 апреля Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Сами арендаторы «Рестохолла», хоть и признают, что нынешние результаты пока не оправдывают их ожиданий, но надеются на лучшее. Совладелец точки «Крабы и Сидр» Игорь Каменев считает, что место имеет куда больший потенциал, который пока просто не удаётся использовать из-за каких-то внутренних сложностей в управлении.



— Надеюсь, что всё наладится, и мы сможем не просто работать немного в плюс, но и начнём возвращать инвестиции, — говорит ресторатор.



Создатель целого набора концепций на «Гастрокорте» и прочих гастропространствах Роман Комаров тоже настроен оптимистически: по его словам, кроме точки сети Wok in Wall (это будет уже шестая точка сети), в «Рестохолле» он планирует открыть корнер «Дом Грузина» (третья точка).

Как выглядел «Рестохолл» в «Универсаме» сразу после начала работы, можно посмотреть в декабрьском фоторепортаже Александра Ощепкова.