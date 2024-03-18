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В Новосибирске продают два действующих корейских кафе — за них просят 8,5 миллионов

Продавец утверждает, что бизнес не требует дополнительных вложений

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Заведения расположены на улице Пролетарской и улице Мясниковой

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В Новосибирске выставили на продажу два действующих корейских кафе. Объявление о продаже бизнеса появилось на сайте Avito.

В объявлении сказано, что к продаже предлагаются уже функционирующие рестораны с доставкой. Покупатель также получит полностью оборудованные техникой заведения, обученный персонал, возможность масштабирования бизнеса и сети продаж в пределах Новосибирска.

— Действующий бизнес с проверенной клиентской базой и эффективной маркетинговой стратегией предлагается к продаже, не требуя дополнительных вложений, — говорится в тексте объявления.

Судя по опубликованным фото, речь идет о заведениях, которые работают под брендом Kannam Chiken. В Новосибирске точки этой сети находятся на улице Пролетарской и улице Мясниковой. За оба действующих кафе продавец хочет получить 8,5 миллионов рублей.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу крупный гостиничный бизнес. За 260 миллионов рублей покупателю достанется ресторан, бассейны и финские парилки.

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