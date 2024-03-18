В Новосибирске продают два действующих корейских кафе — за них просят 8,5 миллионов

В Новосибирске выставили на продажу два действующих корейских кафе. Объявление о продаже бизнеса появилось на сайте Avito.
В объявлении сказано, что к продаже предлагаются уже функционирующие рестораны с доставкой. Покупатель также получит полностью оборудованные техникой заведения, обученный персонал, возможность масштабирования бизнеса и сети продаж в пределах Новосибирска.
— Действующий бизнес с проверенной клиентской базой и эффективной маркетинговой стратегией предлагается к продаже, не требуя дополнительных вложений, — говорится в тексте объявления.
Судя по опубликованным фото, речь идет о заведениях, которые работают под брендом Kannam Chiken. В Новосибирске точки этой сети находятся на улице Пролетарской и улице Мясниковой. За оба действующих кафе продавец хочет получить 8,5 миллионов рублей.
Ранее в Новосибирске выставили на продажу крупный гостиничный бизнес. За 260 миллионов рублей покупателю достанется ресторан, бассейны и финские парилки.