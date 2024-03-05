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Новосибирцы сообщили о сбое в работе приложения «Тинькофф»

У некоторых клиенток возникли сложности с авторизацией

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В пресс-службе банка «Тинькофф» прокомментировали инцидент

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Вечером 5 марта жители Новосибирска сообщили о сбое в работе приложения «Тинькофф». По словам читателей НГС, при попытке зайти в интернет возникает ошибка соединения.

— Приложение не работает ни на телефоне, ни на компьютере, — рассказала Марина.

— После ввода пароля всё зависает, открыть приложение и перевести деньги не получается, — отметил другой клиент банка «Тинькофф», Виктор.

Как сообщили нашим коллегам из MSK1.RU в пресс-службе банка «Тинькофф», у некоторых клиенток возникли сложности с авторизацией в мобильном приложении.

— Ранее незначительное число клиентов могло столкнуться с нестабильной авторизацией в приложении. Ситуация исправлена оперативно, все приложения работают в штатном режиме у всех клиентов, — дополнили в компании.

Ранее в мессенджере Telegram произошел сбой. Пользователи не могли зайти в приложение ни с телефона, ни с компьютера.

Сбой в работеТинькоффНовосибирск
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