Ломай меня нежно: здание двух ресторанов в Первомайском сквере разбирают по кусочкам

Здание в Первомайском сквере, сносится по решению суда, как возведённое незаконно. Первоначально оно было оформлено, как временное сооружение, но успело простоять в таком виде с 2007 года. Какое-то время в нем работали сразу три заведения, но последние десять лет с лишним первый этаж занимал ресторан высокой кухни Park Cafe, на втором работало сетевое кафе «Перчини», которому принадлежала так же просторная летняя веранда на крыше.