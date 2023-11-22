Ломай меня нежно: здание двух ресторанов в Первомайском сквере разбирают по кусочкам

В Первомайском сквере Новосибирска идёт демонтаж здания, которое раньше занимали рестораны Park Сafé и «Перчини». В отличие от ранее снесенного павильона бара «Сабай», рабочие используют «болгарку», а не экскаватор.
Здание в Первомайском сквере, сносится по решению суда, как возведённое незаконно. Первоначально оно было оформлено, как временное сооружение, но успело простоять в таком виде с 2007 года. Какое-то время в нем работали сразу три заведения, но последние десять лет с лишним первый этаж занимал ресторан высокой кухни Park Cafe, на втором работало сетевое кафе «Перчини», которому принадлежала так же просторная летняя веранда на крыше.
Суд принял решение о сносе всех имевшихся строений в Первомайском сквере ещё в прошлом году, но владельцы пытались всеми силами оттянуть этот момент. Первым под нож пошел павильон бургерной Carl`s JR, потом экскаватор разрушил двухэтажное сооружение, которое занимал бар «Сабай». Судьба самого большого здания какое-то время оставалась неопределенной.
Снос здания начался 17 ноября, тогда рядом со зданием появились доски — работники разбирали полы. Сегодня работы уже кипят во всю и следы их видны невооружённым глазом. В здании нет части окон, на лестнице ведущей на второй этаж и на крышу частично срезаны перила.
Обращает на себя внимание то, что снос этого сооружения ведётся без применения тяжёлой техники. Например, снятые стеклопакеты, вывозятся куда-то в целом виде, возможно их будут использовать в другом месте. Да и те элементы здания, которые грузятся в большой контейнер для мусора, вырезаются «болгаркой».
Как сообщалось прежде, собственником здания на Красном проспекте, 25/1, выступает ООО «Антрацит». В августе этого года мэр Новосибирска сообщал, что владелец здания Park cafe сам снесет объект по судебному решению. На прошлой неделе стало известно, что приставы будут контролировать ход работ до полного выполнения «требований исполнительного документа».
Строительный беспорядок можно наблюдать в этом году и во всем Первомайском сквере. Затеянная городскими властями реконструкция, начавшись в мае не завершена до сих пор. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил, что реконструкция должна быть завершена до конца лета.