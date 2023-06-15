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Тема дняИз-за чего задержался ремонт Первомайского сквера
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Мэр Новосибирска обвинил предпринимателей в задержке работ в Первомайском сквере

Реконструкцию должны завершить к концу лета

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Горожане отмечают низкий темп работ в сквере

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Работы в Первомайском сквере на начальном этапе были задержаны предпринимателями. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 15 июня, во время пресс-конференции.

— Работы в сквере ведутся. Начальный этап был задержан прежде всего противодействием некоторых предпринимательских структур, которые вели свою предпринимательскую деятельность на территории сквера. А так территория огорожена, работы ведутся. Контроль осуществляет департамент культуры. Сроки — до конца лета должны закончить, — заверил Анатолий Локоть.

Первомайский скверМэр НовосибирскаАнатолий ЛокотьРемонт сквера
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