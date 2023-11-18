«Погружение в синеву»: пять баров Новосибирска, где регулярно дерутся посетители — кто ими владеет и сколько зарабатывает

— Женщина за баром начала грубить мне и моим друзьям, сначала были угрозы расправиться физическим насилием, после того как мы не стали это терпеть, начали угрожать правоохранительными органами, — пишет пользователь Nize Maf.



Впрочем, есть и положительные отзывы: Константин Кирин хвалит заведение за настойки и пиво «на любой вкус и цвет» и приемлемые цены, хотя и признает, что «атмосфера на любителя».

Точкой управляет ООО «Аркада» с выручкой на конец 2022 года 4,6 миллиона рублей и чистой прибылью 413 тысяч рублей, что для предприятия такого масштаба совсем неплохо. Единственный учредитель компании — Вячеслав Бухтияров, по данным «Контур.Фокуса», это его единственный бизнес.

«Синий Иней» на Советской

В июле этого года массовая драка произошла на Советской. Само действие происходило у входа в паб Harat`s, но по словам свидетелей происшествия, выяснять отношения вышли посетители расположенного по соседству бара «Синий иней». Что, конечно, говорит о профессионализме тамошней охраны, поскольку в результате потасовки пострадали (да и то не сильно) только непосредственные участники столкновения. Заодно и случайным свидетелям было что выложить в социальные сети.