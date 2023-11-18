«Погружение в синеву»: пять баров Новосибирска, где регулярно дерутся посетители — кто ими владеет и сколько зарабатывает

Потасовки между публикой, перебравшей в заведениях — дело обычное и случиться может в самых неожиданных местах. Но есть заведения, адреса которых попадают в полицейские сводки чаще других. Кому-то, конечно, просто не повезло с местом, но в основном причина в соответствующем уровне клиентуры, которую манят низкие цены на алкоголь. 5 мест, проходя рядом с которыми больше шансов стать свидетелем уличных боёв, — в материале обозревателя НГС.
«Друзья» на Вокзальной
О том, что здесь может быть весьма «оживлённо», говорит регулярно дежурящая вечерами полицейская машина. И действительно, зачем тратить время и бензин на выезды по вызову, если к месту регулярных вызовов можно просто прикрепить наряд.
«Друзья» — новое имя бара, который раньше назывался DOSKI. А ещё раньше (в начале 2010-х) в том же самом помещении работала «Пивная арена», в которой, заплатив за вход фиксированную сумму, посетитель получал доступ к дешевой еде и алкоголю «почти по себестоимости». Потом это заведение закрылось и какое-то время площадку использовали под временные выставки. Но потом пиво и закуски вернулись на прежнее место, и с тех пор тут регулярно кто-то выясняет отношения.
Справедливости ради нужно заметить, что не всякая драка имеет отношение к «Друзьям». Здесь же, через заведение работает круглосуточный People`s, где тоже могут дойти до кондиции участники будущей потасовки. Да и вообще, место центральное. Хотя, например, чуть подальше, на фоне столовой «Солнечный день» выяснения отношений случаются уже куда реже.
Владельцы «Друзей» даже сами, похоже, немного иронизируют над собственной славой: в барной карте сейчас здесь есть сет из коктейлей под названием «Погружение в синеву». Основным владельцем ООО «Заря», которое управляет баром, в «Контур.Фокус» указан Алексей Касимов (90% долей). В начале 2000-х он был совладельцем и руководителем торговой сети «Сибириада», потом занимался разными проектами, большинство из которых связано с торговлей и общепитом. Каких-то больших барышей «Друзья», кстати, не приносят: чистая прибыль «Зари» в прошлом году составила всего 139 тысяч рублей при выручке в 93 миллиона.
«Емкость24» на Маркса
Торговый центр «Метромаркет» — место в принципе шумное. Местные жители винят в этом два заведения: бар Doski, работающий со стороны студгородка НГТУ, и небольшой круглосуточный алкомаркет «Емкость24». Причём в «Досках» возникающие конфликты частично успевают как-то решиться, пока охрана выводит оппонентов наружу и они спускаются с верхнего этажа, где находится заведение.
А вот «Емкость24» — заведение совсем небольшое, к тому же работает круглосуточно, что делает это место незаменимым для тех, кому необходимо «догнаться». Так что клиенты могут приходить в «Емкость24» уже в значительно «приподнятом» настроении, и претензий в этом году к ней было больше. Причём недовольных хватает и среди жителей окрестных домов, и среди самих клиентов.
— Этот притон спаивает людей по ночам. Алкаши со всей округи орут в 5 часов утра у меня под окнами ЕЖЕДНЕВНО. Дети не могут спать по ночам... Ну ничего, и на вас найдется управа. Если понадобится, мы (жильцы соседних домов) дойдем до Бастрыкина, — негодует lyubov vorobyeva в отзывах в 2ГИС.
— Женщина за баром начала грубить мне и моим друзьям, сначала были угрозы расправиться физическим насилием, после того как мы не стали это терпеть, начали угрожать правоохранительными органами, — пишет пользователь Nize Maf.
Впрочем, есть и положительные отзывы: Константин Кирин хвалит заведение за настойки и пиво «на любой вкус и цвет» и приемлемые цены, хотя и признает, что «атмосфера на любителя».
Точкой управляет ООО «Аркада» с выручкой на конец 2022 года 4,6 миллиона рублей и чистой прибылью 413 тысяч рублей, что для предприятия такого масштаба совсем неплохо. Единственный учредитель компании — Вячеслав Бухтияров, по данным «Контур.Фокуса», это его единственный бизнес.
«Синий Иней» на Советской
В июле этого года массовая драка произошла на Советской. Само действие происходило у входа в паб Harat`s, но по словам свидетелей происшествия, выяснять отношения вышли посетители расположенного по соседству бара «Синий иней». Что, конечно, говорит о профессионализме тамошней охраны, поскольку в результате потасовки пострадали (да и то не сильно) только непосредственные участники столкновения. Заодно и случайным свидетелям было что выложить в социальные сети.
У бара очень невысокий средний балл в 2ГИС (2.8 из 5 возможных) и масса отзывов с одной звездой. Большая часть недовольных, впрочем, возмущаются тому, что в бар их не пустили без объяснения причин. Зато пустили кого-то, кого пользователи 2ГИС считают куда менее достойными себя. Это, конечно, не может не возмущать.
— Фейсконтроль заведения вышел на абсолютно новый уровень. Охранники не впускают трезвые и приличные компании, как парней, так и девушек, прилично одетых. В то же время очень рады «своим», не важно, во что одетым и в каком состоянии. В общем, неприятный шлейф от манеры общения и работы охранников, — сетует Danya Walker.
А вот Дарья, напротив, называет охрану «мальчиками-зайчиками» и хвалит за то, что в бар «не впускают всех подряд, как это делают в других заведениях». Но претензии есть и у тех, кто смог прорваться через фейс-контроль. Евгения Путинцева не стесняется в выражениях:
— Всё, начиная от вывески и заканчивая внутренним убранством, старое. Если на планете 2023, то в «Синем инее» 90-е. Беспросветный дух алкорыгаловки в центре города. Хотелось бы, чтоб в таком проходном месте открылось что-то достойное и современное.
Интересно, что сразу в нескольких критических отзывах встречаются замечания о пустом зале (обычно в связи с недоумением по поводу ретивого фейс-контроля). Трудно сказать, насколько хорошо действительно у заведения идут дела — продажи в баре могут идти и через ИП совладельца и директора Романа Коршунова. Но вот ООО «Иней», где у Коршунова 50% (вторая половина — у Тимура Саттарова, который в последние годы сосредоточился на девелопменте), получило в прошлом году чистый убыток в размере 423 тысяч рублей при выручке в 43 миллионов.
Впрочем, компания ООО «ХэратсНСК», управляющая расположенным по соседству баром Harat`s, несмотря на то, что работает всю неделю, а не только на выходных, как «Синий Иней», в прошлом году показала выручку и того меньше — 30,7 миллиона рублей. Правда, осталась с прибылью в 363 тысяч рублей.
«Емкость24» на Петухова
Ещё одна точка сети круглосуточных алкомаркетов, но уже на Затулинке. Места здесь побольше, чем в точке на Студенческой, так что в часы поспокойней, когда нет наплыва посетителей, можно даже есть за стол, как в обычном баре. Кроме напитков и готовых закусок заведение предлагает кое-что из еды. Причём и здесь выдерживается концепция: здешнее комбо включает горячее, суп и пиво или настойку (хотя можно удовлетвориться и лимонадом).
У бара много хороших отзывов (и вообще средний балл в 2ГИС 4,2 из 5 возможных), но без недовольных тоже не обходится. Впрочем, некоторые претензии говорят скорее о том, что здесь соблюдают собственные правила. Например, Татьяна П негодует, что проданные ей бутылки с алкоголем отдали открытыми, но именно формальный статус бара (который предполагает употребление на месте) позволяет подобным точкам работать после того, как продажа спиртного в розничной торговле запрещена.
Есть постоянные клиенты, которые жалуются на то, что «Емкость уже не та»:
— К вам точно больше не нагой, хотя был постоянным покупателем у вас! У вас было всегда цивильно, атмосфера классная была, а сейчас даже заходить не охота.Что у вас произошло с персоналом? Куда делись все? В магазине грязно, мусор стоит в мешках в зале, атмосфера конечно не айс стала! — пишет возмущённый Максим (орфография оригинала сохранена).
Что характерно, жалоб жителей на само существование алкомаркета найти не удалось: негативные отзывы пишут именно покупатели, которых как-то обидели уже внутри заведения.
Этой «Емкостью» управляет ООО «Алконом», финансовые результаты которого не в пример лучше, чем у коллег со Студенческой. Оборот в прошлом году превысил 38 миллионов рублей, а чистая прибыль достигла 2,3 миллиона рублей. С другой стороны, и делами тут занимается более опытный предприниматель: единственный учредитель компании Евгений Кочерга имеет ещё несколько действующих предприятий и целый ряд ликвидированных бизнесов — в основном они связаны так же с торговлей.
«Сибирские луга» на Тюленина
В давно работающей шашлычной на Родниках довольно большой зал с мясом на мангале и сравнительно недорогим алкоголем (пиво по 120, водка по 200), что привлекает сюда публику — в том числе и ту, которая способна доставить неудобства окружающим. Жители дома по соседству ведут борьбу с «Лугами» уже два года, жалуясь и на гарь, и на шумные компании. Впрочем, в этом же здании работают «Ёмкость24» и магазин «Красное&Белое», клиентура которых также вносит посильный вклад в создании здесь специфической атмосферы.
Шашлычная имеет на удивление низкую для одиночного заведения оценку у пользователей 2ГИС. Посетители жалуются тут буквально на всё: от холодного шашлыка и плова «рисовая каша», до грубости и долгого ожидания. Неудивительно, что публика в такой ситуации ведёт себя нервно.
Заведение принадлежит предпринимателю Муске Аскер Оглы Садыкову. Насколько успешен этот бизнес, сказать сложно, потому что, видимо, вся деятельность ведётся через ИП. Финансовых результатов нет ни у действующего ООО «Каратакля», ни у закрытого ещё в 2014 году ООО «Сибирские луга».
Что отвечают владельцы заведений
В баре «Друзья» на запрос НГС ответили, что «внутри бара работает большое количество сотрудников, обеспечивающих безопасный и комфортный отдых гостей».
— К сожалению, далеко не все граждане могут попасть в наше заведение, так как находятся в состоянии алкогольного опьянения, ведут себя неадекватно и пытаются выяснять отношения с другими гражданами. Рядом с баром регулярно размещены несколько автомобилей Росгвардии, для того чтобы иметь возможность моментально среагировать на конфликтную ситуацию, произошедшую между гражданами, — пояснили в заведении.
Владелец компании «Алконом» Евгений Кочерга парирует обвинения жильцов тем, что заведение не может «каждого прохожего вести и показывать, где можно драться, а где нет».
— Люди же, бывает, приходят в таком состоянии к нам. А мы ведем законную предпринимательской деятельность. У нас есть заведение, в котором можно посидеть, отдохнуть. И мы очень следим за тем, чтобы у нас был порядок, — разводит руками предприниматель.
В баре напротив вокзала Новосибирск-Главный недавно подрались девять человек, среди них было три женщины и шесть мужчин. Возможный зачинщик драки представился полицейским. Название бара в полиции не сообщили.