«Охотились на волшебную таблетку». Как работает бизнес онлайн-коучеров и мошенники ли Аяз Шабутдинов и Блиновская

«Не помогло? Ну вы и не женщина тогда»

Авторы курсов и коуч-сессий по женской энергии оказались куда менее общительными, зато непоколебимо уверенными в своей экспертности. Одна из наставниц, которая обещает ученицам научить их привлечь мужчину, «удержать» и запрыгнуть в белое платье за несколько месяцев отношений, отметила, что у нее недовольных клиенток в принципе не было «и не будет».

— Я несколько раз была замужем и знаю мужчин, знаю, о чем говорю и как их привлечь, — заявила она в разговоре с корреспондентом «Фонтанки».



— «Были в браке» — это вы сейчас разведены?

— Да, но это не имеет никакого значения.

— Но вы же обещаете рассказать, как мужа удержать.

— Да, но разбираться в мужчинах я же не учу. Наставник не перестает быть наставником, если его мужья идиоты.



Еще несколько коучей по женскому счастью и раскрытию женской энергии подчеркнули, что они «не Елена Блиновская», так что о конфликтах с клиентами и речи быть не может, а одна из «духовных наставниц» подготовила для критиков и хейтеров ответ, на который корреспонденту и возразить-то было нечего.

