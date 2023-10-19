Джинсы вне политики: почему в магазинах Новосибирска полно брендов, которые «ушли из России», и где их искать

Если не считать паблики в социальных сетях, то единственный официальный сайт, представляющий новые бренды, — это fesretail.com, где перечисленны все новые названия торговых марок и адреса магазинов, но нет главного — свежих коллекций. Поэтому провести корректное сопоставление вещей старых и новых торговых марок затруднительно. Но отдельные вещи Sinsay, Reserved и других брендов по-прежнему доступны в российских магазинах.

Ушли, но не совсем

А вот закрывшиеся магазины брендов спортивной одежды, похоже, мало сказались на представленности этих самых брендов на российском рынке. Например, крупнейшая специализированная сеть такого рода, российский «Спортмастер», сейчас предлагает все наиболее известные в России марок, среди которых ушедшие Reebok, Puma, Adidas и Nike. В витринах магазинов даже красуются большие банеры, убеждающие публику в подлинности «запретных» марок.

