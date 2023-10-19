Джинсы вне политики: почему в магазинах Новосибирска полно брендов, которые «ушли из России», и где их искать

В торговых центрах уже почти ничто не напоминает о прошлогодней волне исхода западных брендов с российского рынка. На месте закрывшихся магазинов открылись новые, да и сами бренды зачастую вернулись на полки магазинов. С тем, как это случилось, разбирался обозреватель НГС.
Ещё год назад крупные торговые центры производили тягостное впечатление: магазины крупных западных брендов были закрыты, целые галереи встречали покупателей темными пустыми витринами. Сегодня об исходе уже, кажется, ничего не напоминает. Остающихся незанятыми площадок не больше, чем это обычно бывает в крупном ТРЦ. Но пустоту заполнили вовсе не какие-то принципиально новые товары из Ирана, Индии и Северной Кореи, как обещали некоторые депутаты и общественные деятели.
Новые названия
На первый взгляд, в ТРЦ действительно появилось много новых названий: Re, MAAG, Amazing Red. Но более близкое знакомство с тем, что собственно в этих новых магазинах продаётся, показывает, что всё не так однозначно.
Проще всего ситуация с магазинами, которые раньше принадлежали испанской компании Inditex. Выкупившая их компания «Дахер» придумала для каждого бренда новое название, заполнив вешалки и полки вещами, которые внешне довольно похожи на коллекции Zara и Bershka, только на их ярлычках действительно стоят другие логотипы. А то, что шить эти вещи могут те же фабрики, что работают с «Индитексом», — ну так сегодня львиная доля одежного и обувного ширпортреба производится в Юго-Восточной Азии.
Чуть более сложная ситуация с наследием польского концерна LPP Group. Её российские магазины выкупила компания из ОАЭ, сменив вывески у торговых точек, но не особенно при этом заморачиваясь новыми названиями. Sinsay стал называться СИН, Reserved — Re, House — Xc. Случилось это ещё в прошлом году, но и сегодня, если зайти, например, в СИН, то первое, что вас встретит, — это кофточки под маркой Sinsay, у которых на этикетке ясно написано, что сшиты они в польском городе Гданьске. Речь, повторим, не о распродаже остатков — эти вещи выставлены на самом видом месте, которое у ритейлеров называется промо-зоной. Такая же ситуация в Re и Xc.
При этом в торговых точках этих брендов появилось и достаточно много предметов гардероба с новыми ярлычками. Изготовителем в этом случае указана компания из Сингапура, а заказчиком — ООО «РЕ Трэйдинг», которое и управляло раньше сетями магазинов LPP Group в России.
Если не считать паблики в социальных сетях, то единственный официальный сайт, представляющий новые бренды, — это fesretail.com, где перечисленны все новые названия торговых марок и адреса магазинов, но нет главного — свежих коллекций. Поэтому провести корректное сопоставление вещей старых и новых торговых марок затруднительно. Но отдельные вещи Sinsay, Reserved и других брендов по-прежнему доступны в российских магазинах.
Ушли, но не совсем
А вот закрывшиеся магазины брендов спортивной одежды, похоже, мало сказались на представленности этих самых брендов на российском рынке. Например, крупнейшая специализированная сеть такого рода, российский «Спортмастер», сейчас предлагает все наиболее известные в России марок, среди которых ушедшие Reebok, Puma, Adidas и Nike. В витринах магазинов даже красуются большие банеры, убеждающие публику в подлинности «запретных» марок.
Товары под брендом Puma, например, поставляет в «Спортмастер» ООО «Пума-Рус», учредителями которой, по данным «Контур.Фокус», являются австрийская «Аустрия Пума Дасслер Гез.Мбх» (89%) и немецкая «Пума Се». В прошлом году у компании серьезно (на 41%) просела выручка, что не помешало ей, впрочем, получить чистой прибыли более чем на 730 миллионов рублей. Это, конечно, более чем в два раза меньше, чем годом ранее, но судя по тому, как широко представлен сейчас бренд в российской торговле, австрийско-немецкий концерн наверстает упущенное.
«Спортмастер», впрочем, старается продвигать прежде всего собственные марки. Покупателям, которые хотели бы выбирать исключительно из западных брендов, можно посоветовать обратиться в новые сети. Довольно большой выбор Nike можно найти в сетях Amazing Red и Sneaker Box.
В Amazing Red торговлю ведёт московское ООО «Импульс». Компания зарегистрирована в ноябре прошлого года, владельцем 100% долей в нём указано некое АО «Камелия», состав учредителей которого не раскрывается. Впрочем, это уже не так важно. Если Puma может торговать в России напрямую, то почему бы это не делать другим торговым маркам через российских партнеров.
Похожая ситуация с джинсовыми брендами Levi`s, Mustang и Pepe Jeans. Эти бренды (причём свежие коллекции) можно найти в магазинах LS. Торговля там ведётся от имени московского ООО «Магазины Меркато», единственным учредителем которого указана Светлана Серебренникова. Уход западных марок с российского рынка, судя по всему, сказался на бизнесе предпринимателя исключительно положительно: выручка компании в прошлом году выросла на 376%.
Как они это делают
После продекларированного большинством западных компаний ухода с российского рынка в прошлом году в европейской и американской прессе прошла целая волна материалов, авторы которых демонстрировали их продолжавшие работать в России торговые точки. Благо, для того, чтобы просто сфотографировать вывеску Reebok в московском торговом центре, проводить сложные расследования было не обязательно.
Нужно отметить, что никаких прямых запретов продавать в России кроссовки и джинсы не существует ни с одной из сторон. Заявления о выходе с российского рынка были сделаны скорее под давлением общественного мнения. Существует даже специальный сайт Leave-russia.org, который ведёт скрупулёзный подсчёт международных компаний: ушли из России полностью, частично, не ушли вовсе.
Но общественное мнение — не единственная проблема. Крупные корпорации могут беспокоить в России и чисто экономические риски: резкие колебания курса рубля, возможность введения ещё более строгих санкций, вторичные санкции, под которые могут попасть компании, работающие с российскими банками и другие. В такой ситуации действительно может быть более разумно закрыть российский офис. Но это не означает прекращения поставок в Россию как таковых. Если есть компании, которые готовы взять эти риски на себя, то почему нет?
Посредниками здесь часто выступают компании из стран, менее озабоченных осуждением России. Например, интересы Reebok на российском рынке ещё в прошлом году взялся представлять турецкий холдинг FLO, так что с формальной точки зрения американская корпорация не имеет никаких отношений с Россией. А то, что её уважаемый турецкий партнер нашел дополнительные возможности роста продаж — ну так на то он и свободный рынок, чтобы предприниматели такие возможности искали.
Единственное, чего сейчас лишены западные бренды, это рекламной поддержки, что даёт возможность продвинуть свои марки новым поставщикам — как это уже случилось с расплодившимися производителями колы. В прошлом году редакция даже устроила для них слепую дегустацию, сравнив российские аналоги с оригиналом.