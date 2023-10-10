«У нас следующие гости»: эвакуация в новосибирском ТЦ испортила праздник ребенку — его мать вынудила достать еще один стол

Жительница Новосибирска пожаловалась, что не смогла отметить день рождения сына из-за эвакуации в торговом центре. По ее словам, сотрудники «Банана парка» хотели выгнать гостей спустя 1,5 часа, хотя отдых был оплачен на 3 часа. Женщина потратила на праздник 7500 рублей.
Должны были прийти следующие гости
Как написала женщина в отзыве на сервисе Flamp, она решила отпраздновать день рождения сына в «Банана парке» в торговом центре «Континент» на улице Троллейная, 130А. Праздник должен был начаться 23 сентября в 10:30, но всех посетителей эвакуировали и попасть в торговый центр было нельзя. Обратно всех запустили в 12:00, пишет сибирячка. Тогда время в развлекательном центре продлили до 15:00.
— В 13:30 <...> я начинаю резать торт, ко мне подходит аниматор, подает листок с ручкой и говорит: «оставьте, пожалуйста, отзыв и положите на стол, а мы когда со стола будем убирать, то заберем и через 10 минут вам нужно освободить стол, так как в 14:00 у нас следующие гости», — пишет женщина.
По словам женщины, она заплатила за 3 часа 7500 рублей, но гостей хотели выгнать спустя 1,5 часа. Сотрудники предложили сибирячке с 11 гостями пересесть в зону фудкорта и там продолжить праздник, но свободных мест в зале не оказалось.
После споров с сотрудниками и разговора с руководителем «Банана парка», по словам женщины, работники вынесли второй стол в зоне развлекательного центра.
— Я вот не понимаю к чему были эти споры, выяснения, если оказывается так легко можно решить проблему? — возмущается сибирячка.
«Произошло недопонимание»
НГС связался с управляющей «Банана парка» женщина подтвердила, что подобная ситуация произошла и эвакуация была незапланированная. Гости, по ее словам, были недовольны тем, что время за столиком было сокращено.
— Мы продлили посещение деток в парке, но сократили посещение столика, об этом мы предупредили. Предложили два варианта. [Первый вариант] — возместить полную стоимость 7500 рублей, отменить праздник или перенести. Второй вариант — время прибывания за столиком немного сократится. У нас произошло недопонимание, они не поняли, что мы имели в виду, — объяснила сотрудница.
Управляющая также отметила, что второй стол принесли и гости остались на территории «Банана парка».
Недавно посетитель кофейни в Новосибирске разозлился на бариста за то, что та погладила собаку во время работы. После жалобы правила для сотрудников решили ужесточить и запретить гладить животных.