«У нас следующие гости»: эвакуация в новосибирском ТЦ испортила праздник ребенку — его мать вынудила достать еще один стол

— В 13:30 <...> я начинаю резать торт, ко мне подходит аниматор, подает листок с ручкой и говорит: «оставьте, пожалуйста, отзыв и положите на стол, а мы когда со стола будем убирать, то заберем и через 10 минут вам нужно освободить стол, так как в 14:00 у нас следующие гости», — пишет женщина.

