Не поделили макарошки: создательница новосибирской сети фастфуда обвинила партнера в том, что он увел ее бизнес

В редакцию обратилась девушка, которая рассказала о том, что у нее «увели бизнес» — два заведения под названием Mac Eaters. У нового владельца этой маленькой сети на произошедшее совершенно иной взгляд. Редакции показалась эта история показательной, и обозреватель НГС решил рассказать о ней, поговорив с обеими сторонами конфликта.
Заведение Mac Eaters открылось в ресторанном дворике в 2021 году, предложив публике относительно новое блюдо: американский мак-энд-чиз — макароны, запеченные с соусом и сыром. Точку открыли создатели и владельцы небольшого бара Double Dog из Академгородка Мария Зотова и Владимир Гуськов, где это блюдо уже какое-то время продавалось в числе прочих и обзавелось некоторым количеством поклонников.
Как рассказала Мария, идея «макчизной» возникла у неё после поездки в США. Несколько месяцев они с партнером доводили до идеала, схожего с оригиналом, блюдо, продававшееся в баре. И через год решили сделать на его основе отдельный проект.
— Я отвечала за весь креатив и всю философию бренда от А до Я: придумала идею и концепцию, название, оформление, логотип, сама красила стены, сама делала дизайн, декор, учила персонал, делала весь контент и мероприятия. Мой партнер ставил кухню, отвечал за производственную часть, за учеты и много чего еще. Первые месяцы мы вдвоем сами работали и за баром, и за кухней, с гостями. Не спали сутками. Это заведение было моим ребенком, моей интеллектуальной собственностью, моим воплощением воображения, — рассказала она. — У нас был третий партнер, который должен был отвечать за развитие франшизы и на первом этапе особо не был вовлечен — это было нормально, так распределили. А через год и 2 месяца наш третий партнер умудрился формально продать заведение без нашего согласия, чтобы оно перешло во владение какому-то его знакомому, и он стал единственным управляющим и партнером там.
По словам сибирячки, в декабре 2022 года ее с первым партнером поставили перед фактом, что заведение им больше не принадлежит: все забрали вместе с торговым знаком. На тот момент уже работало три точки Mac Eaters.
Мария признает, что они были оформлены на другого индивидуального предпринимателя — такова была договоренность. И соглашается, что была недостаточно внимательна к бумагам и пренебрегала формальностями, слепо доверяя партнеру. Начинать что-то заново теперь нет ни денег, ни сил, говорит девушка.
Сегодня всеми точками небольшой сети управляет предприниматель Егор Кошкин.
— Мария действительно активно участвовала в проекте «макчизной», сделала очень яркий визуал. Но весь проект был рассчитан на продажу франшизы, а франшиза не выстрелила. Было сделано много ошибок, касающихся управления, выстраивания бизнес-процессов. И когда меня позвали выступить инвестором «макчизных», у предприятия, управлявшего баром (Double Dog. — Прим. ред.) были существенные долги. Проект Mac Eaters был оформлен на моё ИП, чтобы разделить эти бизнесы, — объясняет он. — Мне пришлось им активно заниматься, у предприятия была значительная дебиторская задолженность.
По словам Егора Кошкина, в конце 2022 года партнеры «пришли к выводу, что команда не состоялась», и решили расстаться. Он уверяет, что доли Марии Зотовой и Владимира Гуськова были выкуплены — с их согласия.
— Это история о том, что заведение мало придумать, сделать для него меню и дизайн. В ресторанном бизнесе проектом нужно заниматься каждый день: считать расходы, искать дополнительные способы поднять выручку. Это требует особенного отношения, к которому не все готовы, — считает предприниматель.
Mac Eaters изначально создавали как некий дружеский проект, где всё строится на личных отношениях и доверии. Но даже в самых дружеских отношениях у людей со временем накапливаются взаимные претензии. Когда же речь идёт о деньгах, риск конфликтов возрастает многократно. И взявшись что-то делать вместе, стоит ещё на берегу договориться, как и на каких условиях они будут расходиться, если такое желание возникнет. Иначе кто-то обязательно останется с убеждением, что с ним поступили несправедливо.
В небольшом бизнесе Mac Eaters обошлось взаимными обидами. В крупной компании Traveler`s Coffee в свое время, конфликт между совладельцами вылился в настоящую корпоративную войну, которая продолжалась несколько лет.