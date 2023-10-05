Не поделили макарошки: создательница новосибирской сети фастфуда обвинила партнера в том, что он увел ее бизнес

— Я отвечала за весь креатив и всю философию бренда от А до Я: придумала идею и концепцию, название, оформление, логотип, сама красила стены, сама делала дизайн, декор, учила персонал, делала весь контент и мероприятия. Мой партнер ставил кухню, отвечал за производственную часть, за учеты и много чего еще. Первые месяцы мы вдвоем сами работали и за баром, и за кухней, с гостями. Не спали сутками. Это заведение было моим ребенком, моей интеллектуальной собственностью, моим воплощением воображения, — рассказала она. — У нас был третий партнер, который должен был отвечать за развитие франшизы и на первом этапе особо не был вовлечен — это было нормально, так распределили. А через год и 2 месяца наш третий партнер умудрился формально продать заведение без нашего согласия, чтобы оно перешло во владение какому-то его знакомому, и он стал единственным управляющим и партнером там.