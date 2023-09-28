«Часто просят слепить мотоцикл»: сибирячка превращает обычные кружки в произведения искусства — их скупают коробками

Хотелось пробовать новое

После окончания института Айнура Борозденко долгое время увлекалась изготовлением букетов из конфет, но этого ей оказалось недостаточно. Когда девушка сидела дома с ребенком без работы, поняла, что хочет освоить что-нибудь еще: говорит, что не может постоянно заниматься одним и тем же.

В интернете девушка наткнулась на фото ложек, украшенных фигурками из полимерной глины. Решила узнать о них больше, но незадача: на тот момент мастер-классов почти не было, и всю необходимую информацию пришлось собирать буквально по крупицам. Это не остановило сибирячку — даже, наоборот, раззадорило.