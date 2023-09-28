«Часто просят слепить мотоцикл»: сибирячка превращает обычные кружки в произведения искусства — их скупают коробками

С 2015 года жительница Новосибирска Айнура Борозденко занимается декором кружек полимерной глиной. Чего только ни просили слепить ее клиенты: мотоцикл, бочку с красной икрой, букет из мини-цветочков и многое другое. Были времена, когда Айнура трудилась над заказами днями и ночами, а сейчас немного отошла от дел и берется за них чуть реже, чем раньше. И, тем не менее, Борозденко по-прежнему обожает свое хобби и не любит, когда другие мастера присваивают себе ее изделия (а такое случается). Историю необычного бизнеса узнала корреспондент НГС.
Хотелось пробовать новое
После окончания института Айнура Борозденко долгое время увлекалась изготовлением букетов из конфет, но этого ей оказалось недостаточно. Когда девушка сидела дома с ребенком без работы, поняла, что хочет освоить что-нибудь еще: говорит, что не может постоянно заниматься одним и тем же.
В интернете девушка наткнулась на фото ложек, украшенных фигурками из полимерной глины. Решила узнать о них больше, но незадача: на тот момент мастер-классов почти не было, и всю необходимую информацию пришлось собирать буквально по крупицам. Это не остановило сибирячку — даже, наоборот, раззадорило.
По словам Айнуры, первые ложки с самодельным декором у нее раскупили весьма быстро. Вероятная причина — минимальные цены.
— Стоимость была чисто так… Как говорится, за что купил, за то и продал. Сразу зарабатывать на этом я не рассчитывала и просто пыталась окупить затраты на материалы, — отмечает мастерица.
Основательно за полимерную глину Айнура взялась в 2015 году, вскоре после того, как забеременела вторым ребенком, и от ложек плавно перешла к кружкам.
Проверка на прочность
Свою дебютную кружку Айнура Борозденко отправила в Америку, а потом ими массово заинтересовались и сибиряки. Когда бизнес был на пике, люди заказывали у девушки авторскую посуду для себя, друзей, коллег, учителей и так далее — в общем, для всех, кому хотелось сделать подарок. Она настолько увлеклась работой, что однажды к 23 февраля выполнила 60 заказов за месяц. Это, признается, далось ей тяжело, но очень уж хотелось проверить свои силы. Испытала себя на прочность: лепила днями и ночами.
Айнура лепит цветы, сов, зайцев, рыб, реалистичные пирожные, мороженое, надписи и многое другое. Одна из наиболее частых просьб, с которой к ней обращаются, — слепить на кружке мотоцикл или машину. Иногда у покупателей нет конкретных пожеланий, и они просят продать им что-нибудь из имеющегося в наличии.
Иногда кружки и ложки берут наборами и даже целыми партиями — чуть ли не коробками. К примеру, на весь школьный класс — такое особенно часто случается осенью.
Айнура говорит, что в быту кружки с декором из полимерной глины ничем не отличаются от обычных: они не вредят здоровью. Фактически единственная рекомендация, которую она дает покупателям, — не мыть задекорированную посуду в посудомоечной машине. Всё дело в том, что полимерная глина не любит абразивных чистящих средств.
— Жесткие абразивные вещества плохо сказываются на полимерке. Конечно, некоторые все равно моют задекорированные ей кружки, но со временем можно заметить, как от них что-то откололось, отшоркалось, — объясняет собеседница НГС.
Много глины и персональная духовка
Айнура Борозденко запекает изделия в отдельной духовке при температуре +110…+130 градусов, в зависимости от инструкции. Кружки для работы Айнура приобретает везде, где они ей приглянутся — главное, чтобы посуда была из качественной керамики и выдерживала кипяток. Раньше она чаще всего закупалась в ИКЕА.
— Пока она не закрылась, я поддонами забирала оттуда кружки. Плюсом к этому, целыми палетами приобретала их в «Ленте» по промоакциям, — рассказала девушка.
Чтобы воплотить все творческие задумки, сибирячка сильно потратилась на глину и инструменты: стеки, молды (формочки), специальный клей, лаки и так далее. Не пожалела денег на паста-машину для раскатывания глины и на необычный аппарат, который снимает верхний слой с кружек и позволяет улучшить их сцепление с декором. «Приблуд» много.
Берется только за интересное
В последнее время Айнура берет заказы лишь тогда, когда посчитает их интересными, — от остальных отказывается. Считает, что ее бизнес перерос в хобби, и хочет получать от него удовольствие. Раньше она боялась ставить высокие цены на кружки, а сейчас без страха называет потенциальным клиентам ту стоимость, которую считает достойной.
— Я стала брать лишь те заказы, которые мне самой хочется выполнить. Вот, допустим, приходит ко мне человек и просит: «Сделайте кружку за тысячу рублей», — в таком случае я отказываюсь. Не буду ничего делать, потому что у него изначально запрос: подешевле бы, но красивую. А вот если человек высказывает свои пожелания, начинает что-то придумывать, включается в процесс… Тогда, бывает, и у меня внутри щелкает: представляю, каким может быть будущее изделие, и не отказываюсь от него, — объясняет Айнура.
Цены на кружки, которые предлагает сибирячка, начинаются от 2 тысяч рублей, а на ложки — от 850 рублей.
Однажды ей позвонила девушка, спросила, сколько стоит ложка с фигуркой из полимерной глины, и в итоге не стала делать заказ у Айнуры, — нашла того, кто предлагает изделия дешевле. Но это обернулось для покупательницы сюрпризом.
— В ее случае ожидание и реальность не совпали: вживую ложка, сделанная другим человеком, оказалась не такой, как на картинке. Ничего об этом не сказав, она все-таки заказала ложку у меня и уже потом рассказала историю о неудачной покупке. Случаются и такие ситуации, — вспомнила мастер.
Айнура Борозденко принципиально не берет предоплату и в случае, когда предстоит сложная работа, обязательно предупреждает: готовое изделие она отдаст, только если результат понравится и ей самой, и клиенту.
Любит работу, а «воришек» — нет
По словам Айнуры, ей нравится работать с полимерной глиной, но только тогда, когда выполнение заказа не отнимает чрезмерно много времени и сил — не выжимает ее как лимон.
— Я отдыхаю, когда у меня в руках глина, и изделие получается сделать быстро, без особых мучений, — объяснила она.
Девушка говорит, что не соревнуется с конкурентами и не пытается копировать других. При этом, утверждает она, были случаи, когда другие мастера без спроса публиковали фото ее изделий и выдавали их за свои.
— Раньше я лепила кружки с объемными усами и делала на них надпись: «Папина кружка». Они пользовались популярностью, их довольно часто покупали. Внезапно ко мне стали обращаться другие мастера и спрашивать разрешение на то, чтобы повторить изделие, воспользоваться идеей. Вот это, я считаю, правильно. Лучше поинтересоваться, так будет честнее, — рассуждает мастер. — Если беру чью-то идею, то подписываю, где и у кого ее взяла.
В августе НГС рассказывал о сибирячке, которая распродает коллекцию ценных фарворовых кукол — она собирала их 30 лет и мечтала открыть музей.