Целое состояние: сибирячка распродает коллекцию ценных фарфоровых кукол — она собирала их 30 лет и мечтала открыть музей

От картона и марли — к фарфору и витринам

Куклами 62-летняя Галина Имангулова начала увлекаться в детстве — во времена Советского Союза, когда из-за всеобщего дефицита ей нередко приходилось делать игрушки самой, из подручных материалов. Однажды маленькая Галя смастерила Златовласку из картона и марли, раскрасила и отправила ее на конкурс, объявленный Центральным телевидением, и не прогадала.



— Представляете, мою куклу показали по телевизору! На всю страну, — смеясь, делится воспоминаниями сибирячка.



Галина предполагает, что не наигралась в кукол в детстве, поэтому они стали для нее «большим хобби» уже во взрослом возрасте. Заработать деньги на их покупку удавалось всегда, утверждает наша собеседница — раньше у нее была своя бухгалтерская фирма.