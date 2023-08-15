Целое состояние: сибирячка распродает коллекцию ценных фарфоровых кукол — она собирала их 30 лет и мечтала открыть музей

Жительница Новосибирска Галина Имангулова коллекционирует фарфоровых кукол с
От картона и марли — к фарфору и витринам
Куклами 62-летняя Галина Имангулова начала увлекаться в детстве — во времена Советского Союза, когда из-за всеобщего дефицита ей нередко приходилось делать игрушки самой, из подручных материалов. Однажды маленькая Галя смастерила Златовласку из картона и марли, раскрасила и отправила ее на конкурс, объявленный Центральным телевидением, и не прогадала.
— Представляете, мою куклу показали по телевизору! На всю страну, — смеясь, делится воспоминаниями сибирячка.
Галина предполагает, что не наигралась в кукол в детстве, поэтому они стали для нее «большим хобби» уже во взрослом возрасте. Заработать деньги на их покупку удавалось всегда, утверждает наша собеседница — раньше у нее была своя бухгалтерская фирма.
Коллекция Галины Имангуловой включает в себя несколько сотен коллекционных кукол из России и из-за границы. Фарфоровые барышни (именно так их называет женщина) отличаются друг от друга внешностью и габаритами. Среди них есть экземпляры ростом
Большинство «подопечных» жительница Новосибирска хранит в стеклянных витринах. В них можно увидеть несколько копий принцессы Дианы (одна из них кокетливо улыбается), Мэрилин Монро, Жаклин Кеннеди в свадебном наряде и множество других персонажей.
Все куклы Галины Имангуловой изготовлены из бисквитного фарфора, который подвергают двойному обжигу и не покрывают глазурью. Часть из них изготовлены из этого материала полностью, а у некоторых имеются набивные элементы.
Хватило бы на покупку квартиры
Одна из наиболее дорогих кукол, Королева Пентаклей, стоит 149 тысяч рублей. Это не единственный экземпляр из серии Таро, который есть у сибирячки: есть также Королева Жезлов, Королева Кубков и еще несколько фарфоровых барышень, олицетворяющих карты. И все они стоят одинаково — недешево.
Этих кукол создала мастерица Александра Окатова из Москвы, которая, по словам нашей собеседницы, «вложила в свою работу всю душу».
— На них надето целое состояние! Наряды сшиты из тканей XVIII века. Тщательно подобраны аксессуары: у одной из кукол антикварные толедские мечи, у другой — корона из серебра с натуральным рубином… И это, конечно же, не все детали, — перечислять их можно бесконечно.
Цены на кукол Галины, которые входят в другие серии и изготовлены другими авторами, колеблются в пределах 70 тысяч рублей. Ну а начинаются от 500 рублей. Одна из их — Барби, тоже фарфоровая.
По подсчетам женщины, стоимость всей ее коллекции — порядка
Прекрасное — людям
Галина Имангулова хотела открыть музей кукол вне своей квартиры, чтобы «показывать миру их красоту», но отказалась от этой затеи из-за пандемии.
— Люди сами по себе всегда тянутся к прекрасному. Но, несмотря на это, большинству сейчас, пожалуй, не до кукол. Проблем у народа и так хватает, — рассуждает сибирячка. — Но, несомненно, я мечтала оформить экспозицию. Причем необычную: в виде замка с окошками, через которые можно было бы рассматривать кукол.
Галина говорит, что ей хватит денег на то, чтобы исполнить свою мечту. Вот только здоровье, сетует она, дало сбой: после коронавируса у нее начались проблемы с сосудами. Но женщина не отчаивается, ее девиз — «Нас голыми руками не возьмешь».
Пусть радуют других
Почти всех своих кукол Галина Имангулова выставила на продажу в соцсетях, на сайтах объявлений и на личном сайте.
— Ну вот, мы с семьей приняли такое решение. Музей, повторюсь, я всё равно не открою, так как сейчас это невыгодно. А внуки мои еще маленькие, чтобы владеть коллекцией. Да и у них в любом случае свой путь — этого не отнять, — объясняет решение женщина. — В общем, витрины я освобождаю и кукол потихоньку продаю. Пусть радуют новых владельцев.
— А на что вы собираетесь потратить вырученные деньги?
— Для начала на таблетки, — шутит коллекционер.
Сибирячка рассказывает, что одна из фарфоровых барышень уже переехала в Москву. Теперь она будет жить у мужчины, который страдает от серьезных проблем со здоровьем и, увы, остался совсем один, без семьи.
— По стечению обстоятельств человек одинок. В многомиллионном городе! Я надеюсь и верю, что кукла из моей коллекции станет для него настоящим другом. Он к ее приезду ведь даже подстригся и побрился — мол, в доме будет дама. Это всё, конечно, можно назвать шутками, но главное, что мужчина приободрился. Это же отлично!
Кукол, говорит Галина, приобретают весьма охотно. Вот только выбирают их не люди, считает она. А всё потому, что фарфоровые барышни «находят себе хозяев сами».
Подойдя к одной из витрин, Галина Имангулова загадочно спросила фотографа НГС:
— Мужчина, а у вас дама сердца есть?
— Да. Я женат, — ответил тот.
Хозяйка коллекции из фарфоровых барышень как ни в чем не бывало продолжила знакомить с ними журналистов. А потом вдруг улыбнулась и со словами: «Это вам» достала двух небольших кукол в нарядах Викторианской эпохи.
— Семью порадуете. Это вам на память обо мне.
В 2020 году НГС писал о сибирячке, которая скупает Барби сотнями и селит их в отдельную комнату. В ее коллекции есть дорогие коллекционные образцы и классические экземпляры из