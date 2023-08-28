«Все в последний момент»: в Новосибирске собралась очередь у магазина школьной формы

Днем 28 августа в Новосибирске собралась очередь рядом с магазином школьной формы «САММ». Он находится на улице Инской.
— Стоим недавно, минут 10. Почему очереди? Наверное, потому что в последний месяц все сделали. Мы заказали одежду в апреле, нам сказали, что получаем в конце августа. Нас не очень обрадовала эта ситуация, но без вариантов, так как в нашем учебном заведении мы только здесь можем сшить форму, — рассказала одна из женщин, которая стоит в очереди в магазин.
Как передает корреспондент НГС Елизавета Шаталова, на месте собрались несколько десятков родителей с детьми. В сам магазин впускают только часть людей, поэтому на входе собирается очередь.
В начале августа корреспондент НГС прошелся по магазинам и выяснил, сколько стоят товары к школе. Читайте, сколько придется заплатить за ранцы и тетради.