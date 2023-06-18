Новые поправки в законопроект: что будет с релокантами, работающими на российские фирмы за границей

Налоговый резидент — это физическое лицо, которое находится на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев, идущих подряд.



И тут для него и работодателя наступают изменения. Ставка налога, который платила за сотрудника компания, становится другой.



— Когда вы уезжаете и отсутствуете в стране больше 183 дней в году, вы теряете налоговое резидентство. На что это влияет? Вы должны платить 30% вместо 13%, если трудоустроены в РФ официально, сдаете квартиру, получаете другой доход, не попадающий под предпринимательскую деятельность. Однако вы больше не платите налоги от иностранных источников, если получаете доход не в РФ. То есть, если вы уехали в Черногорию и получаете зарплату от американского работодателя, налог вы будете платить только в Черногории, — объяснила бухгалтер Альфия Булыгина.

