Новые поправки в законопроект: что будет с релокантами, работающими на российские фирмы за границей

Последние недели идут разговоры о том, что грядут изменения в налогообложении тех, кто уехал из РФ, но продолжает работать на российские компании удаленно. Предложенные поправки вызвали большой резонанс, и правительство отозвало из Госдумы законопроект, но через месяц внесло новую версию.
Об изменениях в законодательстве, размере подоходного налога поуехавших и том, кто будет всё это контролировать, мы поговорили с экспертами.
Какой сейчас налог для релокантов
Конец сентября
Налоговый резидент — это физическое лицо, которое находится на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев, идущих подряд.
И тут для него и работодателя наступают изменения. Ставка налога, который платила за сотрудника компания, становится другой.
— Когда вы уезжаете и отсутствуете в стране больше 183 дней в году, вы теряете налоговое резидентство. На что это влияет? Вы должны платить 30% вместо 13%, если трудоустроены в РФ официально, сдаете квартиру, получаете другой доход, не попадающий под предпринимательскую деятельность. Однако вы больше не платите налоги от иностранных источников, если получаете доход не в РФ. То есть, если вы уехали в Черногорию и получаете зарплату от американского работодателя, налог вы будете платить только в Черногории, — объяснила бухгалтер Альфия Булыгина.
Платят все?
Налоговые изменения касаются людей, которые продолжают работать по трудовому договору, живя за границей. Для них всё однозначно — после 183 дней не в России они обязаны платить подоходный налог 30%. Однако не все релоканты официально трудоустроены в штат компании. Среди них немало самозанятых и ИП. До релокации они платили 4 и 6% с дохода, и после переезда для них практически ничего не изменится.
— Самозанятые налогоплательщики, покинувшие территорию РФ и желающие продолжить использовать этот статус, могут оказывать свои услуги дистанционно, — уточнил юрист Александр Бударагин.
— Если самозанятый уехал и продолжает оказывать услуги организации, которая осталась в России, для него ничего не поменяется. Он платит подоходный налог по тем же ставкам, как и раньше. Я думаю, самозанятых трогать вообще не будут до 2030 года. Потому что это пока пилотный проект, и изменений здесь не будет. Но есть четкое условие, что сам заказчик остался в России, — добавила налоговый консультант Екатерина Тишакова.
Как посчитать, являетесь ли вы резидентом
Бухгалтер Альфия Булыгина рассказала, как посчитать 183 дня, после которых поуехавший становится нерезидентом.
— Налоговый статус по НДФЛ для работающих по трудовому договору определяется на каждую дату получения дохода. Физлица, которые платят НДФЛ самостоятельно, определяют свой статус на 31 декабря года, в котором получили доход. Для определения резидентства посчитайте дни нахождения в России в календарных днях в
В период нахождения в России включите:
- дни, которые полностью провели в стране;
- день въезда в Россию и день выезда из России;
- дни краткосрочного лечения или обучения за границей (менее шести месяцев), которое нужно подтвердить документально.
В период нахождения в России не включайте дни командировок и отпусков, проведенные за границей. Такие периоды не относятся к исключениям, при которых дни засчитывают в период нахождения в России.
Как о нерезидентстве узнает налоговая?
А кто узнает, где находится человек, если он работает на удаленке. По большому счету, если работодателя устраивает дистанционный формат, то человек может трудиться хоть из-под пальмы в Африке, хоть из тундры, лишь бы интернет был. И здесь тоже есть свои нюансы — и ответственность.
— Пограничные службы контролируют срок пребывания в стране. Они делают определенные отметки, но на сегодняшний день это не оцифровано. Данные в налоговую по каждому физическому лицу, сколько он находился вне страны, могут поступать от пограничников, компании, которая платит за вас налоги, еще могут недобрые люди настучать на вас, что вы долго не находитесь в России. Пока же нельзя по щелчку узнавать, сколько вы находитесь за границей. И часто этим люди пользуются, на свой страх и риск применяя ставку 13%. Но уже ведутся работы в этом направлении, потому что поуехавших действительно очень много. Но опять-таки, раньше 2024 года это не случится, — поделилась мнением Екатерина Тишакова.
Что сулит новый закон
Одним из примеров такой работы по автоматизации налогового учета релокантов эксперты считают новый закон. Член Палаты налоговых консультантов и партнер компании Scriptolex Джаган Кудина объясняет — если новая редакция законопроекта будет принята, то будет неважно, где вы находитесь, работая на российскую компанию. Подоходный налог будет составлять все те же 13%. Это хорошая новость для тех, кто переживал из-за утраты налогового резидентства.
— С 1 января 2024 года по ставке 13 или 15% НДФЛ будут платить работники с трудовыми договорами, если работодатель — российская организация или подразделение иностранной компании, даже в случае нахождения работника вне России более 183 дней в году. С 1 января 2025 года по ставке 13 или 15% НДФЛ будут платить уже исполнители с гражданско-правовыми договорами, которые используют в работе российские домены, программы или технические средства, размещенные на территории России, если выплаты приходят от российских организаций или ИП, или от подразделений иностранных компаний в России, — сказал эксперт.
Также на проходящем в Петербурге ПМЭФ-2023 стало известно о том, что Минфин отказался от идеи повысить НДФЛ до 30% для работающих из-за границы россиян. Ведомство опасается, что это уменьшит налоговые поступления в российский бюджет из-за того, что люди будут искать варианты трудоустройства за рубежом.
«Если вводить ставку 30% НДФЛ, предприятия, на которых работают такие физлица, могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить физлиц там. И тогда мы потеряем не только НДФЛ, но и страховые взносы. Поэтому, чтобы избежать такого перетока трудовой силы, мы предложили единую ставку — как для резидентов, так и для нерезидентов», — цитирует Forbes замминистра финансов Алексея Сазанова.
Как оптимизировать налог
Среди поуехавших высказываются разные мнения относительно увеличения подоходного налога. Люди хотят сохранить работу на удаленке, однако не хотят много платить государству, находясь за границей. Мы спросили у экспертов, можно ли сейчас оптимизировать налог в рамках закона и как это сделать? Они рассказали о нескольких вариантах. Какая схема с налогами самая простая и легальная, объяснила бухгалтер Альфия Булыгина.
— Первый вариант — закрыть ИП, избавиться от источников заработка в России и открыть ИП или ООО в стране с самой выгодной налоговой нагрузкой. Другой вариант — если все ваши деньги в России, оставьте открытой только самозанятость и платите 4–6%. Если у вас работодатель в России, он будет платить 30% с вашей зарплаты до 31 декабря в год определения статуса резидентства. Способ уменьшить — показать справку о том, что вы учитесь или лечитесь в другой стране, тогда этот период не учитывается в расчете налогового резидентства. То есть можно полгода проучиться в другой стране и остаться налоговым резидентом РФ, — прокомментировала она.
Налоговый консультант Екатерина Тишакова считает, что для релокантов сейчас выгоднее работать как ИП на российские организации. При этом эксперт предупреждает: если вы работаете в компании по трудовому договору и решите уволиться, чтобы затем продолжить сотрудничество как самозанятый, ничего не получится. По действующему законодательству, есть запрет на такое трудоустройство в течение двух лет.
Почитайте также об известных блогерах, которые небрежно относились к уплате налогов. Под суд попала «королева марафонов» Елена Блиновская, потом было заведено дело на популярного блогера Лерчек и ее мужа, неприятности были и у скандальной Инстасамки. На уклонение от уплаты налогов проверят и Карину Нигай.