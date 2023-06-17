«Ощущение безнаказанности и вседозволенности»: на ПМЭФ обсудили, как бороться с контрафактом

Эксперты обсудили, как изменить ситуацию с контрафактом на российском рынке, — это произошло в рамках Петербургского международного экономического форума. Участники отметили, что из-за введенного моратория на проверки недобросовестные предприниматели «почувствовали свою безнаказанность», поэтому случаи фальсификата и контрафакта встречаются почти каждый день. Замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева отдельно отметила недавние смертельные случаи отравления суррогатным «Мистером Сидром» — по ее мнению, это следствие «ощущения безнаказанности, вседозволенности, полного отсутствия ответственности за то, что делается».
—Проблема остается в том, что, какие бы мы законодательные меры не принимали, если нет контроля в рознице (розничной торговле. — Прим. ред.), то все равно будет находиться тот, кто будет обходить эти правила, — уверен генеральный директор АО «Международные услуги по маркетингу табака» («БАТ Россия») Олег Барвин.
По словам Екатерины Приезжевой, чтобы изменить ситуацию коренным образом, нужно найти баланс, который позволял бы при существующем моратории не допустить на рынок контрафакт, а также создавать новые цифровые инструменты.
— Единственный способ сократить контрафакт — это создание полноценной системы управления рисками, — считает замминистра промышленности и торговли. — <…> Ведомства должны выходить на проверки, только когда этот индикатор срабатывает, проверок мало, но они должны быть всегда эффективны, и здесь для реализации этих процессов нужна полная автоматизация, нужна интеграция систем. <…> Эксперимент, он уже идет, по «включению» запретительного режима касс. <…> В прикассовом обеспечении включается этот сигнал, когда проводится проверка с данными системы и выясняется, что продукт по определенным критериям не должен поступать [в продажу].
Руководитель Роскачества Максим Протасов отметил, что они сделали две новые вещи в части мониторинга: сосредоточили веерные исследования на товарах первой цены, самых недорогих на полках магазинов, а также на параллельном импорте.
— Нам важно, чтобы этот канал обеспечения товарного рынка достаточным количеством ассортиментных позиций не привел к ухудшению качества. <…> Всю ту информацию, которую мы получаем в рамках своих веерных исследований, мы быстро и автоматически выгружаем тем, кто готов ее быстро и автоматически принять, — заявил Протасов.
Замруководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Юрий Васильченко сообщил, что утверждены 11 показателей индикаторов риска — они преобразованы в алгоритм, с помощью которого работники службы смогут получить необходимую информацию о нарушениях.
— В этом случае направляется уведомление организации. <…> Это некие мотивационные установки добросовестности организации, это и есть та реформа контрольно-надзорной деятельности, которая должна в этом плане выработать эти установки. <…> Мы видим, что эти индикаторы работают, организации дают обратную связь, кроме того, организации понимают, что они прозрачны, их деятельность видна, — считает Васильченко.
По словам Екатерины Приезжевой, Минпромторг видит две основные категории, по которым проверки должны проводиться обязательно — подакцизная продукция и лекарственные препараты.
— Учитывая, что у нас теперь единый регуляторный подход и к табачной, и к алкогольной отрасли, мы как законопослушные, прозрачные [её] участники хотели бы, чтобы были исключения из моратория на проверки и чтобы проверяющие органы могли бы регулярно на системной основе приходить и проверять точки продаж, — согласился Олег Барвин.
Президент Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ также затронул тему моратория. Он заявил, что, если бизнес не связан с рисками для сотрудников и причинением вреда человеку, его не должны проверять вообще — ни планово, ни внепланово, достаточно лишь профилактических мероприятий. Там, где проверки остаются, они должны проводиться только профильными ведомствами, без участия силовых структур. Мы следили за выступлением главы государства в режиме онлайн.