«Ощущение безнаказанности и вседозволенности»: на ПМЭФ обсудили, как бороться с контрафактом

Президент Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ также затронул тему моратория. Он заявил, что, если бизнес не связан с рисками для сотрудников и причинением вреда человеку, его не должны проверять вообще — ни планово, ни внепланово, достаточно лишь профилактических мероприятий. Там, где проверки остаются, они должны проводиться только профильными ведомствами, без участия силовых структур. Мы следили за выступлением главы государства в режиме онлайн.