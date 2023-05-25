«Мы не богачки совсем»: как две подружки создали сеть магазинов для пышных сибирячек — в новый шоурум вложили 5 миллионов

В ноябре прошлого года Дарья Кудинова и Екатерина Клюева открыли свой четвертый шоурум Wow Siberia с одеждой размеров plus size. Девушки начали бизнес пять лет назад — и тогда это был небольшой магазин со стандартными размерами. Предпринимательницам пришлось год работать без зарплаты, пока они не нашли свою нишу. Сейчас же сибирячки думают об открытии магазина в другом городе и начинают производить свою одежду. НГС поговорил с подругами детства об успехе, стиле для плюс-сайз и несерьезном отношении поставщиков.
«Какие были, такие и есть»
Когда общаешься с Дарьей и Екатериной, сразу вспоминаешь идею о том, что противоположности притягиваются, — такие они разные. Рациональная и творческая, разговорчивая и молчаливая. Девушки свои отличия признают и даже отмечают как что-то полезное. Они отображаются и во внешности: Дарья — блондинка с прямыми волосами, а Екатерина — кудрявая брюнетка.
Катя и Даша знакомы с первого класса, поддерживали дружбу много лет. После школы Катя стала парикмахером, а потом ушла в декрет. Дарья же изучала маркетинг и работала в PR в разных магазинах. Однажды старые подруги встретились и решили, что надо что-то менять.
— Это было супербыстро, мы практически не готовились. Единственное, поставщиков долго искали. За месяц, наверное, открылись, — вспоминает Дарья.
— Загорелись. И не зря, — добавляет Екатерина.
— Страшно было. Это сейчас нам по 31 и 32 года, а пять лет назад 26 и 27 лет было. Мы и сейчас не особо взрослые, не особо продуманные, не бизнесвумен. Мы какие были, такие и есть.
Девушки быстро сработались как команда. Если кто-то говорил Кате, что надо бросить идею о магазине, Дарья настаивала: нет, надо продолжать.
— Мы разделили сферы. Для меня в маленьком магазине было важно коврики почистить. Я сама придирчивая, не разуваюсь в магазинах, чтобы не вставать на грязь. Я говорю: «Надо вот это чистить». Она мне: «Отстань, надо рекламу делать», — объяснила Екатерина. — И поэтому мы не лезли друг к другу. Я развеской занималась, стилистом на фотосессиях была.
И хотя у предпринимательниц случались разногласия, за все годы совместной работы не было ссор из-за денег. Во многих фундаментальных вопросах взгляды девушек совпадают.
При открытии первого магазина девушкам помогали мужья и родители. Весь ремонт пришлось делать вручную. Екатерина и Дарья работали без зарплаты год и приняли на себя сразу все роли: уборщиц, продавцов, стилистов. Пришлось стать и бухгалтерами.
— Я до сих пор вспоминаю, как стояла каждое утро с декларациями. Думаешь, хоть бы всё правильно и меня не посадили. Но вроде бы вывезли программу, — улыбается Екатерина.
Как признаётся Дарья, в первые месяцы у нее возникало желание всё закрыть.
— Магазин был небольшой, а на рынке уже были крупные шоурумы, и у нас не особо получалось с ними конкурировать, — вспоминает Дарья. — У нас была какая-то небольшая аудитория, какие-то свои клиенты, которым нравилось обслуживание: когда ты сам работаешь, ты с ног до головы клиента облизываешь. Мы думали, как сузить нишу, чтобы это было интересно.
Так Дарья и Екатерина начали замечать покупательниц, которым было сложно подобрать размер, и решили расширить ассортимент: привезти модели размерами побольше, но стильные. Их нашли, закупили и привезли в 2019 году, а в 2020-м началась пандемия, и магазины закрыли. Девушки говорят, что им тогда повезло: среди их видов деятельности была продажа предметов личной гигиены — благодаря этому бизнес пошел в гору.
Подруги говорят, что в магазины «пошли толпы народа» и большие размеры быстро закончились — остались только маленькие. Тогда они решили сосредоточиться именно на вещах плюс-сайз.
«Бизнес накладывается на характер»
Дарья вспоминает, что в свой первый магазин они вложили 500 тысяч рублей, а работали вдвоем. Сейчас в команде у девушек около 20 человек: в ноябре прошлого года у Wow Siberia открылся новый большой магазин, в который вложили 5 миллионов рублей.
— Мы точно не богачки совсем, сами до сих пор делаем многие вещи, которые не можем делегировать: приемку товаров, например. Много приходится работать, — признаётся Дарья. — Не можем сказать, что мы не спим, не едим, но морально тяжело бизнес вести, и это накладывается на характер. А мы и до этого не были милашками.
На вопрос, как бизнес изменил их характеры, девушки смеются. Указывают на себя и жалуются, что они совсем не выглядят серьезно.
— Во время ремонта, например, рабочие приходят и просто смотрят на нас. Приходится объяснять, что это мы ремонт заказывали, — начинает под легкие смешки Екатерина.
— Они разговаривают с нами, как будто нам лет по 18, то есть не воспринимают серьезно. Катин муж приедет, например, и они такие: вот, хозяин прибыл, — добавляет Дарья.
Катя говорит, что так же к ним относятся и поставщики, и производители: смотрят с пренебрежением, будто сомневаются, что у них есть деньги на крупные партии. Приходится быть жестче.
На конкурентов сибирячки стараются не обращать внимания — говорят, что так не придумаешь ничего своего и нового. Катя отметила, что они стараются продавать то, что хотят видеть на людях, и им приятно, что в их одежде ходят друзья. Но девушки замечают, когда их стиль и ассортимент внаглую копируют.
«До сих пор обожают леопардовый принт»
Екатерина с Дарьей чаще всего выбирают одежду в шоурум по принципу «что сами себе купили бы» и отмечают, что стильной одежды для женщин плюс-сайз становится больше.
— Стандарты красоты сейчас смещены. Нет такого, что красивая девушка — это 42-й или 44-й размер. У нас много девчонок плюс-сайз, которые реально красиво выглядят — красивее многих худышек, — рассуждает Дарья. — И все хотят быть красивыми. Это же в любом случае себя надо любить. А на те вещи, которые продаются, ужасно смотреть.
За пять лет у владелиц шоурума сложилась большая база поставщиков одежды из Киргизии, Турции, Китая. Сейчас они уже за секунду могут выбрать, что заказать, — глаз наметан.
— Суперредко не угадываем, что зайдет покупателю. А у нас не только молодежь, и повзрослее есть женщины, у них другой немного вкус, — отметила Даша.
В шоурумах девушек много классической одежды, но они заметили, что нередко у них спрашивают туники или лосины. Их в ассортименте нет и не будет, твердо говорят предпринимательницы — у них свои стандарты.
— Приходят и говорят, что в таком в огород даже не выйти. Я отвечаю: подойдите к стилисту, он вам подскажет цвет и форму, а не эти квадраты, которые делают еще больше, — объяснила Катя.
Для своих покупательниц девушки устраивают дни стилиста: оплачивают дневную работу специалиста, и любая желающая может записаться и прийти на консультацию.
— Кто-то суперхорошо одевается, кто-то нет. У нас до сих пор обожают леопардовый принт — это хит, мы его много раз заказывали. Есть крутой принт лео, — улыбается Дарья.
Но, несмотря на опыт, иногда девушки не угадывают с выбором. Купив для себя яркие пальто из эколака, они решили отшить такие же для покупательниц. Но идея не зашла, и пальто не раскупили.
«Я не понимаю богачей»
Глаза у девушек загораются, когда они начинают рассказывать про свои проекты. Один из самых крупных — проект преображения: покупательницы в магазинах могут заполнить анкету, а потом команда стилистов Кати и Даши полностью меняет чей-то образ. Несколько лет подряд они проводят акцию «Письмо Деду Морозу» — просят покупательниц поделиться заветным желанием.
— Не айфон, — уточняет Дарья. — Это не заветное желание. У нас была история в прошлом году, когда родители попросили своей
В этом году девушки отправили свою покупательницу в Санкт-Петербург к сестре — участница акции много лет не виделась с родственницей.
— Когда мы позвонили, она вообще не поверила. Просто плакала минут 30, — вспоминает Катя.
— Мы стараемся в этом участвовать не потому, что мы пытаемся быть классными, — объяснила Даша. — Просто есть возможность помочь.
Один из магазинов Wow Siberia работает в Академгородке — там девушки уже много лет сотрудничают с местным приютом для собак. На вопрос, почему это не афишируют, Катя улыбается: что об этом говорить, это же просто для себя.
— Я не понимаю богачей, у которых денег много, и они никому не помогают, не строят ничего. У меня были бы деньги, я бы полрайона своего перестроила.
«Для Новосибирска достаточно»
Помимо офлайн-магазинов, Катя с Дашей продают вещи онлайн и доставляют по всей России. Запросы приходят и от соседей (из Томска, Кемерова и Барнаула), и из столиц — Москвы и Санкт-Петербурга.
— Когда мы открывались, прикол был в том, что такого ассортимента, как у нас, не было практически, не было конкурентов. Мы были одними из первых, кто начал такую одежду привозить. А сейчас уже стали отшивать — у нас есть определенные цеха и производства, — рассказывает Дарья.
Девушки стремятся полностью перейти на собственное производство, но найти подходящий цех оказалось непросто. Пока под их брендом и с их дизайном выходят простые вещи: свитшоты, куртки, тренчи.
— В планах — сеть магазинов по всей России. Причем, я думаю, начинать будем в ближайшее время. А для Новосибирска три магазина и один дискаунт достаточно. Только если где-то в отдаленных районах, — рассуждает Дарья.
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