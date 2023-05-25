«Мы не богачки совсем»: как две подружки создали сеть магазинов для пышных сибирячек — в новый шоурум вложили 5 миллионов

Катя и Даша знакомы с первого класса, поддерживали дружбу много лет. После школы Катя стала парикмахером, а потом ушла в декрет. Дарья же изучала маркетинг и работала в PR в разных магазинах. Однажды старые подруги встретились и решили, что надо что-то менять.

— Это было супербыстро, мы практически не готовились. Единственное, поставщиков долго искали. За месяц, наверное, открылись, — вспоминает Дарья.

— Загорелись. И не зря, — добавляет Екатерина.

— Страшно было. Это сейчас нам по 31 и 32 года, а пять лет назад 26 и 27 лет было. Мы и сейчас не особо взрослые, не особо продуманные, не бизнесвумен. Мы какие были, такие и есть.