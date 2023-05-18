Мой «Маленький бук»: сибирячка открыла магазин необычных книг — они звучат, пахнут и внутри оживают животные

На входе встречает 39-летняя Вероника Украинцева — создатель атмосферного магазина, где можно выпить кофе и пообщаться с продавцами, которые помогут подобрать нужную книгу ребенку.

— К нам в магазин приходят за советом, мы предлагаем не то, что нам надо продать, а то, что подойдет клиенту. Покупатели говорят пол ребенка, возраст и увлечения, а мы предлагаем то, что точно понравится. Можем рассказать всё про все книги, — улыбается Вероника.