Мой «Маленький бук»: сибирячка открыла магазин необычных книг — они звучат, пахнут и внутри оживают животные

Книги с запахами, красочными иллюстрациями, бегущими животными и звуками птиц отбирает вручную и привозит из разных уголков страны Вероника Украинцева. Магазин детских книг она открыла год назад в центре Новосибирска, сюда то и дело забегают дети, чтобы поздороваться и пообщаться, а к продавцам обращаются за советом, потому что они прочитали все книги и точно могут подобрать то, что понравится детям. Читайте в материале, как шикарная блондинка открыла магазин из-за большой любви к литературе, но столкнулась с трудностями из-за маркетплейсов.
В центре Новосибирска на первом этаже пятиэтажного здания несколько лет назад открылся небольшой магазин детских книг «Маленький бук». Сразу как заходишь в небольшое помещение, ощущаешь домашний уют: над головой раздается легкий перезвон музыкальной подвески, на входе — вешалка, где можно оставить вещи, а светлый магазин, заставленный книгами, заливается солнцем. Трудно поверить, что раньше здесь была столовая, в которой стены были выкрашены в зеленый, а пол — в синий.
Начинали с онлайн-магазина шесть лет назад
На входе встречает 39-летняя Вероника Украинцева — создатель атмосферного магазина, где можно выпить кофе и пообщаться с продавцами, которые помогут подобрать нужную книгу ребенку.
— К нам в магазин приходят за советом, мы предлагаем не то, что нам надо продать, а то, что подойдет клиенту. Покупатели говорят пол ребенка, возраст и увлечения, а мы предлагаем то, что точно понравится. Можем рассказать всё про все книги, — улыбается Вероника.
Вероника училась на филологическом факультете на учителя русского языка и литературы, после практики в школе поняла, что быть педагогом ей не подходит. Женщина несколько лет работала в банке, потом флористом, позже оформляла свадьбы, фотозоны и занималась ландшафтным дизайном.
Когда младшей дочке исполнился год, Вероника поняла, что книг для детей не хватает, выбрать их в обычном магазине было трудно. Шесть лет назад женщина вместе с подругой запустили онлайн-магазин детских книг, они привозили литературу, которой еще не было в Новосибирске. Позже коллега уехала жить в Крым, а Вероника в декабре 2021 года открыла магазин в центре Новосибирска.
— Детские книги мне всегда нравились, в электронном виде их покупают реже, потому что здесь много иллюстраций, которыми можно любоваться и показывать детям, — объяснила Вероника. — Все книги я отбираю вручную: прошу у издательства прислать прайс, в нем указаны только названия, цены, иногда возраст.
Вероника по семь часов проводит за компьютером, чтобы отобрать лучшие книги: просматривает иллюстрации, изучает отзывы и читает отрывки. Например, из 1,5 тысячи наименований основатель выбирает 58, которые будут продавать в магазине.
Книги из магазина часто заказывают онлайн через социальные сети в разные страны мира. Чаще всего покупают те, кто переехал за границу, но хочет, чтобы ребенок знал русский язык. Так, по словам Вероники, посылки через родственников отправляют в Австралию, Америку, Францию, Швецию, Израиль и Англию.
Как признается предприниматель, открыть магазин помогли деньги от государства — 250 тысяч рублей на свое дело. На них купили стеллажи, компьютер и кассу. В 2022 году Вероника отучилась на социального предпринимателя и выиграла грант на полмиллиона рублей, который потратили на рекламу на радио и докупили стеллажи.
Всего, по словам Вероники, в начале в бизнес она вложила примерно миллион рублей.
Смотрят в магазине, а покупают на маркетплейсе
— Если бы я знала, что открыть книжный так сложно, то я бы не открывала. Найти помещение в центре Новосибирска было еще той задачей. Хорошо, что нам помогли клиенты, которые тогда покупали книги онлайн.
Помещения, которые сдают в Новосибирске, по словам Вероники, чаще всего раньше были офисными. Место на Советской, 40 вовсе не сдавалось, найти его помогли клиенты, которые живут по соседству.
— Когда я привозила доставку, покупатели сказали мне, что напротив есть заброшенное помещение. Я спросила в соседней парикмахерской контакты собственника. Аренда здесь стоит дешевле, но пришлось делать ремонт.
Еще одна проблема — маркетплейсы. Там книги можно купить дешевле, чем в магазине, поэтому люди видят книжку в социальных сетях магазина, а после заказывают ее на электронных площадках. При этом цены, как на маркетплейсах, Вероника установить не может, потому что надо платить за аренду и зарплату сотрудникам.
— На маркетплейсы выйти почти невозможно, потому что издательства продают книги по низким ценам, я продавать ниже не могу. Некоторые издательства по договору запрещают продавать книги на сторонних сайтах.
Книги с запахами, звуками и анимированными животными
Цены в магазине «Маленький бук» варьируются в среднем от 350 рублей до 1,5 тысячи рублей. Например, самая дорогая книга «Сафари» стоит 3400 рублей. При перелистывании страниц картинки оживают: гепард начинает бежать, а обезьяна жует.
Во время разговора в магазин заходит мужчина средних лет, его сразу встречает продавец и предлагает помочь. Мужчина соглашается и просит показать книгу для девочки пяти лет, чтобы можно было читать по слогам. Консультант находит несколько вариантов, рассказывает покупателю о плюсах и минусах книг. Пять минут, и клиент уходит довольный.
В магазине много необычных книг, которые не встретишь в сетевых. Например, энциклопедии только о пчелах, детская грустная книга о смерти, которую не все покупают, история коммунальной квартиры, в ней рассказывается обо всём 20 веке и политике: сначала жилье принадлежало одной семье, потом квартира стала коммунальной.
Есть книги без слов: они вытянутые и узкие, на полях можно делать пометки, на протяжении всего произведения картинки меняются, на них стрекоза строит башню. Больше всего меня удивила ароматная книга, можно потереть страницы, и они начнут пахнуть, как в каталогах косметики, но запах более нежный и приятный. Музыкальные книги также пользуются спросом, если нажать на специальную кнопку, то раздается голосистый звук птиц, похожий на настоящее пение, но не то, которое мы привыкли слышать в детских книгах, а более естественное и приятное щебетание.
Взрослых книг в магазине немного, их привозят, чтобы родители тоже могли почитать. Для продажи Вероника выбирает только те, которые она сама или продавцы любят читать.
Подростковый клуб и любовь клиентов
Недавно Вероника запустила подростковый клуб, вступить в которой может каждый, заплатив 450 рублей за месяц. Создательница вместе с продавцами и подростками читают одну книгу, при этом неважно, купили ли ее в магазине или взяли в библиотеке. Вместе с детьми в социальных сетях обсуждают произведение, дают задание, а спустя месяц встречаются в магазине.
— У нас в группе примерно 10 подростков. Говорят, что дети не читают книги, но это не так. Мы поднимаем темы зависимости, дружбы, буллинга в школе. Дети с нами откровенны, иногда мы просим совет у психолога, чтобы знать, как правильно отвечать ребенку.
Вероника уверена, что такой клуб может популяризировать чтение среди подростков. Для книжного клуба выбирают произведения о современной молодежи, их проблемах, чтобы читать было интереснее.
— Клуб мы ведем с продавцом Настей, она младше, поэтому ближе к подросткам и может обсудить с ними то, что не могу я в силу возраста. Детям приятно общаться с тем, кто с ними на одной волне.
По выходным в магазине часто проводят творческие мастер-классы для детей от 4 лет до подросткового возраста. Посетители рисуют, изготавливают книги, свечи, пряники. В некоторых уроках могут поучаствовать и сами родители.
По словам Вероники, продавцы в магазине очень талантливые, они умеют рисовать и любят читать. А в магазин часто заходят постоянные клиенты, чтобы поговорить или выпить кофе, который можно купить прямо в помещении. Например, часто заходят дети, заказывают напитки, общаются и параллельно выбирают книги.
Рядом с магазином есть две школы, поэтому дети приходят, чтобы поболтать, иногда машут в окошко, здороваются и покупают канцелярию.
— Я не могу сказать, что бизнес очень успешный, хотя занимаюсь им шесть лет. Я сильно люблю магазин, поэтому продолжаю работать.
Магазин «Маленький бук» вошел в шорт-лист «Народной премии НГС» как лучший малый бизнес года. Именно в этой номинации редакция НГС выбирает номинантов и победителя, в отличие от остальных. В других пяти номинациях выбор остается за вами, вы можете проголосовать за лучшие компании на сайте премии.
Недавно мы рассказывали о благотворительном магазине GUSTO. Каждый месяц создатели принимают 8–10 тонн вещей, часть из них отдают на благотворительность, часть — продают, а ветошь сдают на переработку.