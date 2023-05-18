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Мой «Маленький бук»: сибирячка открыла магазин необычных книг — они звучат, пахнут и внутри оживают животные

Книги из детского магазина в центре Новосибирска отправляют в Австралию, Швецию, Англию и другие страны

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Вероника с детства любит читать. Бизнес, по ее словам, трудно назвать успешным, но она продолжает работать из-за большой любви к книгам

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Книги с запахами, красочными иллюстрациями, бегущими животными и звуками птиц отбирает вручную и привозит из разных уголков страны Вероника Украинцева. Магазин детских книг она открыла год назад в центре Новосибирска, сюда то и дело забегают дети, чтобы поздороваться и пообщаться, а к продавцам обращаются за советом, потому что они прочитали все книги и точно могут подобрать то, что понравится детям. Читайте в материале, как шикарная блондинка открыла магазин из-за большой любви к литературе, но столкнулась с трудностями из-за маркетплейсов.

В центре Новосибирска на первом этаже пятиэтажного здания несколько лет назад открылся небольшой магазин детских книг «Маленький бук». Сразу как заходишь в небольшое помещение, ощущаешь домашний уют: над головой раздается легкий перезвон музыкальной подвески, на входе — вешалка, где можно оставить вещи, а светлый магазин, заставленный книгами, заливается солнцем. Трудно поверить, что раньше здесь была столовая, в которой стены были выкрашены в зеленый, а пол — в синий.

Начинали с онлайн-магазина шесть лет назад

Маленький магазин находится в одном помещении с магазином по продаже ковров, так маленькому бизнесу проще работать в центре города

Маленький магазин находится в одном помещении с магазином по продаже ковров, так маленькому бизнесу проще работать в центре города

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На входе встречает 39-летняя Вероника Украинцева — создатель атмосферного магазина, где можно выпить кофе и пообщаться с продавцами, которые помогут подобрать нужную книгу ребенку.

— К нам в магазин приходят за советом, мы предлагаем не то, что нам надо продать, а то, что подойдет клиенту. Покупатели говорят пол ребенка, возраст и увлечения, а мы предлагаем то, что точно понравится. Можем рассказать всё про все книги, — улыбается Вероника.

Продавцы могут посоветовать книги на любой вкус, главное, не стесняться соглашаться на помощь консультанта, потому что надо подобрать именно ту книгу, которую ребенок захочет прочитать

Продавцы могут посоветовать книги на любой вкус, главное, не стесняться соглашаться на помощь консультанта, потому что надо подобрать именно ту книгу, которую ребенок захочет прочитать

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Вероника училась на филологическом факультете на учителя русского языка и литературы, после практики в школе поняла, что быть педагогом ей не подходит. Женщина несколько лет работала в банке, потом флористом, позже оформляла свадьбы, фотозоны и занималась ландшафтным дизайном.

Когда младшей дочке исполнился год, Вероника поняла, что книг для детей не хватает, выбрать их в обычном магазине было трудно. Шесть лет назад женщина вместе с подругой запустили онлайн-магазин детских книг, они привозили литературу, которой еще не было в Новосибирске. Позже коллега уехала жить в Крым, а Вероника в декабре 2021 года открыла магазин в центре Новосибирска.

— Детские книги мне всегда нравились, в электронном виде их покупают реже, потому что здесь много иллюстраций, которыми можно любоваться и показывать детям, — объяснила Вероника. — Все книги я отбираю вручную: прошу у издательства прислать прайс, в нем указаны только названия, цены, иногда возраст.

Чтобы клиентам было комфортнее выбирать книги, в магазине установили кофемашину, а продавцы обучились на профессию бариста

Чтобы клиентам было комфортнее выбирать книги, в магазине установили кофемашину, а продавцы обучились на профессию бариста

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Вероника по семь часов проводит за компьютером, чтобы отобрать лучшие книги: просматривает иллюстрации, изучает отзывы и читает отрывки. Например, из 1,5 тысячи наименований основатель выбирает 58, которые будут продавать в магазине.

Книги из магазина часто заказывают онлайн через социальные сети в разные страны мира. Чаще всего покупают те, кто переехал за границу, но хочет, чтобы ребенок знал русский язык. Так, по словам Вероники, посылки через родственников отправляют в Австралию, Америку, Францию, Швецию, Израиль и Англию.

Как признается предприниматель, открыть магазин помогли деньги от государства — 250 тысяч рублей на свое дело. На них купили стеллажи, компьютер и кассу. В 2022 году Вероника отучилась на социального предпринимателя и выиграла грант на полмиллиона рублей, который потратили на рекламу на радио и докупили стеллажи.

Всего, по словам Вероники, в начале в бизнес она вложила примерно миллион рублей.

«Маленький бук» участвует в совместных проектах с библиотеками города, иногда становится спонсором в конкурсах

«Маленький бук» участвует в совместных проектах с библиотеками города, иногда становится спонсором в конкурсах

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Смотрят в магазине, а покупают на маркетплейсе

— Если бы я знала, что открыть книжный так сложно, то я бы не открывала. Найти помещение в центре Новосибирска было еще той задачей. Хорошо, что нам помогли клиенты, которые тогда покупали книги онлайн.

Помещения, которые сдают в Новосибирске, по словам Вероники, чаще всего раньше были офисными. Место на Советской, 40 вовсе не сдавалось, найти его помогли клиенты, которые живут по соседству.

— Когда я привозила доставку, покупатели сказали мне, что напротив есть заброшенное помещение. Я спросила в соседней парикмахерской контакты собственника. Аренда здесь стоит дешевле, но пришлось делать ремонт.

В помещении для Вероники было важно создать атмосферу уюта: ремонт делали месяц, чтобы клиентам было комфортнее покупать книги

В помещении для Вероники было важно создать атмосферу уюта: ремонт делали месяц, чтобы клиентам было комфортнее покупать книги

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Постоянных клиентов приходит много, с некоторыми из них Вероника подружилась. Например, раньше она выбирала книги для ребенка трех лет, а теперь уже семи лет

Постоянных клиентов приходит много, с некоторыми из них Вероника подружилась. Например, раньше она выбирала книги для ребенка трех лет, а теперь уже семи лет

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Еще одна проблема — маркетплейсы. Там книги можно купить дешевле, чем в магазине, поэтому люди видят книжку в социальных сетях магазина, а после заказывают ее на электронных площадках. При этом цены, как на маркетплейсах, Вероника установить не может, потому что надо платить за аренду и зарплату сотрудникам.

— На маркетплейсы выйти почти невозможно, потому что издательства продают книги по низким ценам, я продавать ниже не могу. Некоторые издательства по договору запрещают продавать книги на сторонних сайтах.

Книги с запахами, звуками и анимированными животными

Цены в магазине «Маленький бук» варьируются в среднем от 350 рублей до 1,5 тысячи рублей. Например, самая дорогая книга «Сафари» стоит 3400 рублей. При перелистывании страниц картинки оживают: гепард начинает бежать, а обезьяна жует.

Во время разговора в магазин заходит мужчина средних лет, его сразу встречает продавец и предлагает помочь. Мужчина соглашается и просит показать книгу для девочки пяти лет, чтобы можно было читать по слогам. Консультант находит несколько вариантов, рассказывает покупателю о плюсах и минусах книг. Пять минут, и клиент уходит довольный.

В магазине много необычных книг, которые не встретишь в сетевых. Например, энциклопедии только о пчелах, детская грустная книга о смерти, которую не все покупают, история коммунальной квартиры, в ней рассказывается обо всём 20 веке и политике: сначала жилье принадлежало одной семье, потом квартира стала коммунальной.

У Вероники две дочки. По ее словам, девочки не фанатки книг, но любят послушать, когда читает мама

У Вероники две дочки. По ее словам, девочки не фанатки книг, но любят послушать, когда читает мама

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Есть книги без слов: они вытянутые и узкие, на полях можно делать пометки, на протяжении всего произведения картинки меняются, на них стрекоза строит башню. Больше всего меня удивила ароматная книга, можно потереть страницы, и они начнут пахнуть, как в каталогах косметики, но запах более нежный и приятный. Музыкальные книги также пользуются спросом, если нажать на специальную кнопку, то раздается голосистый звук птиц, похожий на настоящее пение, но не то, которое мы привыкли слышать в детских книгах, а более естественное и приятное щебетание.

В магазине можно найти книги для самых маленьких, внутри есть выпуклые силиконовые поверхности, которые трогают дети

В магазине можно найти книги для самых маленьких, внутри есть выпуклые силиконовые поверхности, которые трогают дети

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Взрослых книг в магазине немного, их привозят, чтобы родители тоже могли почитать. Для продажи Вероника выбирает только те, которые она сама или продавцы любят читать.

Подростковый клуб и любовь клиентов

Недавно Вероника запустила подростковый клуб, вступить в которой может каждый, заплатив 450 рублей за месяц. Создательница вместе с продавцами и подростками читают одну книгу, при этом неважно, купили ли ее в магазине или взяли в библиотеке. Вместе с детьми в социальных сетях обсуждают произведение, дают задание, а спустя месяц встречаются в магазине.

— У нас в группе примерно 10 подростков. Говорят, что дети не читают книги, но это не так. Мы поднимаем темы зависимости, дружбы, буллинга в школе. Дети с нами откровенны, иногда мы просим совет у психолога, чтобы знать, как правильно отвечать ребенку.

Недавно магазин совместно с актерами театра «Синяя цапля» начал проводить читки, которые клиентам так понравились, что просят повторить снова

Недавно магазин совместно с актерами театра «Синяя цапля» начал проводить читки, которые клиентам так понравились, что просят повторить снова

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Вероника уверена, что такой клуб может популяризировать чтение среди подростков. Для книжного клуба выбирают произведения о современной молодежи, их проблемах, чтобы читать было интереснее.

— Клуб мы ведем с продавцом Настей, она младше, поэтому ближе к подросткам и может обсудить с ними то, что не могу я в силу возраста. Детям приятно общаться с тем, кто с ними на одной волне.

По выходным в магазине часто проводят творческие мастер-классы для детей от 4 лет до подросткового возраста. Посетители рисуют, изготавливают книги, свечи, пряники. В некоторых уроках могут поучаствовать и сами родители.

По словам Вероники, продавцы в магазине очень талантливые, они умеют рисовать и любят читать. А в магазин часто заходят постоянные клиенты, чтобы поговорить или выпить кофе, который можно купить прямо в помещении. Например, часто заходят дети, заказывают напитки, общаются и параллельно выбирают книги.

Подростковый клуб может популяризировать чтение среди подростков, главное, найти книги, которые подойдут ребенку

Подростковый клуб может популяризировать чтение среди подростков, главное, найти книги, которые подойдут ребенку

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Рядом с магазином есть две школы, поэтому дети приходят, чтобы поболтать, иногда машут в окошко, здороваются и покупают канцелярию.

— Я не могу сказать, что бизнес очень успешный, хотя занимаюсь им шесть лет. Я сильно люблю магазин, поэтому продолжаю работать.

Магазин «Маленький бук» вошел в шорт-лист «Народной премии НГС» как лучший малый бизнес года. Именно в этой номинации редакция НГС выбирает номинантов и победителя, в отличие от остальных. В других пяти номинациях выбор остается за вами, вы можете проголосовать за лучшие компании на сайте премии.

Недавно мы рассказывали о благотворительном магазине GUSTO. Каждый месяц создатели принимают 8–10 тонн вещей, часть из них отдают на благотворительность, часть — продают, а ветошь сдают на переработку.

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