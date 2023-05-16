«Это для бедных?» Как две подруги делают деньги на ненужных вещах — в открытие бизнеса они вложили всего 120 тысяч



Так, в сентябре появился небольшой магазинчик GUSTO, который закрылся в январе 2020-го , за ним — магазин на Депутатской (21 сентября 2018-го ) и в Академгородке (19 октября 2020-го ).

Девушки вложили в свой бизнес на старте примерно 120 тысяч рублей.

— Мы быстро окупили затраты, и сейчас у нас самодостаточный бизнес. Мы не просто секонд-хенд. Если в обычных секондах вещи закупают в Европе, Америке, то мы берем вещи в Новосибирске. У нас для этого есть контейнеры, которые мы называем густобоксы. Наша концепция в том, что мы не закупаем вещи, мы берем те, что не нужны, и даем им вторую жизнь, — рассказала Алиса Гринемаер.