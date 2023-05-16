«Это для бедных?» Как две подруги делают деньги на ненужных вещах — в открытие бизнеса они вложили всего 120 тысяч

Мы продолжаем знакомить вас с шорт-листом «Народной премии НГС», куда вошли 10 новосибирских компаний, которые претендуют на победу в номинации «Малый бизнес года». В ней, в отличие от всех остальных, выбор делают не жители города, а редакция НГС. Сегодня рассказываем вам о благотворительном магазине GUSTO.
Проголосовать за компании в других номинациях 5-й «Народной премии НГС» вы можете на сайте премии.
«Даем вещам вторую жизнь»
Благотворительный магазин GUSTO в Новосибирске существует уже много лет: официальной датой рождения проекта считается 4 сентября 2015 года, когда он открылся на третьем этаже ТЦ «Москва». Его создали, чтобы люди избавлялись от ненужных вещей в шкафу: часть из них идет на благотворительность, часть — на продажу, часть — на переработку, ветошь.
На самом деле проект «Густо» (именно в таком написании) появился еще в ноябре
Протестировав идею, будут ли люди покупать б/у вещи, которые нам приносят, на вечеринке с гаражной распродажей в апреле, они приступили к исполнению своей мечты — открыть первый благотворительный магазин в Новосибирске по примеру питерской сети «Спасибо».
Так, в сентябре появился небольшой магазинчик GUSTO, который закрылся в январе
Девушки вложили в свой бизнес на старте примерно
— Мы быстро окупили затраты, и сейчас у нас самодостаточный бизнес. Мы не просто секонд-хенд. Если в обычных секондах вещи закупают в Европе, Америке, то мы берем вещи в Новосибирске. У нас для этого есть контейнеры, которые мы называем густобоксы. Наша концепция в том, что мы не закупаем вещи, мы берем те, что не нужны, и даем им вторую жизнь, — рассказала Алиса Гринемаер.
«Одеваться в секонде не стыдно»
Помимо двух магазинов и одного центра сортировки и выдачи вещей, на начало апреля
Они уточняют, что миссия GUSTO — дать каждой ненужной вещи вторую жизнь, сломать стереотипы о секонд-хендах: создавать в магазинах уютное, комфортное и безопасное место, где гости могут расслабиться, забыть о внешнем мире и отвлечься от проблем.
Вещи на благотворительность распределяются на две части: через собственные раздачи, которые проводят на складе несколько раз в неделю, и через благотворительные фонды, социальные организации города и области, которые далее самостоятельно отдают их подопечным.
Вещи с браком идут на ветошь (как обтирочный материал на предприятиях, СТО и так далее) и на переработку на завод в Московской области, где одежду делят на волокна. Из получившегося материала делают наполнители для матрацев.
Вещи в отличном и хорошем состоянии, подходящие по сезону, продаются в магазине.
— Благодаря продаже вещей мы окупаем наши расходы: зарплаты, аренду, налоги, развитие проекта и так далее. Прибыль после вычета всех расходов мы направляем в благотворительные фонды и организации. Ежемесячно мы переводим от
Так, в 2022 году они перевели на благотворительность
Кроме одежды и обуви, у них можно приобрести книги, посуду, товары для дома, а также подарки и изделия от локальных авторов и мастеров, поясняет Алиса.
Она говорит, что за эти 8 лет они часто сталкивались с непониманием, чем же они занимаются:
— Вы что, собираете вещи и продаете их? Где вы берете эти вещи? Они что, с мертвых? Благотворительный магазин — это магазин для бедных? Здесь всё бесплатно? Раз за разом мы рассказывали о схеме нашей работы, о том, как подобные магазины работают во всём мире, в России.
Кроме того, раньше было очень много стереотипов, связанных с секонд-хендами, замечают создательницы магазина, — еще живы воспоминания о 90-х, когда одевались в секондах и комиссионных от нужды.
— Зачастую представляется подвальное помещение с затхлым запахом, наваленной одеждой, неуютной обстановкой, плохим освещением. Мы изначально стремились к другому — светлому, просторному, уютному магазину, где играет приятная музыка, а сотрудники дружелюбны. И мы считаем нашей заслугой, что мнение части горожан по поводу секондов изменилось. Одеваться в секонде не стыдно, а нормально, современно и даже модно, — уверена Алиса.
Ранее мы рассказывали о другом малом бизнесе в Новосибирске: как актриса Болливуда и мерчандайзер открыли оптику и делают очки за час — сколько денег они вложили на старте бизнеса.
Если у вас тоже есть свое интересное дело, расскажите о нем журналисту НГС Марии Тищенко: