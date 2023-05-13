«Мы всё — от дворника до директора»: как актриса Болливуда и мерчандайзер открыли оптику и делают очки за час

В шорт-лист «Народной премии НГС» вошли 10 новосибирских компаний, которые претендуют на победу в номинации «Малый бизнес года». Именно в этой категории, в отличие от всех остальных, выбор делают не жители города, а редакция НГС. Поэтому мы начинаем знакомство с этими компаниями и рассказываем вам истории их создания. Одну из них — «Оптик-Мастер» — открыла семейная пара Алексей и Анастасия Новиковы.
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Копили год, чтобы открыть салон
Анастасия Новикова — врач-офтальмолог. Еще со времен учебы в медицинском институте она попала в оптику и подрабатывала там продавцом-консультантом в выходные дни. Во время интернатуры по офтальмологии она работала оптометристом: подбирала очки и контактные линзы.
После окончания университета Анастасия познакомилась с Алексеем — в 2016 году: он тогда работал мерчандайзером.
— Я думал, чем бы нам таким заниматься, чтобы мы оба в этом разбирались. Насте работа мерчандайзером точно не нужна была, поэтому пришлось мне подстраиваться под нее. У меня была возможность устроиться зубным техником, но в принципе профессия мастера оптики похожа, и я выбрал ее. Получается, что можно заниматься и медициной, и бизнесом, — рассказывает Алексей, который изначально думал о каком-то семейном бизнесе.
Алексей окончил авиационный колледж, быстро всё освоил и начал работать.
Правда в жизни был период, когда пара потренировалась на маленьком отделе оптики в аптеке: там была мастерская и возможность проверить зрение. Кроме того, они вместе переезжали работать в Сочи в одну оптику и даже уезжали жить в другую страну. Какое-то время Анастасия снималась на Гоа в фильмах Болливуда.
В сентябре 2022 года, когда в Новосибирске освобождались помещения для аренды, пара решила, что пора действовать. Они нашли место недалеко от метро «Площадь Карла Маркса» и открыли свою компанию в декабре.
— Мастер-оптик — это тот, кого я называю «человек за стеной». Он изготавливает вам очки и дарит четкое зрение. Проработав какое-то время и получив необходимый багаж знаний и практических навыков, понимаешь, что этого достаточно, чтобы начать свое дело и вести свой бизнес, тем более, когда у тебя много идей и ты готов их воплощать, — считает Алексей.
Для открытия своего салона оптики семье потребовалось около 700 тысяч рублей, которые они смогли накопить за
— Оптика — это не магазин: не стоит думать, что ты нанял продавца, посадил медсестру проверять зрение и всё. Это не так. Несмотря на наш молодой возраст, —
Анастасия замечает, что в какой-то степени они всё равно рискнули и всё получилось:
— Я инвалид с детства по сколиозу: мне тяжело работать много и долго, и никто из руководителей не шел мне на встречу. Хочешь нормально зарабатывать — работай больше 200 часов в неделю. Мы получили статус социального бизнеса не только в связи с моей инвалидностью, но и так как мы готовы оказывать социальную помощь: выездная проверка зрения, консультация офтальмолога, специальные цены для пенсионеров и инвалидов.
По словам Анастасии, центр поддержки и развития предпринимательства «Мой бизнес» в Новосибирске курирует их и помогает находить гранты и конкурсы для социального бизнеса.
Алексей с Анастасией считают, что в России бизнес построить проще, чем в другой стране, поэтому они уверены, что жить можно в Новосибирске, а в другие города и страны ездить на отдых.
«Весь день пылесосил и устал больше»
Анастасия всё равно продолжает работать по найму офтальмологом, но по выходным работает с Алексеем.
— У нас работает офтальмолог-оптометрист, которая в будни заменяет Настю, поэтому в целом мы справляемся без нее. Кто-то из клиентов записывается специально к ней на выходные. В основном здесь больше работы для меня, для оптика-консультанта: помогаю с выбором людям, изготавливаю заказы. Если будем расширяться, то нужна будет команда, — поясняет Алексей Новиков.
Пока пара справляется со всем в основном самостоятельно: занимаются и бухгалтерией, и заказами, и закупками.
— И полы моем сами, и снег чистим. Мы всё — от дворника до директора. Соответственно, без выходных работаем. Только 9 мая и 1 января были выходные, — с радостью замечает Анастасия.
Алексей добавляет, что это место не только работа, здесь тоже можно отдохнуть:
— Дома можно больше устать, чем здесь. 9 мая, например, я весь день пылесосил и устал больше.
Особых сложностей семья не отмечает, но в начале был момент, когда на новом приборе Алексей сделал не такие очки, которые нужно было, и люди вернулись за заменой.
К трудностям работы пара относит только обращения за готовыми очками — даже во время интервью с таким вопросом зашел один человек.
Алексей и Анастасия против готовых очков, потому что у них может быть неверное расстояние между зрачками, они могут не подходить конкретному человеку, особенно если у него какие-то проблемы со зрением, разное зрение на глазах. Они стараются отучать людей от их использования.
Семья придумала постоянную акцию для таких запросов: простые очки с медицинскими линзами у них можно заказать за 2400 рублей. Изготавливают очки в течение часа, потому что делают на месте, не отправляя в другую оптику в Новосибирске или Москве.
Но в целом стоимость очков может быть любой: и 5, и 10, и 25 тысяч: всё зависит от линз и выбранной оправы. На детские очки для сдерживания прогрессирования миопии, на которые есть спрос, тоже ввели акцию.
«Мы часто в ноль работаем»
Пара пытается выстроить хороший клиентский сервис, чтобы люди к ним возвращались. Они даже переделывают очки за свой счет.
— Мы часто в ноль работаем, чтобы сохранить клиента. Мы мониторим отзывы клиентов в 2ГИС о других оптиках и стараемся делать иначе. От замены линзы мы не обеднеем, а клиент вернется, — подчеркивает Анастасия.
Алексей приводит пример: даже если человек поцарапал линзу, они могут ее заменить. Или же клиенту не подошли очки: кружится голова, некомфортно, тошнит — в этом случае пара не просит привыкнуть к очкам, а тоже переделывает их.
— Мы всегда пойдем человеку навстречу, пригласим на проверку. Может, попробуем подобрать контактные линзы или другие очки. Стараемся к каждому человеку подходить индивидуально. Клиент потом вернется, а еще приведет с собой пять родственников, — уверена Анастасия.
Один раз пара переделала заказ для молодого человека, которому просто не понравилось, как фотохромные линзы, которые темнеют на улице и светлеют в помещении, смотрятся с темными стеклами. До заказа он не мог этого предугадать.
— Это был дорогой заказ, поэтому мы не предложили переделать его полностью, а заменили линзы за свой счет. Потом этот клиент сделал у нас дорогие солнцезащитные очки и очки для работы за компьютером. Вот так он вернулся к нам, — радуется Алексей.
В оптике солнцезащитные очки тоже делают самостоятельно, есть не только готовые. В них используются медицинские линзы, которые могут покрасить в разные цвета. И даже очки на минус тоже могут сделать солнцезащитными, рассказывают создатели оптики.
Часто Алексею приносят очки для ремонта, и он берется даже за сложные случаи.
— Например, в Германии нет возможности заменить отдельно носовые опоры, которые очень быстро на очках желтеют и окисляются. И даже если очки стоят очень дорого, то клиентам там предлагают сделать новый заказ. У нас был клиент, который купил много носовых опор и сам менял их в Германии, — говорит Алексей.
Пара хочет сохранить свой клиентский сервис на таком же уровне, оставить оптику, но при этом получить лицензию на медицинскую деятельность и развиваться дальше.
— У нас будет не просто оптика, а полноценный кабинет офтальмолога, далее планируем развиваться и открывать офтальмологическую клинику. Мы понимаем, что потребуются большие вложения, поэтому участвуем в различных конкурсах на гранты для социального бизнеса, — резюмирует Анастасия.
Если у вас тоже есть свое интересное дело, расскажите о нем журналисту НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону
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