«Мы всё — от дворника до директора»: как актриса Болливуда и мерчандайзер открыли оптику и делают очки за час

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Копили год, чтобы открыть салон

Анастасия Новикова — врач-офтальмолог. Еще со времен учебы в медицинском институте она попала в оптику и подрабатывала там продавцом-консультантом в выходные дни. Во время интернатуры по офтальмологии она работала оптометристом: подбирала очки и контактные линзы.



После окончания университета Анастасия познакомилась с Алексеем — в 2016 году: он тогда работал мерчандайзером.



— Я думал, чем бы нам таким заниматься, чтобы мы оба в этом разбирались. Насте работа мерчандайзером точно не нужна была, поэтому пришлось мне подстраиваться под нее. У меня была возможность устроиться зубным техником, но в принципе профессия мастера оптики похожа, и я выбрал ее. Получается, что можно заниматься и медициной, и бизнесом, — рассказывает Алексей, который изначально думал о каком-то семейном бизнесе.

