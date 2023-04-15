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Маленький, но гордый бизнесИстории

«Всё началось с браслетиков»: сибирячка подняла бизнес с 5 тысяч рублей — теперь у нее заказы по всей стране и 4 сотрудницы

Раде Державец удалось создать коллектив, в котором сотрудники чувствуют себя счастливыми

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Рада говорит, что она — классический сапожник без сапог, первую сумку себе сшила после шести лет работы с кожей

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Сегодня мы рассказываем о «Маленьком, но гордом бизнесе». Рада Державец работала в разных сферах — в event-агентстве, журнале и компании, занимающейся маркетингом. В декрете она активно занялась творчеством — и вязала, и варила свечи, и шила кукол, но однажды увидела у кого-то кожаный браслет и решила повторить его. Постепенно увлечение Рады превратилось в работу. Она открыла мастерскую, создала бренд Rada Leather и наняла двух сотрудниц, с которыми отлично сработалась. Теперь в ее компании работает четыре сотрудника. Журналист НГС Мария Тищенко узнала, как им удалось найти дело, от которого они получают удовольствие.

На НГС сейчас идет прием заявок на «Народную премию», в которой в этом году участвует и малый бизнес — от 2 до 15 сотрудников. Если у вас есть своя компания, то подавайте заявку.


Мы заглянули в мастерскую к Раде Державец. Вы только посмотрите, что там есть:

Рада Державец считает, что история ее бизнеса началась довольно стандартно для девушек из России — с декрета.

— Я сидела в первом декрете, мне было скучно: сначала вязала носочки, варила свечки, шила куколок. И совершенно случайно наткнулась на это направление: увидела у кого-то кожаный браслет — просто полосочка в два оборота. Мне понравилось: это было красиво, и я поняла, что такие браслеты делаются очень просто — запросто могу сделать так же. Всё началось с браслетиков и пошло: я делала подарки для друзей, знакомых, родственников и размещала их в интернете. Потом знакомые стали делать какие-то серьезные заказы, и постепенно появились заказы за деньги.

Рада любит большие партии, чтобы нужно было делать быстро и много

Рада любит большие партии, чтобы нужно было делать быстро и много

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Вообще по образованию Рада социолог. Она писала аналитические статьи для журнала, работала в банке маркетологом-аналитиком и в event-агентстве.

— Я попробовала разные сферы и поняла, чего мне в этом не хватает, — реального результата своей работы: того, что можно потрогать, оценить, что будет полезно людям. Я что-то делала, всё складывала в стол, и у меня было чувство неудовлетворенности: не понимала, зачем работаю. Когда я начала делать руками, ко мне пришел человек, я ему отдала и вижу, что ему это нравится. Я поняла, что это мне нужно. Это то направление, которое мне интересно, я себя в нём комфортно ощущаю, — признаётся девушка.

У Рады есть правило: работу, которая дается ей сложно, она делегирует тем, кто с такими задачами справляется легче

У Рады есть правило: работу, которая дается ей сложно, она делегирует тем, кто с такими задачами справляется легче

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Сначала Рада делала браслеты, а потом стала мастерить портупеи, сумки и ремни. На последних она сейчас акцентирует внимание. Вложения были постепенными. Для первого, стартового набора инструментов, по мнению мастера, нужно около 5 тысяч рублей. Первый материал Рада купила на ярмарке мастеров — это были обрезки кожи, которые остались у девушки, занимающейся брошками. Можно начинать работать с помощью обычного канцелярского ножа и линейки.

Рада говорит, что каждый процесс нужно было осваивать самостоятельно: не было ресурса, где было бы написано, как выбрать кожу, как ее обрабатывать и так далее. Она не с первого раза подобрала удобный инструмент, были и неудачные закупки кожи, например, с заводскими браками — кожа, которая открашивалась, с порезами, которые изначально не видны и расходятся при носке.

У мастерской есть оптовые клиенты — это в основном магазины одежды

У мастерской есть оптовые клиенты — это в основном магазины одежды

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— У меня до сих пор болит душа за то, что у меня в изделиях что-то некачественно было, но без этого и развиваться нельзя. Ты всегда должен что-то улучшать, — считает Рада Державец.

Со временем она стала часто ездить в магазин, где продавалась кожа, и познакомилась там с девушкой — тогда она там работала, а теперь стала владелицей. Они обсуждали, что в Новосибирске негде учиться работать с кожей, например шить сумки, и решили совместно открыть школу — «Академию кожи». Этот проект существует до сих пор. Рада ушла из него, потому что в какой-то момент ей стало сложно совмещать его с бизнесом.

Рада отказалась от шитья больших сумок, потому что на одну уходило четыре дня

Рада отказалась от шитья больших сумок, потому что на одну уходило четыре дня

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Рада работала много дома и не могла разделять свое дело и личное пространство.

— Поэтому я работала практически круглосуточно. Понимая, что у меня есть 24 часа и я теоретически могу много заказов взять, я их брала, брала, брала, и это был непрекращающийся поток, потому что нет разграничения, что до 18:00 я работаю, а потом — мое личное время. Переезд в мастерскую (это произошло через шесть лет работы дома) выделил время для семьи, потому что в 18:00 мой рабочий день закончился, я себе запретила брать что-либо домой, даже в случаях крайней необходимости, — у меня всё только здесь, — показывает владелица мастерской.

Клиенты, по словам Рады, бывают разные: раньше она старалась всем угодить, но сейчас начала даже отказывать.

Рада говорит, что портупеи возвращаются в моду

Рада говорит, что портупеи возвращаются в моду

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— Я понимаю, что если не хочу что-то делать, то не буду. Надо, чтобы тебе все-таки было комфортно то, что ты делаешь. Поэтому я перестала делать портупеи, потому что всё равно это скатывается в определенную сферу, хочешь ты этого или нет. Я себе нашла такое направление, чтобы не было никаких разговоров вокруг и странных запросов, — говорит Рада о ремнях.

При этом девушка подчеркивает, что, на ее взгляд, портупея — это очень классная вещь, которая способна полностью изменить образ.

— Мне очень нравятся портупеи как аксессуар на одежду. Это небольшая деталь, которая формирует вокруг себя всё остальное. Какое бы отношение к ним ни сложилось, они очень универсальные: подходят ко всему — для образа и на работу, и в свет выйти, и на улицу погулять. Еще один способ уйти от БДСМ-тематики — это предложить не черный цвет и не красный цвет, поэтому я хочу сделать акцент на простых классических моделях, которые можно носить со всем.

А вот для ремней Рада долго пыталась подобрать разные цвета и кожу хорошего качества, в итоге нашла поставщика, у которого есть 15 цветов кожи.

Клиенты мастерской — из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других регионов страны

Клиенты мастерской — из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других регионов страны

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— Мне хотелось, чтобы это были женские ремни, которые нельзя купить в торговом центре, в магазине через дорогу. Если ты делаешь что-то руками, то должно быть что-то уникальное, — говорит Рада.

Татьяна Кулишкина познакомилась с Радой в метро и перешла к ней работать

Татьяна Кулишкина познакомилась с Радой в метро и перешла к ней работать

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Свою работу Рада считает кропотливой, монотонной, но при этом разнообразной:

— Когда я поняла, что мне в день нужно делать 20 ремней, то решила, что нужен помощник. Я не могу это делать, мне становится скучно. Зато это дало мне возможность расширяться: когда у меня есть лишние руки, я могу брать больше заказов, дополнительно искать клиентов, появляются новые возможности.

Команда мастерской подобралась внезапно. Когда Рада поняла, что нуждается в помощнике, то обратилась в магазин, где покупала кожу, — ей посоветовали Александру.

Александра Луковникова раньше работала в другой сфере, а сейчас говорит, что каждый день чувствует себя счастливой на работе

Александра Луковникова раньше работала в другой сфере, а сейчас говорит, что каждый день чувствует себя счастливой на работе

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— Я созвонилась с Сашей, Саша пришла и осталась. Это был мой первый помощник. Со вторым сложилась вообще очень забавная история: я начала думать, что мы уже вдвоем что-то не справляемся, нужен еще человек. Я ехала в метро, ко мне подошла девушка и спросила: «А вы Рада? Я как раз еду из "Академии кожи", видела с вами интервью в профиле». Я сказала: «Хотите? Приходите — и будем работать». Таня бросила всё и пришла работать. Это очень приятно. Я формулировала запрос, что мне нужен помощник, и он сам меня находил. Если ко мне первый раз в жизни человек подошел в метро, наверное, это не просто так. Причем я не рассчитывала на положительный ответ, потому что понимала, что у человека есть работа, — поражается Рада Державец.

Александра Луковникова работала в автомобильной сфере — прошла карьерный путь, начиная от кассира до категорийного менеджера по автозапчастям, маслам. Татьяна Кулишкина работала риелтором восемь лет. Сейчас девушки очень любят свою работу и чувствуют себя счастливыми.

Рада хочет контролировать качество товаров, поэтому не думает о расширении бизнеса

Рада хочет контролировать качество товаров, поэтому не думает о расширении бизнеса

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Сейчас в компании Рады работает уже четыре сотрудника без нее, они переехали в более просторное помещение. Она планирует и дальше развивать этот бизнес.

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Если вы знаете о других интересных маленьких бизнесах, которые создали новосибирцы, расскажите об этом журналисту НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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