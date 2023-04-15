«Всё началось с браслетиков»: сибирячка подняла бизнес с 5 тысяч рублей — теперь у нее заказы по всей стране и 4 сотрудницы

— Я понимаю, что если не хочу что-то делать, то не буду. Надо, чтобы тебе все-таки было комфортно то, что ты делаешь. Поэтому я перестала делать портупеи, потому что всё равно это скатывается в определенную сферу, хочешь ты этого или нет. Я себе нашла такое направление, чтобы не было никаких разговоров вокруг и странных запросов, — говорит Рада о ремнях.



При этом девушка подчеркивает, что, на ее взгляд, портупея — это очень классная вещь, которая способна полностью изменить образ.

— Мне очень нравятся портупеи как аксессуар на одежду. Это небольшая деталь, которая формирует вокруг себя всё остальное. Какое бы отношение к ним ни сложилось, они очень универсальные: подходят ко всему — для образа и на работу, и в свет выйти, и на улицу погулять. Еще один способ уйти от БДСМ-тематики — это предложить не черный цвет и не красный цвет, поэтому я хочу сделать акцент на простых классических моделях, которые можно носить со всем.

