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Народная премия НГСПодробности

«Народная премия» в метро: где в Новосибирске можно найти QR-коды для выдвижения лучшего бизнеса

Предлагайте своего номинанта до 7 мая включительно

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По такому QR-коду вы легко можете перейти на сайт премии

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Баннеры «Народной премии НГС» разместили в новосибирском транспорте и метро: по специальным QR-кодам можно перейти на сайт и предложить своего номинанта.

— «Народная премия» — это про бизнес, который делает жизнь новосибирцев лучше и интереснее. Мы хотим, чтобы каждый житель города знал о премии и мог предложить своего номинанта. Поэтому мы запустили рекламную кампанию в поддержку премии в метро. Ищите наши баннеры и отмечайте по QR-коду лучший бизнес на карте города. Уже в мае мы выберем ТОП-100 самых любимых горожанами компаний, — рассказала главный редактор НГС Марина Малкова.

Баннеры вы можете увидеть на станциях метро «Площадь Ленина», «Красный проспект» и «Заельцовская», а также в самих вагонах метро.

8–9 мая мы сформируем шорт-лист из всех предложенных компаний — в него попадают по 10 участников в каждой номинации

8–9 мая мы сформируем шорт-лист из всех предложенных компаний — в него попадают по 10 участников в каждой номинации

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Своих кандидатов во всех номинациях вы можете предложить до 7 мая включительно, перейдя по этим ссылкам:

Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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