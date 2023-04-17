«Народная премия» в метро: где в Новосибирске можно найти QR-коды для выдвижения лучшего бизнеса

Баннеры «Народной премии НГС» разместили в новосибирском транспорте и метро: по специальным QR-кодам можно перейти на сайт и предложить своего номинанта.
— «Народная премия» — это про бизнес, который делает жизнь новосибирцев лучше и интереснее. Мы хотим, чтобы каждый житель города знал о премии и мог предложить своего номинанта. Поэтому мы запустили рекламную кампанию в поддержку премии в метро. Ищите наши баннеры и отмечайте по QR-коду лучший бизнес на карте города. Уже в мае мы выберем ТОП-100 самых любимых горожанами компаний, — рассказала главный редактор НГС Марина Малкова.
Баннеры вы можете увидеть на станциях метро «Площадь Ленина», «Красный проспект» и «Заельцовская», а также в самих вагонах метро.
Своих кандидатов во всех номинациях вы можете предложить до 7 мая включительно, перейдя по этим ссылкам:
- «Детский центр года»;
- «Танцевальная студия года»;
- «Салон красоты года»;
- «Медицинский центр года»;
- «Стоматологический центр года»;
- «Бар и ресторан года»;
- «Жилой комплекс года»;
- «Кофейня и кондитерская года»;
- «Театр года»;
- «Образовательный центр года»;
- «Малый бизнес года».
Ранее мы рассказывали о том, что больше 12 тысяч номинантов предложили новосибирцы на «Народную премию НГС» за неделю.
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону