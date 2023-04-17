«Народная премия» в метро: где в Новосибирске можно найти QR-коды для выдвижения лучшего бизнеса

Баннеры «Народной премии НГС» разместили в новосибирском транспорте и метро: по специальным QR-кодам можно перейти на сайт и предложить своего номинанта.



— «Народная премия» — это про бизнес, который делает жизнь новосибирцев лучше и интереснее. Мы хотим, чтобы каждый житель города знал о премии и мог предложить своего номинанта. Поэтому мы запустили рекламную кампанию в поддержку премии в метро. Ищите наши баннеры и отмечайте по QR-коду лучший бизнес на карте города. Уже в мае мы выберем ТОП-100 самых любимых горожанами компаний, — рассказала главный редактор НГС Марина Малкова.