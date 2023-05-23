«Мы ссоримся, но всегда прощаем друг друга». Новосибирская семья открыла пекарню с 19 видами хлеба — к ним едут из других районов

— Примерно в 12 часов дня пекарь заканчивает свою работу, витрины полностью заполнены. Позже приходит вторая смена, они готовят начинки, делают слойки. Сейчас нам помогают студенты из колледжа, которые сами пришли на практику, — рассказал Алексей.



В 9 утра открываются торговые ряды и сама лавка, хотя работа в цеху идет уже пять часов. Спустя несколько минут после открытия за выпечкой приходят люди: одни покупают хлеб, другие — сладкую выпечку.



— Примерно в 10 утра у нас собирается толпа студентов. К лету их стало меньше, а осенью и зимой выстраиваются в очередь от начала прилавка до середины торгового зала. Чаще всего студенты покупают сытную еду: пиццу, слойки, курники, сосиски в тесте.