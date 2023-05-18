Бизнесмен заявил о продаже кофе с грудным молоком, но после внимания СМИ и Роспотребнадзора пошел на попятную

На прошлой неделе в Перми начали продавать кофе с грудным молоком — как утверждал владелец сети кофеен Максим Кобелев, самым настоящим. Молодые матери, по его словам, сцеживали грудное молоко и отдавали в кафе, а уже там делали напиток. В этот же день Роспотребнадзор признал незаконной продажу такого напитка, а вскоре сам владелец кафе заявил, что это была всего лишь шутка. Необычную историю из Перми (а также объяснения бизнесмена и реакцию местных жителей) смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
Этот случай вызвал большой общественный резонанс. Бизнесмен убеждал всех, что молоко в кофейни поставляли около девяти мам со всеми справками. Напиток стоил 650 рублей за стаканчик объемом в 350 миллилитров, а в среднем за день в двух кофейнях (именно там продавался кофе с грудным молоком) получалось продать около 45–50 стаканчиков. Мамам за пакет молока, который в кофейню они приносили в замороженном виде, якобы платили тысячу рублей.
Местные жители бурно возмутились такой бизнес-идее. Их смутила безопасность продукта — как можно продавать грудное молоко «со всеми справочками»? И почему его не сдают на экспертизу, чтобы получить сертификат качества? Сам Максим заявлял журналистам, что молоко на безопасность действительно не проверяет, но мамочек просит сдавать анализы на ВИЧ, туберкулез и сифилис.
В тот же день необычным напитком заинтересовался Роспотребнадзор: там рассказали, что грудное молоко — это непищевой продукт, его оборот никак не регулируется требованиями технических регламентов, в которых прописаны условия хранения, транспортировки и реализации пищевых продуктов.
На следующие сутки бизнесмен заявил, что просто пошутил — в кафе продавали вовсе не грудное молоко. Вкус молока в кофейне имитировали путем смешивания козьего и миндального молока.
— Всё так разлетелось, а я просто продолжил подыгрывать, но что-то вышло из-под контроля, — позже объяснил владелец кофейни.