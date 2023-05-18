Бизнесмен заявил о продаже кофе с грудным молоком, но после внимания СМИ и Роспотребнадзора пошел на попятную



На следующие сутки бизнесмен заявил, что просто пошутил — в кафе продавали вовсе не грудное молоко. Вкус молока в кофейне имитировали путем смешивания козьего и миндального молока.





— Всё так разлетелось, а я просто продолжил подыгрывать, но что-то вышло из-под контроля, — позже объяснил владелец кофейни.