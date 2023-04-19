Суд обязал «Ёбидоёби» сменить название. Владельцы сказали, что не сдадутся, и объявили об открытии «Сиськи пива»

Выделиться и заявить о себе решили с помощью броского и провокационного названия. Впрочем, появилось оно не сразу и сперва предприниматели хотели назваться вполне заурядно — «Имбирный день».



Но как-то вечером Константин и Дмитрий сидели в кальянной и листали русско-японский словарь середины 1970-х. В книге они наткнулись на два слова: «ёби», что переводится как «день недели», и «доёби» — «суббота» (в онлайн-словарях это подтверждается). Посчитав сочетание «ёбидоёби» («день недели — суббота») забавным и эпатажным, партнеры решили назвать так свою доставку.



— Конечно, это звучит провокационно, — подтверждает NGS24.RU Константин Зимен. — Но мы не изобрели велосипед, а просто взяли и совместили два слова из словаря.

