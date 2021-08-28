Националисты атаковали сеть доставки суши и роллов в Новосибирске из-за рекламы. Что с ней не так?

Сторонники основателя радикального движения «Мужское государство» Владислава Позднякова атаковали службу доставки суши и роллов «Ёбидоёби» — волна атак прошла по всем городам присутствия сети.



Как рассказал НГС управляющий сети в Новосибирске Сергей Измайлов, негативные комментарии и угрозы в соцсетях они стали получать после публикации рекламы, на которой изображены темнокожий мужчина и светлокожие девушки с роллами и лапшой.



— Сначала просто комментарии писали, потом стали писать, что её нужно удалить — аргументируют тем, что это оскорбляет русский народ, а мы пропагандируем расовое смешение, — говорит Сергей Измайлов. — Практические действия начались ночью позавчера и вчера. У них есть телеграм-канал, там 83 тысячи человек, и они делают заказы в большом количестве. Звонят из разных городов, делают несуществующие заказы.