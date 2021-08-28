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Националисты атаковали сеть доставки суши и роллов в Новосибирске из-за рекламы. Что с ней не так?

Им не понравилось участие в рекламе темнокожего парня

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Рекламное фото службы доставки суши и роллов вызвало возмущение националистов

Рекламное фото службы доставки суши и роллов вызвало возмущение националистов

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Националисты атаковали доставку суши в Новосибирске из-за рекламы с африканцем

Сторонники основателя радикального движения «Мужское государство» Владислава Позднякова атаковали службу доставки суши и роллов «Ёбидоёби» — волна атак прошла по всем городам присутствия сети.

Как рассказал НГС управляющий сети в Новосибирске Сергей Измайлов, негативные комментарии и угрозы в соцсетях они стали получать после публикации рекламы, на которой изображены темнокожий мужчина и светлокожие девушки с роллами и лапшой.

— Сначала просто комментарии писали, потом стали писать, что её нужно удалить — аргументируют тем, что это оскорбляет русский народ, а мы пропагандируем расовое смешение, — говорит Сергей Измайлов. — Практические действия начались ночью позавчера и вчера. У них есть телеграм-канал, там 83 тысячи человек, и они делают заказы в большом количестве. Звонят из разных городов, делают несуществующие заказы.

В телерам-канале «Поздняков» действительно открыто публикуют призывы делать заказы в разных городах, называя несуществующие адреса или требуя темнокожего курьера.

— Они сделали очень большое количество заказов с разных номеров телефонов, какие-то номера мы успеваем вычислять, прозванивать — они даже отвечают, подтверждают заказ. Мы его готовим, наш курьер приезжает, а его спрашивают: «Вы негр*?» Он говорит, что нет. «Тогда мы не будем забирать: в рекламе негр*, и мы думали, что приедет негр*», — пояснил Сергей Измайлов.

Призывы к атакам на службу доставки опубликованы в открытом телеграм-канале

Призывы к атакам на службу доставки опубликованы в открытом телеграм-канале

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DDoS-атака была спланирована сторонниками Владислава Позднякова

DDoS-атака была спланирована сторонниками Владислава Позднякова

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Служба доставки подверглась атакам во всех городах присутствия сети

Служба доставки подверглась атакам во всех городах присутствия сети

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Только за 27 августа, по его словам, службе доставки удалось «отсеять» около 35 таких «заказов». Сейчас «Ёбидоёби» просит клиентов о частичной или полной предоплате заказа на сайте. От заказов на сумму свыше 3 тысяч рублей компании приходится отказываться.

— К сожалению, очень многие люди, которые не виноваты в этой ситуации, а просто хотят сделать заказ, с этим тоже сталкиваются. Мы не можем вычислить всех, кто точно относится к этой компании, и наши гости тоже страдают, — отметил управляющий сети в Новосибирске.

26 августа сайт службы доставки подвергся DDoS-атаке, которая также была спланирована и анонсирована в телеграм-канале «Поздняков». Сегодня работа сайта восстановлена.

Новосибирцы тоже поднимают шум из-за рекламы — НГС даже делал подборку самых возмутительных баннеров и вывесок по версии горожан.

* — редакция НГС не поддерживает использование подобной формулировки в отношении темнокожих людей

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Владислав Поздняковdigital-реклама
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