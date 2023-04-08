«Лежала на полу и плакала»: как девочка из Ныгды зарабатывает миллион в месяц — она учит богатых людей раскрепощаться

— Я закрыла агентство и начала заниматься консалтингом. Люди приходят ко мне, я выстраиваю для них стратегию развития, дальновидную, подбираю людей для ее реализации, — объясняет эксперт.

Стоимость услуг Виктории начинается от 200 000 рублей — групповая программа, индивидуальная работа стоит 1 000 000 рублей. Работа ведется в течение 2–3 месяцев с последующими консультациями.

— За что миллион? Человек приходит ко мне на консультацию, мы определяемся с целями, понимаем, как личный бренд поможет увеличить его прибыль. Позиционирование, маркетинговая работа, работа с целевой аудиторией, работа как психолога и коуча: моя задача — помочь человеку раскрепоститься, показать, что он может интересно вещать, что люди будут его слушать, ему есть что сказать им. Кстати, неоднократно замечала: чем умнее человек, тем сильнее у него синдром самозванца, — говорит девушка. — Я учу предпринимателя пониманию, как создается контент. Затем мы вместе нанимаем людей, чтобы снять с него лишнюю работу. Предприниматель не блогер, он не может сутками сидеть в соцсетях, ему нужно делать бизнес, а не контент. Если предприниматели станут блогерами, кто страну с колен поднимать будет?