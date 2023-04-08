«Лежала на полу и плакала»: как девочка из Ныгды зарабатывает миллион в месяц — она учит богатых людей раскрепощаться

Когда мы пишем истории успешных и красивых женщин, то нередко встречаем комментарии в духе: «Что с ней через 5 лет будет? Не верю ни одному слову, таких "успешных" пруд пруди!» Испытывать легкое чувство зависти, читая про чужие достижения, нормально. Для кого-то наши герои становятся мотиваторами, своеобразными пенделями, чтобы встать с дивана и начать действовать. Виктория Бухаева действует каждый день, она четко знает чего хочет и уверенно движется к цели. В 2018 году мы писали о начале ее пути — Вика только переехала в столицу с большими планами на будущее. За прошедшие годы девушка добилась немалых успехов в профессиональной сфере — она работает экспертом по построению личного бренда в Сети, а ее клиенты — очень богатые бизнесмены и предприниматели. Мы поговорили с Викой — она поделилась секретом успеха и рассказала, как заработала первый миллион.
Девочка из Ныгды
Новосибирцы могут помнить Викторию Бухаеву как телеведущую утреннего выпуска программы «Вместе» на канале СТС. Девушка проработала на ТВ чуть больше года, но потом ушла по собственному желанию, потому что стало неинтересно. Родилась Виктория в небольшой деревне Ныгда в Иркутской области, в Новосибирск перебралась за молодым человеком. Здесь она с красным дипломом окончила институт рекламы и связей с общественностью НГПУ, за время учебы успела поработать в разных сферах: от администратора школы танцев до помощника PR-специалиста в юридической фирме. После увольнения с ТВ активно занялась продвижением в соцсетях.
В 2018 году приняла решение переехать в Москву — отношения с парнем себя исчерпали, карьера на телевидении не сложилась, нужно было двигаться дальше. В кармане было 10 000 рублей, вместе со знакомой Виктория сняла квартиру, перебивалась случайными заработками, но не унывала и не переставала мечтать по-крупному.
— Денег не было. Если на карте есть тысяча рублей — всё хорошо, жизнь продолжается. Но даже когда на карте было 460 рублей, я почему-то не паниковала, понимала, что это временно. Было такое, что неделю питалась дошираками, потому что в квартире, в которую я заехала, не было плиты и холодильника, — вспоминает она.
Постепенно всё нормализовалось, Виктория начала получать предложения по маркетингу, проводить обучающие онлайн-курсы и смогла заработать первые 100 000 рублей, а потом знакомая предложила ей работу в компании Black Star.
— Она увидела огонь в моих глазах, оценила опыт, навыки и пригласила работать в отдел маркетинга. Я занималась проектом «Люди дела», — поясняет Виктория.
Проект «Трансформатор»
Последующие и весьма значимые изменения в жизни Виктории случились тогда, когда ее руководители из Black Star пригласили работать в клуб предпринимателей «Трансформатор» (сейчас он называется «Клуб 500» — закрытый международный бизнес-клуб премиум-уровня. — Прим. ред.).
— Я занималась соцсетями клуба, создавала контент, вела аккаунты, писала посты. За несколько месяцев я познакомилась с большим количеством предпринимателей, была в шоке от того, как всё быстро закрутилось: это было моей мечтой — общаться с людьми, которые делают бизнес, руководят проектами, создают новую реальность. В общении с ними я развивалась сама, понимание действительности расширилось, я заразилась идеей предпринимательства и ушла из клуба, открыла свое агентство по развитию личного бренда, — рассказывает Виктория.
К ней стали обращаться предприниматели из разных сфер. На тот момент основатель «Клуба 500» Дмитрий Портнягин запустил тренд на то, чтобы создатели и руководители бизнеса выходили в свет, делали имидж не только компании, но и самим себе, так как это помогает расти и увеличивать капитал.
Агентство проработало три года, здесь Виктория получила первый опыт управления креативной командой, опыт выстраивания отношений с клиентами и командой. Творческие люди — это особая категория сотрудников, которых нужно поддерживать в ресурсном состоянии и ни в коем случае не допускать выгорания. В рамках агентства было реализовано более 30 кейсов.
— Мы вели около 10 проектов одновременно. Это было глубокое полноценное погружение в личность предпринимателя, мы не просто писали посты, это сложная работа с человеческими проявлениями. Когда мы продвигаем неживой бренд, можем креативить как угодно, управлять им механически, а когда работаешь с личностью — работаешь и как психолог, и как коуч, помогаешь человеку преодолевать личностные ограничения, — объясняет Виктория. — Казалось бы, люди сделали большой бизнес, они руководят крупными командами, но когда они выходят в Instagram*, то теряются, весь их опыт будто исчезает, они становятся такими же людьми со своими страхами. В такой момент я становлюсь для них ментором.
Большие деньги
Дальше — больше. Виктория пришла к выводу, что формат агентства неэффективен, предпринимателю нужно иметь свою команду в штате.
— Я закрыла агентство и начала заниматься консалтингом. Люди приходят ко мне, я выстраиваю для них стратегию развития, дальновидную, подбираю людей для ее реализации, — объясняет эксперт.
Стоимость услуг Виктории начинается от 200 000 рублей — групповая программа, индивидуальная работа стоит 1 000 000 рублей. Работа ведется в течение 2–3 месяцев с последующими консультациями.
— За что миллион? Человек приходит ко мне на консультацию, мы определяемся с целями, понимаем, как личный бренд поможет увеличить его прибыль. Позиционирование, маркетинговая работа, работа с целевой аудиторией, работа как психолога и коуча: моя задача — помочь человеку раскрепоститься, показать, что он может интересно вещать, что люди будут его слушать, ему есть что сказать им. Кстати, неоднократно замечала: чем умнее человек, тем сильнее у него синдром самозванца, — говорит девушка. — Я учу предпринимателя пониманию, как создается контент. Затем мы вместе нанимаем людей, чтобы снять с него лишнюю работу. Предприниматель не блогер, он не может сутками сидеть в соцсетях, ему нужно делать бизнес, а не контент. Если предприниматели станут блогерами, кто страну с колен поднимать будет?
Кроме выстраивания личного бренда, Виктория работает и как коуч — обучает специалистов в сфере SMM. Базовый курс стоит 70 000 рублей, за индивидуальные курсы нужно заплатить 500 000 рублей.
Миллиардер из списка Forbes
Однажды в личку к ней постучалась пиарщица очень известного и деятельного человека. Назвать его имя Виктория не может, так как это нарушит пункт договора о сотрудничестве.
— Пиарщица посмотрела мои кейсы — на тот момент у меня уже имелся большой опыт работы с богатыми людьми — и предложила мне работу. Первая эмоция — шок: как это возможно вообще? Настолько большой человек, не просто миллиардер и крупный бизнесмен, но и политик — в прошлом он входил в число сенаторов и в Совет Федерации РФ, в конце 90-х и начале 2000-х он имел влияние, — рассказывает Виктория Бухаева.
Работа велась онлайн, так как человек живет за границей. Этот опыт Виктория описывает как расширение сознания, говорит, такие люди мыслят совершенно иначе, рассуждают глобальными идеями, так как находятся на другой стадии развития.
— Тогда-то мне и пригодилось мое образование в сфере рекламы и PR: он и его сотрудники разговаривали терминами, которые я изучала в университете, если бы я их не знала, то не смогла бы элементарно разговаривать с ними, — добавляет Виктория.
Богатые люди страны
В список клиентов Виктории входят крупные бизнесмены: Дмитрий Портнягин — основатель «Клуба 500» и автор мотивирующих бизнес-книг, Алексей Павлов — владелец сети ресторанов «Суши Мастер», ресторатор Евгений Купко, Александр Дронов — владелец чайного производства. У каждого она учится чему-то новому. К примеру, Дмитрий Портнягин вдохновляет ее энергетикой, огромным зарядом, способностью вести за собой большое количество людей. От Алексея Павлова она научилась доверию и делегированию.
— Он был моим первым большим кейсом. Помню, сказал мне: «Вика, я хочу, чтобы ты была не просто девочка-эсэмэмщица, которая будет за меня посты писать. Я хочу, чтобы ты была для меня полноценным партнером, чтобы ты сама принимала решения и брала всё в свои руки», — рассказывает Виктория и добавляет, что за всё время сотрудничества Алексей Павлов ни разу ее не одернул, полностью доверился ей. — Он умеет находить нужных людей и умеет расслабляться, не всем предпринимателям это дано.
Виктория пробовала работать с начинающими экспертами, но не пошло. У предпринимателей особый тип мышления, масштабный. Это люди, которые прошли непростой путь, упали — встали, отряхнулись, пошли дальше. Викторию вдохновляет их сила духа, то, что они помогают нашей стране стать лучше: чем больше будет предпринимателей, тем лучше будет жизнь, будут и рабочие места, и места для развлечения, сервиса.
— Однажды у меня случилось выгорание. Я лежала дома на полу и плакала — устала сильно. В такие моменты происходит обесценивание своей работы. Я думала: неужели я родилась для того, чтобы инстаграмы* богатым дяденькам делать? Тут я зашла в аккаунт одного из клиентов и увидела сообщения от молодых парней, которые благодарили за то, что бизнесмены показывают свой пример, рассказывают истории успеха. Один пишет: благодаря вам я открыл свое дело, второй: я купил машину. И я задумалась, какое большое дело я делаю, по сути мои клиенты — вот эти парни, самые обычные ребята, которые сделали себя сами, с нуля. Своей работой я помогаю им выйти в свет, показываю модели и объясняю, что в нашей стране можно построить бизнес честным способом и стать богатым. Установка «Богатые наворовали» устарела и неверна.
Первый миллион рублей
Заветную сумму Виктория заработала к 25 годам, в 27 она уже стабильно получает по миллиону в месяц.
— Раньше я представляла: заработаю первый миллион, буду такая счастливая, всем расскажу: да, я смогла, но когда я его реально заработала, была настолько уставшая, что даже не могла искренне за себя порадоваться. К тому же я была готова к этой сумме, я долго шла к ней. Уже после я вывела такую вещь: ты сильно радуешься первому миллиону, когда он получается случайно, ты не ожидал, а он случился, а когда идешь планомерно, то получить миллион рублей — это вполне логичный результат. Он в итоге весь разошелся, я ничего не купила, — говорит Виктория.
Впоследствии стабильно высокий заработок помог Виктории перевезти маму из Иркутска в Сочи: она купила две квартиры — себе и ей.
О выгорании
Последние два года Виктория учится жить так, чтобы не перегорать. Для этого нужно организовать необходимую базу своему телу: спать по 8 часов, правильно питаться, заниматься спортом, уметь отдыхать.
— Важно убрать чувство вины перфекциониста. Я научилась бережно к себе относиться, если я устала, перегорела, голова не соображает, я напишу клиенту: исчезаю на 2 дня, мне нужно отдохнуть, вернусь со свежей головой, продолжим. Все прекрасно понимают, что у меня интеллектуальная деятельность, чтобы я давала хороший результат, мне нужна перезагрузка, — объясняет Виктория.
Снимать напряжение ей очень помогает спорт — тренировки по три раза в неделю, бег по выходным, если позволяет время.
— Я много занимаюсь своим телом, это дает мне ресурс. Раз в неделю посещаю психолога, люблю баню, а еще я пою — это поднимает мне настроение, — говорит девушка.
О мужчинах
В голове у Виктории всегда был образ мужчины, которого она хотела бы видеть рядом с собой, но вступать в отношения девушка не стремилась: говорила, пока сама не будет соответствовать тому, с кем хочет быть, об отношениях не может быть и речи.
— Всё это время я ни с кем не встречалась, потому что до конца не понимала, чего хочу, да и желания не было. Я занималась развитием себя как личности, мне важнее понять себя, чем завести отношения. Сейчас я соответствую тому, с кем хотела бы быть, появилось внутреннее желание встретить человека, с которым можно вместе двигаться вперед, — этот такой же предприниматель, как и я, который мыслит масштабно, — объясняет Виктория. У девушки есть поклонники, но ее сердце свободно.
— Зачем мне мужчина? Чтобы классно проводить время, вместе что-то делать, вместе развиваться, отдыхать и кайфовать. Работать и зарабатывать, решать свои проблемы я умею сама, мне хочется с кем-то разделять приятные моменты. Сейчас у меня классное окружение, я стала его частью, вокруг меня сильные интересные люди, много парней, которые были бы мне интересны, я выбираю, — улыбается Вика.
О любви
Есть распространенное мнение о том, что успешные в бизнесе и карьере люди одиноки, им не везет в любви. Виктория считает, что это правда лишь отчасти — влюбленность не может мешать работе, ведь когда человек влюблен, он счастлив, счастье дает много позитивной энергии, которую можно вкладывать в том числе и в работу.
— Клиенты, которые старше меня лет на 10–15, — они уже все с семьями, детьми, а среди тех, кто ближе ко мне по возрасту, много свободных. Это самостоятельные реализовавшиеся люди, которые более разборчивы при выборе партнера, они не будут проводить время с кем попало, критерии выше, и если отношения создаются, то прочные и надолго. Это как раз к вопросу о том, почему я не стремилась к отношениям, потому что хотела достроить себя как личность, стать полноценной, а не залипать в партнере, — объясняет Виктория.
О страхах
Когда-то Виктория боялась остаться обычной, не реализовать мечты, потратить время впустую. Быть обычной в ее понимании — жить по накатанной, мечтать мелко: квартира, двое детей, отпуск раз в год. Сегодня она переросла этот страх, он остался далеко в прошлом.
— Когда ты всё время занимаешься реализацией, ощущения, что дошел до конца, нет. Я всё время двигаюсь вперед, сохраняя запал. Того страха давно нет, он поменялся на интерес: куда еще может забраться девочка из Ныгды? Я много чего сделала, много чего видела. Что еще? Что будет дальше? В мире столько возможностей, всё успеть невозможно, но очень хочется испытать больше, — делится Виктория Бухаева.
Про мечты
Виктория мечтает об известности, широкой, причем речь идет не о том, чтобы танцевать или петь на сцене, девушка хочет влиять на развитие страны.
— Это то, о чём я говорила, — помогать через соцсети создавать новые ролевые модели. Мне хочется делать еще больше для этого — я мечтаю создать сообщество идейных предпринимателей, где мы все вместе будем оказывать влияние на общество, делать его лучше, — рассуждает Виктория о глобальных мечтах, а личные — это путешествия. Виктория мечтает побывать в Америке, в Дубае, хочет посмотреть Европу.
— Всё это время я столько работала, что нигде не была, один раз летала в Турцию. Мне хочется пожить немного в другой стране, посмотреть другую культуру, найти там что-то интересное для себя и привезти сюда, — говорит Виктория.
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