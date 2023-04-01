В одном из бывших магазинов Zara в Новосибирске планируют продавать одежду северокорейских брендов

Корпорация Inditex закрыла все свои магазины в России в марте 2022 года. С тех пор в части торговых точек уже открылись магазины российских брендов. В частности в «Галерее Новосибирск» на месте бутика Massimo Dutti заработал мультибрендовый магазин Lady&Gentleman CITY.

