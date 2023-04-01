В одном из бывших магазинов Zara в Новосибирске планируют продавать одежду северокорейских брендов

Помещение одного из магазинов Zara в Новосибирске может быть передано под мультибрендовый магазин одежды и обуви из Корейской Народно-Демократической Республики.
О планах необычного использования простаивающей площадки НГС сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, сейчас ведутся переговоры с владельцами одного из крупных ТРЦ, где ранее работали магазины испанской компании Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear и
Это будет мультибрендовый магазин северокорейских одежных брендов, которые давно присматривались к российскому рынку, но не решались выйти на него из-за засилья западных корпораций.
Дизайн магазина будет выполнен в соответствии с идеями Чучхе. В нем будет представлена рабочая и праздничная одежда, обувь, а также аксессуары. Покупатели смогут приобрести сборники изречений Ким Ир Сена и собрание его избранных сочинений в пяти томах.
Корпорация Inditex закрыла все свои магазины в России в марте 2022 года. С тех пор в части торговых точек уже открылись магазины российских брендов. В частности в «Галерее Новосибирск» на месте бутика Massimo Dutti заработал мультибрендовый магазин Lady&Gentleman CITY.