Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки зарегистрировал завод в Новосибирской области
Предприятие находится в Тогучинском районе
В Новосибирской области зарегистрировали компанию «Камнереченский щебеночный завод», которая частично принадлежит Артему Чайке, сыну бывшего генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Дата регистрации — 8 ноября.
По данным сервиса «Контур.Фокус», юридический адрес завода — село Буготак Тогучинского района. Ранее компании с названием «Камнереченский щебеночный завод» в России не были зарегистрированы. Учредитель фирмы — АО «Первая Нерудная Компания».
Акционерное общество «Первая Нерудная Компания» было зарегистрировано в Москве в 2008 году. 75% компании принадлежит Артему Чайке, 25% — Правительству России. Основной вид деятельности — добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. В 2021 году выручка акционерного общества составила 5,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 278,4 миллиона. По данным сайта фирмы, «Первая нерудная компания» — крупнейший производитель нерудных материалов. Она объединяет 18 щебеночных заводов в единый холдинг.
В апреле этого года НГС писал о том, что Камнереченский щебеночный завод, который был филиалом «Первой Нерудной Компании», приостановил работу. Предприятие с февраля находилось в простое, из-за этого большинство сотрудников были вынуждены уволиться. Тогда журналисты НГС отправились в Буготак, чтобы разобраться в конфликте между работниками и руководством завода. Читайте подробности в материале Анны Богдановой.