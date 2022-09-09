Из Новосибирска в Анталью запустят прямой рейс — билеты в обе стороны обойдутся почти в 42 тысячи

Из Новосибирска самолеты начнут летать в Турцию с 22 октября по субботам, с 1 ноября добавятся еще два дня: вторник и пятница. Время в пути в Анталью составит 6 часов 40 минут, а в Новосибирск — 5 часов 50 минут, сообщается на сайте аэропорта.