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Из Новосибирска в Анталью запустят прямой рейс — билеты в обе стороны обойдутся почти в 42 тысячи

Самолеты начнут летать с октября по субботам, а с ноября — по вторникам и пятницам

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В Турцию самолеты будут летать утром, а в Новосибирск возвращаться вечером

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В конце октября из Новосибирска в Анталью запустят прямой рейс, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево. Перелеты будет осуществлять сибирская компания S7.

Из Новосибирска самолеты начнут летать в Турцию с 22 октября по субботам, с 1 ноября добавятся еще два дня: вторник и пятница. Время в пути в Анталью составит 6 часов 40 минут, а в Новосибирск — 5 часов 50 минут, сообщается на сайте аэропорта.

Также на сайте указано, что билеты туда и обратно обойдутся почти в 42 тысячи рублей, если улететь из Новосибирска 22 октября, а вернуться 29 октября.

На сайте указано, что полет будет осуществляться на самолетах Boeing 737

На сайте указано, что полет будет осуществляться на самолетах Boeing 737

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— Рейсы в Турцию отправляются утром, а возвращаются в Новосибирск около 21:00, — отмечают в пресс-службе Толмачево.

АО «Авиакомпания "Сибирь"» образована 19 мая 1994 года. Адрес регистрации юрлица — город Обь, Новосибирская область. Генеральный директор АО — Вадим Клебанов. По данным системы «Контур.Фокус», владельцем 100% акций «Сибири» является ЗАО «Группа компаний С 7», генеральным директором которого является Татьяна Филева. Финансовые показатели АО «Авиакомпания "Сибирь"» на конец 2021 года: выручка — 156 миллиардов рублей, чистая прибыль — 12 миллиардов.

Это не первый прямой рейс в Анталью из Новосибирска. Новая турецкая авиакомпания SouthWind с середины августа начала возить новосибирцев. Недавно в Толмачево назвали самые популярные рейсы в июле, ими стали Томск и Калининград.

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