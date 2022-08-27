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Самые популярные авиарейсы назвали в новосибирском аэропорту Толмачево

Среди популярных российских курортов оказались Махачкала, Минеральные Воды и Сочи

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За границу чаще всего выполнялись рейсы в Дубай, Анталью, Бодрум и Хургаду

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Томск и Калининград стали самыми популярными направлениями в июле 2022 года из Новосибирска. По сравнению с семью месяцами 2021 года полеты в эти города выросли на 390 и 245 процентов соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.

— Также самыми динамично растущими направлениями на внутрироссийских авиалиниях стали: Уфа (+125,2%), Абакан (+99,9%), Красноярск (+96%), Казань (94,8%), Самара (92,7%), Тюмень (87,0%), — отметили в организации.

Всего с января по июль 2022 года аэропорт Толмачево обслужил более четырех миллионов пассажиров на внутренних, международных и трансферных рейсах.

— На направлениях дальнего зарубежья в июле из аэропорта Толмачево чаще всего выполнялись рейсы в Дубай, Анталью, Бодрум и Хургаду, — пояснили в пресс-службе.

Что же касается российских курортов, то самыми популярными оказались Махачкала, Минеральные Воды и Сочи.

Напомним, в середине августа новая турецкая авиакомпания SouthWind начала выполнять рейсы из Новосибирска в Турцию.

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Аэропорт Толмачево
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