Самые популярные авиарейсы назвали в новосибирском аэропорту Толмачево

Томск и Калининград стали самыми популярными направлениями в июле 2022 года из Новосибирска. По сравнению с семью месяцами 2021 года полеты в эти города выросли на 390 и 245 процентов соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.



— Также самыми динамично растущими направлениями на внутрироссийских авиалиниях стали: Уфа (+125,2%), Абакан (+99,9%), Красноярск (+96%), Казань (94,8%), Самара (92,7%), Тюмень (87,0%), — отметили в организации.

