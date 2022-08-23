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Новая турецкая авиакомпания начала возить новосибирцев в Анталью

В середине августа состоялся первый рейс авиакомпании SouthWind из Новосибирска в Турцию

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Цвета компании: красный и зеленый

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Новая турецкая авиакомпания SouthWind зашла на российский рынок. Теперь компания летает по маршруту Новосибирск — Анталья.

Как сообщили в пресс-службе Толмачево, компания начала летать с 14 августа. Всего в неделю три рейса: вторник, четверг и воскресенье.

В пути самолет проводит 6 часов и 5 минут

В пути самолет проводит 6 часов и 5 минут

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Компания SouthWind прилетает в Новосибирск на самолете А-330. Перевозчик был создан весной 2022 года. По данным РБК, компания базируется в Анталье. Авиакомпанию создали, «чтобы не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток» из России в Турцию. РБК со ссылкой на турецкую ежедневную газету Sabah пишет, что создание компании — часть плана по привлечению россиян в Турцию в условиях санкций.

Как сообщает «Коммерсант», турецкий перевозчик SouthWind аффилирован с туроператором Pegas Touristik. На сайте Pegas Touristik также отмечается наличие туров в Анталью с помощью авиакомпании SouthWind.

В сентябре из Новосибирска запустят прямые рейсы в Ереван, об этом сообщили в пресс-службе Толмачево. У аэропорта появился новый партнер — авиакомпания «Ширак Авиа».

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