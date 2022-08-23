Новая турецкая авиакомпания начала возить новосибирцев в Анталью
В середине августа состоялся первый рейс авиакомпании SouthWind из Новосибирска в Турцию
Новая турецкая авиакомпания SouthWind зашла на российский рынок. Теперь компания летает по маршруту Новосибирск — Анталья.
Как сообщили в пресс-службе Толмачево, компания начала летать с 14 августа. Всего в неделю три рейса: вторник, четверг и воскресенье.
Компания SouthWind прилетает в Новосибирск на самолете А-330. Перевозчик был создан весной 2022 года. По данным РБК, компания базируется в Анталье. Авиакомпанию создали, «чтобы не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток» из России в Турцию. РБК со ссылкой на турецкую ежедневную газету Sabah пишет, что создание компании — часть плана по привлечению россиян в Турцию в условиях санкций.
Как сообщает «Коммерсант», турецкий перевозчик SouthWind аффилирован с туроператором Pegas Touristik. На сайте Pegas Touristik также отмечается наличие туров в Анталью с помощью авиакомпании SouthWind.
В сентябре из Новосибирска запустят прямые рейсы в Ереван, об этом сообщили в пресс-службе Толмачево. У аэропорта появился новый партнер — авиакомпания «Ширак Авиа».