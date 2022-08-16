Когда за долги можно не платить? Юрист — о новых банкротах и «беспределе» кредиторов

Достаточно много появилось представителей малого бизнеса. Это владельцы каких-то небольших павильонов, ларьков. Особенно много их в области. Банковским служащим было удобней предложить таким людям кредит просто как физическому лицу, не вдаваясь в особенности бизнеса. Вот они и брали по миллиону, вкладывали в свое маленькое предприятие. А тут рядом открылся «Магнит», и всё, павильон стал убыточным. Но долг-то остался.



Есть должники с более серьезным собственным бизнесом или просто высокой зарплатой. Там ситуация другая. Люди не предполагали, что условия могут резко измениться. Они сейчас на кредитных каникулах, но приходят и интересуются условиями и деталями. И правильно делают. Потому что банки сейчас нарастили свои компетенции и просто так списать долги через личное банкротство не дают. У данной категории граждан есть какие-то активы, с которыми входить в банкротство не стоит. А поэтому нужна серьезная подготовка.

