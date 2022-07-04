Кредитные каникулы сделают бессрочными. В чем польза для должников?
Разбираемся, как будет работать новый механизм и в чем его плюсы и минусы
Центробанк подготовил законопроект о том, что механизм кредитных каникул будет действовать бессрочно по любому виду потребительских ссуд. Сейчас за отсрочкой по ипотечным и потребительским кредитам можно обратиться только до 30 сентября 2022 года. Как будет работать этот механизм для должников и какая в этом выгода для банков?
Что за кредитные каникулы?
Кредитные каникулы позволяют заемщику временно приостановить платежи или снизить их размер, если у него сократились доходы. Если заемщик соответствует критериям (ежемесячный доход сократился минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2021 году), банки не имеют права отказать в кредитных каникулах. Попросить их можно даже в том случае, если у человека уже есть просроченная задолженность.
Кредитные каникулы — это лишь перенос платежей, а не их отмена, то есть проценты продолжают начисляться, и в будущем выплатить придется все равно весь остаток долга и проценты на него.
Банк России подготовил законопроект, который позволит на постоянной основе брать кредитные каникулы по любому виду потребительских ссуд. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме 30 июня сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута. Стоит отметить, что Центробанк еще в ноябре 2021 года предлагал сделать бессрочной возможность взять каникулы по потребительским кредитам (тогда можно было только по ипотеке).
Как пояснили в пресс-службе Уральского ГУ Центробанка, бессрочный механизм кредитных каникул был предложен в качестве поддержки россиян с невысокими доходами.
— Сейчас законопроект о «постоянных» кредитных каникулах проходит межведомственное согласование. Предполагается, что условием предоставления каникул по этому закону постоянного действия может быть снижение доходов заемщика за два месяца, предшествующие месяцу обращения, более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год, подтвержденное документами, — пояснили в ЦБ.
Всего за кредитными каникулами с марта по май этого года обратились более 205 тысяч россиян. Количество обращений каждый месяц сокращалось: в марте их было 94,3 тысячи, в апреле — 66,9 тысячи, а в мае — 44 тысячи. По данным пресс-службы Уральского ГУ Центробанка, после окончания антикризисных кредитных каникул в график платежей удалось вернуться 72% заемщиков, а после ипотечных каникул 86% вернулись в график платежей.
Как можно получить кредитные каникулы?
Для обращения к кредитору нужно предоставить документы, которые подтверждают снижение дохода: документ об увольнении с работы, справку из центра занятости о постановке на учет, справку с работы о снижении зарплаты. Можно уточнить у кредитора, какой документ его устроит и как лучше направить требование о каникулах: в офисе, через личный кабинет на сайте или мобильное приложение. Кредитор должен сообщить о предоставлении каникул в течение пяти дней после того, как получил требование.
Для чего всё это нужно?
По словам юриста компании «Бенефактум» Дениса Валдеева, социально-экономическое обоснование этого законопроекта понятно: сейчас у многих людей есть финансовые трудности, поэтому не все могут вовремя оплачивать долги по кредитам.
— Сейчас у банков снижается собираемость кредитных обязательств, заемщики не всегда аккуратно и вовремя могут внести деньги. Смысл скрывается в том, чтобы мотивировать людей не переставать платить кредиты, не прекращать взаимоотношения с банком, а взять какую-то паузу, маленькую передышку, — объяснил юрист.
Экономист Георгий Остапкович считает, что решение о введении бессрочных кредитных каникул — правильное, но может толковаться по-разному:
— У нас понятие обязанности очень растяжимо. Вы можете на уровне президента обязать банки, но когда это спустится вниз до уровня банка — это обязательство может обрасти массой всяких административных проблем. Вам скажут, что вы не такой заемщик, приведут массу условий и требований. Это хорошо на уровне первых лиц, а когда доходит до непосредственных участников внизу, там начинают придумывать свои законы и условия. Решение, конечно, правильное, но на нижнем уровне оно будет иметь свое толкование.
При этом в Центробанке уже пообещали, что не будут применять меры воздействия к банкам, у которых из-за предоставления кредитных каникул нормативы опустятся ниже допустимого минимума. Компенсаций же от государства, по словам Георгия Остапковича, банкам предоставлять не будут.
— Насколько я знаю, никакой ни государственной, ни Центробанковской компенсации не будет. Но банки, когда они откладывают оплату на 2–3 месяца, стимулируют людей, чтобы они и дальше брали у них кредиты. Если бы они не давали эти 2–3 месяца, то у них меньше бы брали кредитов, — считает экономист.
Руководитель блока развития банковских услуг и сервисов Уральского банка реконструкции и развития Антон Мерзляков согласился с тем, что эта ситуация выгодна для банков, поскольку при отказе в отсрочке платежей можно потерять намного больше.
— Банкам важно поддержать своего клиента, который оказался в трудной ситуации и временно не может исполнять свои обязательства, пойти ему навстречу, чтобы он смог восстановить свою платежеспособность. В случае отказа в отсрочке платежей финансовые организации могут потерять гораздо больше: заемщики не смогут вернуть кредит, а в случае кредитных каникул — можно получить всю сумму, пусть и с перерывом, — рассказал Антон Мерзляков.
Есть ли опасения по поводу того, что при введении бессрочных каникул люди начнут брать множество кредитов, а затем не возвращать деньги банку? Юрист компании «Бенефактум» Денис Валдеев объяснил, что такая возможность у мошенников уже появилась после изменений в законе о банкротстве:
— Закон о банкротстве, после того как позволили банкротиться обычным гражданам, тоже дает возможность набрать кредитов на круглую сумму, а потом не выплачивать, сослаться на какие-то обстоятельства. И затем уйти в банкротство. Фактически уже есть механизм, который может использоваться мошенниками. А кредитные каникулы будут предоставляться на какой-то определенный период. Надо посмотреть, как в законе будет предусматриваться этот критерий, какие условия должен будет заемщик выполнить, какие документы представить. Установит ли законопроект конкретные сроки, или банк будет вправе определить их сам? В любом случае банки будут проверять заемщика и могут отказать в предоставлении каникул.
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