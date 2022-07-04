Кредитные каникулы сделают бессрочными. В чем польза для должников?

Центробанк подготовил законопроект о том, что механизм кредитных каникул будет действовать бессрочно по любому виду потребительских ссуд. Сейчас за отсрочкой по ипотечным и потребительским кредитам можно обратиться только до 30 сентября 2022 года. Как будет работать этот механизм для должников и какая в этом выгода для банков?

Что за кредитные каникулы?

Кредитные каникулы позволяют заемщику временно приостановить платежи или снизить их размер, если у него сократились доходы. Если заемщик соответствует критериям (ежемесячный доход сократился минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2021 году), банки не имеют права отказать в кредитных каникулах. Попросить их можно даже в том случае, если у человека уже есть просроченная задолженность.