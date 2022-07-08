Почему бары и рестораны объединили? Куда делись салоны красоты? Отвечаем на главные вопросы о номинациях «Народной премии НГС»

В Новосибирске стартовала четвертая «Народная премия НГС». Она включает в себя 11 номинаций: часть из них уже знакома, часть — появилась впервые. Рассказываем, почему в этом году выбраны именно они, в чем их особенность и кого можно предлагать в качестве кандидатов на победу.

«Бар и ресторан года»



В Новосибирске есть ресторанные улочки и даже кварталы, семейные бары и даже секретные заведения. Этими местами город славится и за своими пределами. Конечно, у нас много и баров, и ресторанов, но мы объединили эти понятия в одну номинацию, чтобы она была охватнее. Кто именно победит — решат новосибирцы.