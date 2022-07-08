Почему бары и рестораны объединили? Куда делись салоны красоты? Отвечаем на главные вопросы о номинациях «Народной премии НГС»
Всего на премии будет 11 номинаций
В Новосибирске стартовала четвертая «Народная премия НГС». Она включает в себя 11 номинаций: часть из них уже знакома, часть — появилась впервые. Рассказываем, почему в этом году выбраны именно они, в чем их особенность и кого можно предлагать в качестве кандидатов на победу.
В Новосибирске есть ресторанные улочки и даже кварталы, семейные бары и даже секретные заведения. Этими местами город славится и за своими пределами. Конечно, у нас много и баров, и ресторанов, но мы объединили эти понятия в одну номинацию, чтобы она была охватнее. Кто именно победит — решат новосибирцы.
Но не только барно-ресторанная культура прославляет Новосибирск, потому что его еще называют городом кофеен. Люди любят начинать свой день с кофе, добавив к нему что-то приятное и сладкое. Конечно, есть кофейни без десертов, а есть (наверное) кондитерские без кофе, но чаще всего эти категории объединены, поэтому так же сделали и мы. Какая именно категория победит — зависит от жителей города. Это может быть и маленький бизнес, и крупная сеть. К тому же в течение года в городе то закрываются какие-то заведения, то открываются новые проекты.
Ранее у нас была отдельная номинация «Фитнес-центр года», но мы решили ее модернизировать и расширить.
— Новосибирск — город, который известен своими сильными спортсменами и олимпийскими чемпионами. Александр Карелин, Виктор Маркин, Станислав Поздняков, Ирина Минх, Анна Богалий-Титовец, Роман Власов, Владимир Тарасенко… Этот список можно продолжать бесконечно. У нас есть большие возможности для занятия спортом — мы приглашаем горожан выдвигать не только любимые фитнес-клубы, но и танцевальные школы, клубы, куда ходят их дети, йога-студии и так далее, — пояснила исполняющая обязанности главного редактора НГС Елена Гурьянова.
И есть еще одна номинация, которая поддерживает здоровый дух горожан. В нее могут попасть и стоматологические клиники, и клиники пластической хирургии, вообще все медицинские компании, которые оказывают платные услуги.
Новосибирск — один из лидеров жилищного строительства в России. Город стремительно растет и меняется. Благодаря строительным компаниям мир вокруг и качество их жизни переходят на новый уровень. Мы приглашаем горожан выдвигать новые жилые комплексы, в которые они переехали и довольны своей жизнью.
Это новая номинация премии: если раньше была близкая номинация для SPA-комплексов, то теперь соревнуются именно базы отдыха.
— В последние два года отдых у себя дома, где-то недалеко, в своем городе, стал невероятно популярным. Люди открывают для себя новые и давно существующие базы отдыха и получают удовольствие от Обского моря, Бердского залива, соснового бора и качественного сервиса. Предлагаем вам выдвигать места, где время прошло с удовольствием, сказать спасибо людям, бизнесу, благодаря которым это стало возможным, — прокомментировала Елена Гурьянова.
— Все мы в душе немного дети. И в этом году мы решили сделать новую номинацию для детей и их родителей, которые доверяют самое главное — радость и образование своих детей — детским центрам, клубам, игровым залам и лофт-центрам. Здесь проводят веселые праздники и встречаются с друзьями, — говорит Елена Гурьянова.
Это тоже достаточно широкая номинация, в которую могут попасть компании, организующие анимацию на детских праздниках или сами праздники в целом. То есть речь идет о сервисе, за который платят родители.
Цветочные салоны преображают мир вокруг себя. В Новосибирске это всегда яркие бизнесы, которые украшают не только жизнь своих покупателей, но и горожан, меняя качество городского пространства с помощью фотозон и арт-объектов возле своих магазинов.
— Доставка вошла в нашу жизнь и стала ее частью. Сейчас трудно себе представить, как мы раньше без этого жили. В Новосибирске можно заказать домой или на работу почти всё. И больше не надо тратить время и силы на изматывающие поездки по магазинам. Это сфера услуг сильно прокачалась за последние два года, и мы уверены, что горожанам есть кого отметить, — считает Елена Гурьянова.
И еще одна новая номинация, которую все ждали. Она посвящена любому бизнесу, который что-то делает в Сибири. Это могут быть продукты, украшения, мебель и вообще что угодно. «Сделано в Сибири» — это звучит гордо. Предлагайте своих кандидатов.
«Бизнес года»
— Мы как СМИ наблюдаем за огромным количеством бизнеса. Мы видим, кто и как развивается, как компании меняют жизнь горожан к лучшему и о ком интересно узнавать людям. Это наше личное спасибо от редакции бизнесу, — замечает Елена Гурьянова.
Редакция НГС, как и вы, дорогие читатели, сначала составляет для себя список претендентов, а потом уже выбирает среди них победителя. Среди победителей прошлых «Народных премий» в этой номинации — 2ГИС, «Карачинский источник» и Renewal.
Каждый год мы меняем состав номинаций, чтобы у большего количества компаний был шанс поучаствовать в премии, поэтому, например, в этом году мы убрали номинацию, посвященную салонам красоты, барбершопам. Но каждая компания, даже если ее номинации нет в этом году, может всё равно стать участником процесса — партнером премии.
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко:
Ранее мы показывали, как в Новосибирске прошла презентация «Народной премии НГС».