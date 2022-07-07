Новосибирцы собрались на презентации «Народной премии НГС» — ищем себя на фотографиях

В новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» презентовали «Народную премию НГС» 2022 года .



Президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв открыл презентацию и рассказал о концепции премии:



— Мы как организаторы преследуем цель действительно сделать так, чтобы все стороны, все участники этого проекта оказались в положении win-win (концепция, предполагающая выигрыш всех участников процесса. — Прим. ред.). Мы как информационная площадка, позволяющая контактировать между большой аудиторией и бизнесом, которая сотрудничает c областной и городской властью, видим заинтересованность всех сторон. В этом процессе выявления лучших действительно раскрываются самые разные грани вашего бизнеса.