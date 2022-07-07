Новосибирцы собрались на презентации «Народной премии НГС» — ищем себя на фотографиях
Жители Новосибирска уже начали предлагать компании, которые считают лучшими
В новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» презентовали «Народную премию НГС»
Президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв открыл презентацию и рассказал о концепции премии:
— Мы как организаторы преследуем цель действительно сделать так, чтобы все стороны, все участники этого проекта оказались в положении win-win (концепция, предполагающая выигрыш всех участников процесса. — Прим. ред.). Мы как информационная площадка, позволяющая контактировать между большой аудиторией и бизнесом, которая сотрудничает c областной и городской властью, видим заинтересованность всех сторон. В этом процессе выявления лучших действительно раскрываются самые разные грани вашего бизнеса.
Все фотографии вы можете скачать в альбомах нашей группы в соцсети «ВКонтакте»: фотографии Александра Ощепкова и фотографии Алины Скитович.
Предлагайте своих претендентов на победу в следующих номинациях:
- «Бар и ресторан года»;
- «Медицинский центр года»;
- «Спортивный центр года»;
- «Жилой комплекс года»;
- «Кофейня и кондитерская года»;
- «База отдыха года»;
- «Детский центр года»;
- «Доставка года»;
- «Сделано в Сибири»;
- «Цветочный салон года»;
- «Бизнес года» (победителя в этой номинации, в отличие от остальных, выбирает редакция НГС).
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко:
Ранее мы рассказывали, как именно можно проголосовать за любимую новосибирскую компанию.