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Народная премия НГСФоторепортаж

Новосибирцы собрались на презентации «Народной премии НГС» — ищем себя на фотографиях

Жители Новосибирска уже начали предлагать компании, которые считают лучшими

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Четвертая «Народная премия НГС» стартовала <nobr class="_">4 июля</nobr>

Четвертая «Народная премия НГС» стартовала 4 июля

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В новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» презентовали «Народную премию НГС» 2022 года.

Президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв открыл презентацию и рассказал о концепции премии:

— Мы как организаторы преследуем цель действительно сделать так, чтобы все стороны, все участники этого проекта оказались в положении win-win (концепция, предполагающая выигрыш всех участников процесса. — Прим. ред.). Мы как информационная площадка, позволяющая контактировать между большой аудиторией и бизнесом, которая сотрудничает c областной и городской властью, видим заинтересованность всех сторон. В этом процессе выявления лучших действительно раскрываются самые разные грани вашего бизнеса.

Гости начали собираться за полчаса до начала презентации на кофе-брейк

Гости начали собираться за полчаса до начала презентации на кофе-брейк

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PR-менеджер 2ГИС Юлия Швец и маркетинг-менеджер 2ГИС Семен Панин

PR-менеджер 2ГИС Юлия Швец и маркетинг-менеджер 2ГИС Семен Панин

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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова

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Исполняющая обязанности главного редактора НГС Елена Гурьянова

Исполняющая обязанности главного редактора НГС Елена Гурьянова

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Этап выдвижения номинантов продлится до <nobr class="_">30 июля</nobr>

Этап выдвижения номинантов продлится до 30 июля

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Журналисты НГС Елизавета Горячева, Маша Вьюн, Ксения Лысенко (слева направо)

Журналисты НГС Елизавета Горячева, Маша Вьюн, Ксения Лысенко (слева направо)

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Гостям презентации делали небольшое видео для соцсетей

Гостям презентации делали небольшое видео для соцсетей

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В этом году в премии сделали акцент на все грани бизнеса, которые редакция НГС подсвечивает своими материалами и которые относятся к разным сферам. Это поддерживается и на уровне декораций

В этом году в премии сделали акцент на все грани бизнеса, которые редакция НГС подсвечивает своими материалами и которые относятся к разным сферам. Это поддерживается и на уровне декораций

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Автор телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидия Маркова

Автор телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидия Маркова

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Журналист НГС Мария Тищенко

Журналист НГС Мария Тищенко

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Сама презентация проходила в «Большом зале» «Победы»

Сама презентация проходила в «Большом зале» «Победы»

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Виктор Шкулёв сказал, что от премии выигрывают все: бизнес, потому что он повышает уровень лояльности к себе, и горожане, потому что получают более качественную услугу или товар

Виктор Шкулёв сказал, что от премии выигрывают все: бизнес, потому что он повышает уровень лояльности к себе, и горожане, потому что получают более качественную услугу или товар

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Участники презентации, среди которых было много представителей бизнеса, уже получили материалы, которые можно использовать для призыва посетителей голосовать за них

Участники презентации, среди которых было много представителей бизнеса, уже получили материалы, которые можно использовать для призыва посетителей голосовать за них

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Каждая компания может скачать макеты с призывом к клиентам <a href="https://ngs.ru/award/" class="_" target="_blank">на сайте премии</a>

Каждая компания может скачать макеты с призывом к клиентам на сайте премии

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После презентации все перешли общаться в кафе «Премьера» в более неформальной обстановке

После презентации все перешли общаться в кафе «Премьера» в более неформальной обстановке

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31 июля будет сформирован шорт-лист премии

31 июля будет сформирован шорт-лист премии

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Сценаристы премии Искандер Гусейнов и Максим Бурков (слева направо)

Сценаристы премии Искандер Гусейнов и Максим Бурков (слева направо)

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С 1 по 24 августа будет проходить голосование за лучший бизнес, по версии новосибирцев

С 1 по 24 августа будет проходить голосование за лучший бизнес, по версии новосибирцев

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Церемония награждения победителей состоится <nobr class="_">25 августа</nobr> в НОВАТе

Церемония награждения победителей состоится 25 августа в НОВАТе

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Все фотографии вы можете скачать в альбомах нашей группы в соцсети «ВКонтакте»: фотографии Александра Ощепкова и фотографии Алины Скитович.

Предлагайте своих претендентов на победу в следующих номинациях:

Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

Ранее мы рассказывали, как именно можно проголосовать за любимую новосибирскую компанию.

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