Поддержи любимый бизнес: НГС запускает четвертую «Народную премию»

Премия проходит в несколько этапов и включает в себя голосование по разным номинациям.



Для начала вам нужно авторизоваться, если вы еще не сделали это, на сайте премии. Это необходимо, чтобы избежать накруток. Если у вас уже есть профиль на НГС, вы можете залогиниться через него. Если нет — можно его создать: либо отдельно, либо через другие аккаунты.



Первый этап. С 4 по 10 июля новосибирцы смогут выдвинуть свои любимые компании в качестве номинантов премии на сайте — в 10 номинациях и только по одному кандидату в каждой. Нажмите кнопку «Предложить номинанта».

