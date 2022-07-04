Поддержи любимый бизнес: НГС запускает четвертую «Народную премию»
Рассказываем, какие новые номинации будут на этот раз
Сегодня, 4 июля, стартует четвертая «Народная премия НГС», в которой новосибирцы решают, какие компании делают Новосибирск лучше.
Какие номинации есть в этом году?
Мы каждый год немного меняем номинации, чтобы охватить больше разных сфер жизни новосибирцев. Вот какие будут в этом году:
- «Бар и ресторан года»;
- «Медицинский центр года»;
- «Спортивный центр года»;
- «Жилой комплекс года»;
- «Кофейня и кондитерская года»;
- «База отдыха года»;
- «Детский центр года»;
- «Доставка года»;
- «Сделано в Сибири»;
- «Цветочный салон года»;
- «Бизнес года» (победителя в этой номинации, в отличие от остальных, выбирает редакция НГС).
Как проходит премия?
Премия проходит в несколько этапов и включает в себя голосование по разным номинациям.
Для начала вам нужно авторизоваться, если вы еще не сделали это, на сайте премии. Это необходимо, чтобы избежать накруток. Если у вас уже есть профиль на НГС, вы можете залогиниться через него. Если нет — можно его создать: либо отдельно, либо через другие аккаунты.
Первый этап. С 4 по 10 июля новосибирцы смогут выдвинуть свои любимые компании в качестве номинантов премии на сайте — в 10 номинациях и только по одному кандидату в каждой. Нажмите кнопку «Предложить номинанта».
Второй этап. 31 июля мы занимаемся формированием шорт-листа из всех предложенных компаний. В него попадают по 10 участников в каждой номинации.
Третий этап. С 1 по 24 августа на сайте премии будет идти голосование. Правила такие же: проголосовать можно в каждой номинации только один раз и только за одного участника.
До конца голосования и до церемонии награждения никто не узнает имена победителей. Их назовут на сцене НОВАТа
Кто именно будет вести церемонию награждения и какие нововведения еще появятся в этом году, мы расскажем на презентации «Народной премии НГС»
Что получат победители?
Лучшие компании в каждой номинации получат статуэтку, а остальным из
Моя компания хочет премию, что мне делать?
Ничего! Напрямую повлиять на выдвижение номинантов или на итоги голосования никто из участников не может. Но может призвать своих клиентов голосовать за себя всеми социально одобряемыми способами. Мы даже сделаем макеты с призывом к клиентам, которые вы сможете использовать в социальных сетях или на рекламных носителях. Следите за разделом «Участникам» — там будет полезная информация.
Ранее мы в 3 минутах показывали, как прошла третья «Народная премия НГС» в Новосибирске.