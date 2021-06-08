Как Иван Ургант встал на колени перед сибирячкой, а Шура спел на сцене Оперного. Смотрим 3-минутный фильм

Режиссер Ирек Ибатулин смонтировал итоговый фильм о третьей «Народной премии НГС»
Команда новосибирского режиссера и продюсера Ирека Ибатулина сделала итоговый короткометражный фильм о третьей «Народной премии НГС», которая прошла в Новосибирском театре оперы и балета
Ведущими церемонии были Иван Ургант и Екатерина Скулкина, которые много шутили. Кроме того, в этот вечер на сцену поднялись звезды — например, певцы Шура и Митя Фомин, актриса Ирина Носова, актер Цирка дю Солей, создатель уличного мим-театра Андрей Кислицин, актриса шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева. А также герои публикаций НГС —
Смотрите, как прошло награждение!
Об этих героях мини-фильмы тоже снял Ирек Ибатулин (посмотрите, какими трогательными и интересными они получились). Но режиссер известен не только в Новосибирске, но и за его пределами со своей командой: например, он сделал небольшой документальный фильм о нянях, которые приходят в больницы, чтобы заменить маму брошенным детям. В 2017 году Ирек получил серебряную медаль на фестивале телевидения в Нью-Йорке за фильм о детях с нарушениями зрения «Услышать просто».
В итоге 11 компаний, которых горожане считают лучшими, получили свои статуэтки победителей. Посмотрите на народных любимцев:
«Супермаркет года» — «Лента».
«Салон красоты и барбершоп года» — сеть «Марлен».
«Бар года» — Harat's Pub.
Спецноминация «Научный проект года» — научный центр «Вектор».
Вторая спецноминация — «Врач года» — главный инфекционист региона Лариса Позднякова.
«Кофейня и кондитерская года» — кондитерская Biscuit house.
«Стоматологический центр года» — «СтильДент».
«Фитнес-клуб года» — Crossbox contora.
«Банный комплекс и спа-центр года» — «Термы Мира».
«Жилой комплекс года» — «Европейский берег».
СЮЖЕТ
«Банк года» — «Тинькофф».
«Открытие года» — сеть быстрых доставок «Самокат».
«Бизнес года» — фармацевтическая компания Renewal.
Ранее мы выкладывали все фотографии с «Народной премии НГС» в НОВАТе — посмотреть их можно здесь.