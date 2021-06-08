Как Иван Ургант встал на колени перед сибирячкой, а Шура спел на сцене Оперного. Смотрим 3-минутный фильм

Команда новосибирского режиссера и продюсера Ирека Ибатулина сделала итоговый короткометражный фильм о третьей «Народной премии НГС», которая прошла в Новосибирском театре оперы и балета 29 мая 2021 года.



Ведущими церемонии были Иван Ургант и Екатерина Скулкина, которые много шутили. Кроме того, в этот вечер на сцену поднялись звезды — например, певцы Шура и Митя Фомин, актриса Ирина Носова, актер Цирка дю Солей, создатель уличного мим-театра Андрей Кислицин, актриса шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева. А также герои публикаций НГС — 74-летняя модель Галина Новак, храбрая второклашка Диана Акушко, которая спасла свою одноклассницу, провалившуюся под лед, девушка с протезом Алла Бочковская и многие-многие другие.