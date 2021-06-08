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Как Иван Ургант встал на колени перед сибирячкой, а Шура спел на сцене Оперного. Смотрим 3-минутный фильм

Сделан итоговый фильм о «Народной премии НГС» — вспоминаем, как прошла церемония

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В НОВАТе собралось около 1500 человек

В НОВАТе собралось около 1500 человек

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Режиссер Ирек Ибатулин смонтировал итоговый фильм о третьей «Народной премии НГС»

Команда новосибирского режиссера и продюсера Ирека Ибатулина сделала итоговый короткометражный фильм о третьей «Народной премии НГС», которая прошла в Новосибирском театре оперы и балета 29 мая 2021 года.

Ведущими церемонии были Иван Ургант и Екатерина Скулкина, которые много шутили. Кроме того, в этот вечер на сцену поднялись звезды — например, певцы Шура и Митя Фомин, актриса Ирина Носова, актер Цирка дю Солей, создатель уличного мим-театра Андрей Кислицин, актриса шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева. А также герои публикаций НГС — 74-летняя модель Галина Новак, храбрая второклашка Диана Акушко, которая спасла свою одноклассницу, провалившуюся под лед, девушка с протезом Алла Бочковская и многие-многие другие.

Смотрите, как прошло награждение!

Об этих героях мини-фильмы тоже снял Ирек Ибатулин (посмотрите, какими трогательными и интересными они получились). Но режиссер известен не только в Новосибирске, но и за его пределами со своей командой: например, он сделал небольшой документальный фильм о нянях, которые приходят в больницы, чтобы заменить маму брошенным детям. В 2017 году Ирек получил серебряную медаль на фестивале телевидения в Нью-Йорке за фильм о детях с нарушениями зрения «Услышать просто».

В итоге 11 компаний, которых горожане считают лучшими, получили свои статуэтки победителей. Посмотрите на народных любимцев:

«Супермаркет года» — «Лента».

«Салон красоты и барбершоп года» — сеть «Марлен».

«Бар года» — Harat's Pub.

Спецноминация «Научный проект года» — научный центр «Вектор».

Вторая спецноминация — «Врач года» — главный инфекционист региона Лариса Позднякова.

«Кофейня и кондитерская года» — кондитерская Biscuit house.

«Стоматологический центр года» — «СтильДент».

«Фитнес-клуб года» — Crossbox contora.

«Банный комплекс и спа-центр года» — «Термы Мира».

«Жилой комплекс года» — «Европейский берег».

СЮЖЕТ

Народная премия НГС

«Банк года» — «Тинькофф».

«Открытие года» — сеть быстрых доставок «Самокат».

«Бизнес года» — фармацевтическая компания Renewal.

Ранее мы выкладывали все фотографии с «Народной премии НГС» в НОВАТе — посмотреть их можно здесь.

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Иван УргантНОВАТНародная премия НГСбизнес
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