74-летняя красавица, храбрая второклашка и Алла с удивительной судьбой: 10 трогательных фильмов о героях «Народной премии НГС»

Режиссер Ирек Ибатулин снял мини-фильмы о героях «Народной премии НГС»
Новосибирский режиссер и продюсер Ирек Ибатулин снял мини-фильмы о 10 известных новосибирцах, которые становились героями публикаций НГС — это люди, которые прославляют наш город, создают приятное впечатление о нем.
Ирек Ибатулин известен в городе и за его пределами со своей командой: они снимали разные ролики, с портфолио можете ознакомиться здесь. Например, он сделал небольшой документальный фильм о нянях, которые приходят в больницы, чтобы заменить маму брошенным детям. Ирек неоднократно становился победителем и призером международных конкурсов. Например, в 2017 году получил серебряную медаль на фестивале телевидения в Нью-Йорке за фильм о детях с нарушениями зрения «Услышать просто».
Какие фильмы у Ирека и его команды получились в этом году — смотрите далее в материале!
Спасательница Диана
Второклассница Диана Акушко — обычная девочка из города Оби. Этой весной она вместе с одноклассницей возвращалась из школы, ее подруга провалилась под лед на местном озере.
Алла с удивительной судьбой
Сибирячка Алла Бочковская выжила после тяжелой аварии, которая не прошла для нее бесследно: в ДТП девушке раздробило ногу, которую потом пришлось ампутировать. Восемь лет Алла пыталась скрываться от людей, носила платья в пол и жила как будто не своей жизнью. Но потом она решилась поделиться своим опытом с людьми и через это общение смогла понять, что жизнь не закончилась и может быть не хуже прежней. Еще в больнице она вышла замуж, а теперь вместе с мужем растит дочь и учит других людей, оказавшихся в подобной ситуации, как жить дальше.
Фермер Шакир
Фермер Шакир Сулейманов за время пандемии подарил нуждающимся новосибирцам более
Инженер Анастасия
Инженер-технолог железобетонного завода группы компаний «Дискус» Анастасия Прохорова мечтала стать актрисой, но мама посоветовала ей идти туда, где можно будет зарабатывать себе на жизнь. Девушка поступила в строительный вуз. И после поняла, что это хороший выбор.
Алтайские австралийцы
Семья из небольшого городка на побережье Западной Австралии переехала в Новосибирск два года назад. Мечта жить в России появилась у них после путешествия по Горному Алтаю. Тогда австралийцы вдохновились, что однажды создадут свою ферму в горах и будут производить качественные продукты. Сейчас, спустя два года, австралийцы вынуждены покинуть Россию — у них заканчивается виза, а разрешение на временное проживание сделать им не могут, потому что квота для иностранцев ограничена. Младшая сестра, Сабрина, записала видеообращение на YouTube к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи.
Нянечка Зинаида
Зинаида Секачёва работает няней для детей-сирот в инфекционной больнице № 3. Каждую смену она старается дать ребёнку столько заботы и внимания, сколько может, и показывает, что его любят так же, как других детей любят мама и папа. После выхода на пенсию Зинаида Францевна поняла, что у неё ещё есть силы и желание помогать людям — её пригласили на работу в благотворительный фонд «Солнечный город». Уже два года она следит за здоровьем малышей и говорит, что больше всего ей комфортно с маленькими — до года. Сейчас на попечении у нее находятся восемь детей.
Ветеринар Сергей
Сергей Горшков — тот самый ветеринар, который спасал котов, лишившихся лапок. Вместе с коллегами из ветклиники «Бэст» он изготавливал им титановые протезы. Их себестоимость в Новосибирске ниже, чем где-либо и дальше, по словам ветеринара, она будет падать.
74-летняя Галина
В прошлом бухгалтер-экономист, а сейчас настоящая супермодель Галина Новак успевает следить не только за правнучками, но и за собой. В свободное время — шопинг, занятия спортом, а с недавних пор — фотосессии в стильных образах. Вместе с младшим внуком она создала страничку в Instagram и буквально за пару дней собрала больше двухсот подписчиков. А в Оперном Ургант попросил подписаться на нее тех, кто этого ещё не сделал!
Ресторан PuppenHaus и ресторатор Владимир Бурковский
Ресторан PuppenHaus в переводе с немецкого означает «кукольный дом». Он был открыт в 2011 году в отдельном здании, его создатель — ресторатор Владимир Бурковский. Заведение сразу стало одной из достопримечательностей города, ресторатор превратил его в настоящий музей, где были собраны сотни кукол, антикварной мебели, предметов обихода. Это заведение пережило сильный пожар и возродилось, как феникс.
Ирина с трогательными куклами
СЮЖЕТ
Сибирячка Ирина Верхградская не раз становилась героиней новостей — её куклы-старички покорили всю страну. Коллекция тем временем пополняется, на свет появляются новые пластиковые старики и старушки, которые до боли похожи на настоящих. Увлечение куклами, по словам Ирины, началось с детства, а первую в её жизни куклу ей сшила мама.
На второй «Народной премии НГС» Ирек Ибатулин тоже снимал фильмы про народных героев Новосибирска: вы можете посмотреть их здесь.