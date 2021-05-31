74-летняя красавица, храбрая второклашка и Алла с удивительной судьбой: 10 трогательных фильмов о героях «Народной премии НГС»

Новосибирский режиссер и продюсер Ирек Ибатулин снял мини-фильмы о 10 известных новосибирцах, которые становились героями публикаций НГС — это люди, которые прославляют наш город, создают приятное впечатление о нем. 29 мая именно они и другие знаменитости вручали статуэтки победителям «Народной премии НГС» на сцене НОВАТа.



Ирек Ибатулин известен в городе и за его пределами со своей командой: они снимали разные ролики, с портфолио можете ознакомиться здесь. Например, он сделал небольшой документальный фильм о нянях, которые приходят в больницы, чтобы заменить маму брошенным детям. Ирек неоднократно становился победителем и призером международных конкурсов. Например, в 2017 году получил серебряную медаль на фестивале телевидения в Нью-Йорке за фильм о детях с нарушениями зрения «Услышать просто».