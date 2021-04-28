Кот с четырьмя титановыми лапками умер от генетической болезни в Новосибирске

В Новосибирске умер необычный кот Рыжий с титановыми лапками
В Новосибирске умер кот Рыжий, которому первому в мире установили четыре титановые лапки вместо отмороженных. Он погиб из-за неизлечимой болезни.
— У Рыжего была генетическая болезнь почек, когда он поступил к нам. В таких случаях почки заполняются большими кистами, в которых находится содержимое. Это называется поликистоз. Мы его лечили, ставили капельницы, когда было плохо, сидел на диете, — рассказал врач ветеринарной клиники «Бэст» Сергей Горшков.
Эта болезнь не излечивается полностью, поэтому таким животным нужен постоянный уход. Рыжий всегда находился в клинике, где о нем заботились врачи. В декабре прошлого года состояние кота ухудшилось, лекарства ему уже не помогали.
— В течение трех-пяти дней его выводили из такой «полукомы». Потом у него начались судороги, потому что почки отказали, — сообщил врач.
Рыжий поступил в клинику «Бэст» из Томска в 2017 году. В родном городе его нашли волонтеры. Кот долгое время провел на сорокаградусном морозе. Протезы для животного напечатали на 3D-принтере. Новые лапы не приносили ему дискомфорта — Рыжий бегал в них, играл и любил гулять на улице.
Новосибирские врачи также установили протезы кошке из Новокузнецка. Дымка сбежала от хозяев или выпала из окна, в результате отморозила себе лапы. Новая владелица обратилась за помощью к ветеринарам в родном городе, где кошке заживили раны. После этого Дымку привезли на операцию в Новосибирск. НГС подробно рассказывал об этой истории спасения.