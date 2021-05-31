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Мы выложили все фотографии с «Народной премии НГС»! Ищите на снимках себя и своих знакомых

Все фото с мероприятия вы можете скачать из наших альбомов во «ВКонтакте», а здесь мы показываем лучшие и наши любимые кадры

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Ведущими церемонии были Иван Ургант и Екатерина Скулкина

Ведущими церемонии были Иван Ургант и Екатерина Скулкина

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Появились фотографии гостей с «Народной премии НГС»

В Новосибирске 29 мая прошла «Народная премия НГС» — на сцене оперного театра лучший бизнес по версии жителей города получил свои награды. Это был большой праздник для гостей мероприятия: они надели прекрасные наряды и получили приятные впечатления от ведущих церемонии Ивана Урганта и Екатерины Скулкиной, выступления Шуры и растрогались при виде народных героев, чьи истории мы рассказали.

Мы опубликовали все фотографии в трех альбомах в нашем аккаунте социальной сети «ВКонтакте»: часть первая, вторая и третья. А здесь показываем подборку лучших снимков. Ищите себя и выкладывайте фотографии с хештегом #народнаяпремиянгс.

В каждой номинации было по 10 претендентов на победу, статуэтку получала только одна компания

В каждой номинации было по 10 претендентов на победу, статуэтку получала только одна компания

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Гости собрались за час до мероприятия и активно фотографировались

Гости собрались за час до мероприятия и активно фотографировались

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Представители «Вектора», который стал победителем в спецноминации «Научный проект года»

Представители «Вектора», который стал победителем в спецноминации «Научный проект года»

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Солистка НОВАТа Дарья Шувалова открыла программу

Солистка НОВАТа Дарья Шувалова открыла программу

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Иван Ургант, как и в прошлом году, очень много шутил

Иван Ургант, как и в прошлом году, очень много шутил

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Митя Фомин награждал лучший спа-комплекс города

Митя Фомин награждал лучший спа-комплекс города

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В Новосибирском театре оперы и балета собралось около 1500 человек

В Новосибирском театре оперы и балета собралось около 1500 человек

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Шура исполнил <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2021/05/29/69941843/" class="_" target="_blank">свою мечту</a> и спел на сцене НОВАТа свою песню «Твори добро»

Шура исполнил свою мечту и спел на сцене НОВАТа свою песню «Твори добро»

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Церемония длилась почти <nobr class="_">2,5 часа</nobr>

Церемония длилась почти 2,5 часа

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Подробный репортаж о том, как прошла «Народная премия НГС» в Новосибирске, читайте здесь.

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