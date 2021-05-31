Мы выложили все фотографии с «Народной премии НГС»! Ищите на снимках себя и своих знакомых

В Новосибирске 29 мая прошла «Народная премия НГС» — на сцене оперного театра лучший бизнес по версии жителей города получил свои награды. Это был большой праздник для гостей мероприятия: они надели прекрасные наряды и получили приятные впечатления от ведущих церемонии Ивана Урганта и Екатерины Скулкиной, выступления Шуры и растрогались при виде народных героев, чьи истории мы рассказали.



Мы опубликовали все фотографии в трех альбомах в нашем аккаунте социальной сети «ВКонтакте»: часть первая, вторая и третья. А здесь показываем подборку лучших снимков. Ищите себя и выкладывайте фотографии с хештегом #народнаяпремиянгс.