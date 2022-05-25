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Кризис-2022

Nike окончательно уходит из России. Рассказываем, когда закроются магазины

Это решение связано с тем, что компания больше не может организовать поставки товаров в нашу страну

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По мере исчерпания товара магазины будут постепенно закрываться

По мере исчерпания товара магазины будут постепенно закрываться

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Компания Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая сеть магазинов американского ритейлера в России. Об этом говорится в письме президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании, с которым ознакомились «Ведомости». Такое решение он объяснил тем, что Nike не может в обозримом будущем организовать поставки товаров в Россию.

— По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом, — написал Тихон Смыков.

Информацию о том, что поставки от Nike приостановлены, а сам товар находится в дефиците, подтвердила и PR-директор IRG Людмила Семушина:

— В текущих реалиях мы не можем продолжать поддерживать работу монобрендовых магазинов и будем вынуждены их закрыть.

СЮЖЕТ

Кризис-2022Кризис-2022

IRG управляет 37 точками Nike. Из информации на ее сайте следует, что девять магазинов сейчас не работают. Компания Nike еще в марте заявила о том, что приостанавливает работу на территории России: она остановила поставки, прекратила работу российского интернет-магазина и доставку в регионы, а также временно закрыла все магазины в прямом управлении.

Ранее мы рассказывали о том, какие зарубежные бренды продали свой бизнес в России и как изменятся названия известных иностранных товаров после этого.

Nikeспецоперация на Украинеуход брендов
  • ЛАЙК8
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ6
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