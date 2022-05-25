Nike окончательно уходит из России. Рассказываем, когда закроются магазины
Это решение связано с тем, что компания больше не может организовать поставки товаров в нашу страну
Компания Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая сеть магазинов американского ритейлера в России. Об этом говорится в письме президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании, с которым ознакомились «Ведомости». Такое решение он объяснил тем, что Nike не может в обозримом будущем организовать поставки товаров в Россию.
— По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом, — написал Тихон Смыков.
Информацию о том, что поставки от Nike приостановлены, а сам товар находится в дефиците, подтвердила и PR-директор IRG Людмила Семушина:
— В текущих реалиях мы не можем продолжать поддерживать работу монобрендовых магазинов и будем вынуждены их закрыть.
СЮЖЕТ
IRG управляет 37 точками Nike. Из информации на ее сайте следует, что девять магазинов сейчас не работают. Компания Nike еще в марте заявила о том, что приостанавливает работу на территории России: она остановила поставки, прекратила работу российского интернет-магазина и доставку в регионы, а также временно закрыла все магазины в прямом управлении.
Ранее мы рассказывали о том, какие зарубежные бренды продали свой бизнес в России и как изменятся названия известных иностранных товаров после этого.