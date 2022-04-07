«Это можно сравнить с тем, что вы пришли в офис, а здания больше нет»: как блокировка Instagram* убивает микробизнес

21 марта 2022 года Тверской городской суд Москвы разрешил гражданам России и юридическим лицам пользоваться Instagram* и Facebook*, если они «не участвуют в запрещенной законом деятельности», однако блокировки социальных сетей не прекратились, и многие пользователи решили не усложнять себе жизнь использованием VPN-сервисов. Продажу онлайн-рекламы в России сервис прекратил еще раньше, 5 марта, и люди встали перед фактом: работать по-старому уже не получится.

Можно было предложить, что почти за месяц в новых условиях блогеры-предприниматели адаптируются и найдут новые площадки. Но пока картина совсем не радужная. Часть пострадавших от «обнуления» социальной сети настроены оптимистично и готовы пробовать себя на других онлайн-платформах, а часть — не знает, как работать и жить дальше. Но абсолютно все сходятся в одном: чего ждать — непонятно.



Ольга Перегоедова, художник, онлайн-репетитор по изобразительному искусству

В Instagram* Ольга известна как Оля Лукоевна. В своем профиле в соцсети она выставляла собственные картины и рисунки учеников, проводила прямые эфиры и активно общалась с подписчиками. Найти настолько уже удобную для себя и учеников виртуальную площадку она пока не смогла. Из-за финансовых потерь художнице пришлось отказаться от аренды студии: теперь она работает из дома и не знает, где хранить холсты.

