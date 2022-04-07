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«Это можно сравнить с тем, что вы пришли в офис, а здания больше нет»: как блокировка Instagram* убивает микробизнес

Предприниматели еще работают над старыми заказами, но новых могут уже не дождаться

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Где и как продавать уроки рисования, эксклюзивные сумки и детские трусики — теперь большой вопрос

Где и как продавать уроки рисования, эксклюзивные сумки и детские трусики — теперь большой вопрос

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За годы работы в России Instagram* стал не только одной из самых популярных соцсетей, но и уникальной площадкой для малого бизнеса. С его блокировкой индивидуальные предприниматели и самозанятые новосибирцы, по сути, лишились виртуальной витрины, на которой выставляли плоды своей деятельности. Те, для кого Instagram* был одной из площадок, «просто» потеряли значительную часть доходов. Куда хуже пришлось тем, кто полностью выстроил свою работу на функционале полузапрещенной социальной сети. Мы поговорили с новосибирцами, которые строили бизнес в Instagram*, а теперь не знают, как платить за кредиты и ипотеки и подумывают о смене профессии.

21 марта 2022 года Тверской городской суд Москвы разрешил гражданам России и юридическим лицам пользоваться Instagram* и Facebook*, если они «не участвуют в запрещенной законом деятельности», однако блокировки социальных сетей не прекратились, и многие пользователи решили не усложнять себе жизнь использованием VPN-сервисов. Продажу онлайн-рекламы в России сервис прекратил еще раньше, 5 марта, и люди встали перед фактом: работать по-старому уже не получится.

Можно было предложить, что почти за месяц в новых условиях блогеры-предприниматели адаптируются и найдут новые площадки. Но пока картина совсем не радужная. Часть пострадавших от «обнуления» социальной сети настроены оптимистично и готовы пробовать себя на других онлайн-платформах, а часть — не знает, как работать и жить дальше. Но абсолютно все сходятся в одном: чего ждать — непонятно.

Ольга Перегоедова, художник, онлайн-репетитор по изобразительному искусству


В Instagram* Ольга известна как Оля Лукоевна. В своем профиле в соцсети она выставляла собственные картины и рисунки учеников, проводила прямые эфиры и активно общалась с подписчиками. Найти настолько уже удобную для себя и учеников виртуальную площадку она пока не смогла. Из-за финансовых потерь художнице пришлось отказаться от аренды студии: теперь она работает из дома и не знает, где хранить холсты.

Ольга подумывает отказаться не только от преподавания, но и от рисования на холстах

Ольга подумывает отказаться не только от преподавания, но и от рисования на холстах

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— У меня было 15 тысяч подписчиков. Понятно, что не все они следили за мной постоянно, но какая-то часть аудитории читала мои посты, смотрела сторис и так далее. А уже те, кто становился учениками, они переходили в более близкое общение в «Телеграм».

Этот месяц я фактически не работала. Эмоционально сложно было что-то делать. Постоянно выбивала из колеи вся ситуация. Я не просто потеряла в деньгах, я сижу без денег.

Это можно сравнить с тем, что вы пришли в офис, а здания больше нет. Или есть, но оно полуразрушено, и вы не можете полноценно работать: сторисы грузятся медленно, эфиры вести сложнее. [Сколько потеряла денег] в цифрах, я пока не могу сказать: у меня есть ученики, с которыми мы раньше начали и продолжаем сейчас работать. Сейчас я запускаю новый курс. Вчера несколько человек его оплатили, но все они из старых учеников, которые ходят ко мне на всё подряд.

На новый курс записываются только старые ученики

На новый курс записываются только старые ученики

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Если в «Инстаграме»* я работала несколько лет, и там аудитория накопилась, люди привыкли, что они заходят в ленту и там, кроме меня, и их близкие, и родня, и какие-то другие художники, жизнь светская происходит, в «Телеграме» же такого нет, в каждый канал нужно специально зайти. Сейчас я веду его для тех, кто не использует Instagram* из-за блокировки, народу туда из 15 тысяч перешла только тысяча. В «ВК» я настраиваю [профиль], но пока результат неясен: там не так всё бодро работает, как в «Инсте»*.

Если раньше, до февраля, мы могли считать, что понимаем, как устроена жизнь, то сейчас никакого понимания нет. Я решила, что буду уменьшать расходы, ужиматься. Перестала снимать мастерскую, оттуда всё вывезла и по разным местам распределила. Думаю попробовать другой формат в живописи, может быть, больше не буду писать на холстах, потому что нет такой возможности.

Как дальше наладить деятельность, я вообще не знаю. Я в полном замешательстве, даже есть мысли сменить сферу деятельности.

Константин Стронг, самозанятый. Шьет эксклюзивные сумки и кошельки из кожи


Константин больше семи лет занимается изготовлением сумок. Он никогда не вел активную жизнь в социальных сетях и завел профиль в Instagram* только ради того, чтобы искать новых клиентов. На его маленьком бизнесе сказалась не только блокировка социальной сети, но и санкции. Несмотря на двойной удар по своему делу и убытки, Константин настроен скорее оптимистично.

Вместо итальянской кожи Константин собирается пользоваться белорусским импортозамещением

Вместо итальянской кожи Константин собирается пользоваться белорусским импортозамещением

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Покупатели сами меня находили через Instagram*. Еще в прошлом году это была самая популярная платформа, на которой можно было найти любую услугу и работать было удобно: сразу изображения, видео, всё на одном ресурсе. Если взять товар, который продавался только в Instagram*, то продажи упали больше чем в 10 раз: обычно продаю 60 [сумок и кошельков] в месяц, в этом — 4 было. Я получил всего 20 тысяч. Как и всех у меня есть ипотека, кредиты... Платить нужно в четыре раза больше, чем я в Instagram* заработал. Тут еще и одно на одно наложилось [падение доходов у клиентов на блокировку Instagram*], и люди просто начали экономить деньги. Я ведь заложник своего качества: у меня покупали новый кошелек не потому, что старый порвался, а потому что, например, надоел цвет и хочется новый.

Кожаный шопер — как элегантная альтернатива авоське

Кожаный шопер — как элегантная альтернатива авоське

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Благо, есть другие ресурсы, но они приносят значительно меньше денег: Instagram* приносил основной доход. Другие площадки работают хуже: на «Вайлдберриз» демпингуют другие продавцы, у которых вложения — миллион-два-три, которые могут тратить много денег на рекламу, соответственно, с ними самозанятый конкурировать не может. Карточку свою там «поднимать» — это дорого. «ВКонтакте» — ресурс неплохой, тоже можно продвигать свой товар, там сейчас большой наплыв аудитории, можно сделать площадку, и кто первый станет там хорошим магазином, тот будет зарабатывать.

Буду теперь шить из белорусской кожи. Белорусские заводы пытаются сделать производство, похожее на итальянское, пока безуспешно, но пытаются. По качеству у них кожа нормальная, но выбор цвета, палитра, конечно, меньше.

Искать замену итальянской коже Константин планирует в Белоруссии

Искать замену итальянской коже Константин планирует в Белоруссии

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У меня порядка ста постоянных клиентов, они регулярно заказывали себе и дарили своим друзьям, родственникам, коллегам [мои изделия]. Заказы с других площадок есть, очередь — до конца мая. И я не думаю, что всё будет в итоге плохо. Приобрести товары из-за рубежа нет возможности, и тот, кто производит их сам, останется в плюсе.

Елена Ганина, вместе с мужем — индивидуальным предпринимателем — шьют многоразовые подгузники


Для Елены Instagram* тоже был идеальным ресурсом: именно эту социальную сеть предпочитали молодые мамы в декрете. Три года детские подгузники приносили ее семье стабильный доход, а потом поток новых клиентов резко иссяк. Пока подсчитать убытки женщина не может: маленький социальный бизнес мучительно переползает на новые площадки, а основной доход приносят лояльные покупатели, давно перешедшие из «Инстаграма»* в мессенджеры и параллельный проект мужа.

Елена уверена, что найдет новые каналы продаж, но пока не имеет четкого плана действий

Елена уверена, что найдет новые каналы продаж, но пока не имеет четкого плана действий

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Мы занимаемся производством и продажей детского специализированного белья. Это замена подгузников, такие специальные многослойные трусы. Работали в основном в «Инстаграме»*. Там аудитория, подходящая нам, люди довольно легко идут на контакт, всё просто, удобно. У нас 17 тысяч подписчиков, получали… в разные времена по-разному, ну в среднем 250 тысяч [от продаж в Instagram*] выходило.

В связи с подорожанием одноразовых подгузников бизнес Елены может пойти в гору

В связи с подорожанием одноразовых подгузников бизнес Елены может пойти в гору

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Сейчас рекламы нет, и мы пока еще не поняли, как дальше теперь продвигаться. Перешли в «ВК», и сейчас выходим на «Озон», на «Вайлдберриз», на другие площадки. Тех же охватов, что были в «Инстаграме»*, нет. Вообще нет. Прямо совсем нет. Во сколько раз упали [охваты], пока не могу отследить: пока мы еще доделываем заказы, которые пришли, когда Instagram* работал. Есть люди, которые заказывают через WhatsApp, это те же старые наработки.

Четких планов по продвижению товаров у Елены, как и у других блогеров-бизнесменов, нет

Четких планов по продвижению товаров у Елены, как и у других блогеров-бизнесменов, нет

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Поэтому пока еще всё более-менее, а как будет дальше, неизвестно. Сложно анализировать, но думаю, адаптируемся как-нибудь. Может быть, старые добрые интернет-магазины возродятся. В любом случае наш продукт всегда будет актуальным, детей будут всегда рожать. Если бы вы через два месяца позвонили, можно было бы сказать что-то определенное, как будет дальше. Сейчас — ничего определенного у нас нет.

Сразу после блокировки Instagram* блогеры-миллионики и бизнесмены, работавшие в социальной сети, рассказали о том, как собираются работать дальше.

* Социальная сеть Instagram запрещена в России. Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.

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