«Я потеряла бизнес, в который вкладывалась 10 лет»: известные блогеры и предприниматели — о блокировке Instagram*

— Instagram* для меня был основной страницей для коммуникации с клиентами, объявления акций и сообщения новостей. Для продвижения я пользовалась таргетом, снимала истории и видео reels, через которые веселила аудиторию смешными скетчами, снято было на месяц вперед и куда их теперь? На таргет я тратила около 2000–2500 рублей в месяц, охваты росли, а теперь грустно всё. С моих 900 подписчиков охваты в сторис были 200–250 аккаунтов, и мы активно общались.



У меня был telegram-канал для запасного способа связи, но самый рабочий способ привлечения людей — это сарафанное радио. Рекомендации клиенток своим знакомым и подругам работали всегда и даже лучше «Инсты*». Конечно, когда всё заблокировали, был стресс, но я быстро сориентировалась. У меня уже есть группа в «ВК», с ней мне помогает мой SMM-менеджер. Еще я подумываю над старыми методами типа наружной рекламы. Мой план — не опускать руки и делать то, что получается. Останавливаться нельзя.



Да, это сложный период, но я стараюсь сохранить для своих клиенток уголок спокойствия в своей студии. Это место, где можно выдохнуть и вспомнить о себе. Всю прошлую неделю у меня играло «Яндекс.Радио» с волной зарубежной попсы 2000-х . Сколько спето было песен Бритни Спирс, и не сосчитать, а сколько улыбок это принесло — тем более.



* Социальная сеть Instagram запрещена в России. Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.

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