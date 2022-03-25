«Я потеряла бизнес, в который вкладывалась 10 лет»: известные блогеры и предприниматели — о блокировке Instagram*

Социальную сеть Instagram* официально заблокировали в России и внесли в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, а компанию Meta* признали экстремистской. Приложение работало с перебоями и за несколько дней до официальной блокировки, что вызывало страшные волнения среди пользователей. Огромное количество бизнес-аккаунтов лишилось самой эффективной площадки для продвижения — реклама превратилась в тыкву, охваты упали, пользователи разбегаются. Блогеры, бизнесмены и маркетологи в растерянности — для многих Instagram* был основным способом привлечения клиентов. Мы поговорили с инстапредставителями этих трех направлений — они рассказали, насколько пострадали от нововведений и что теперь планируют делать для сохранения доходов, аудитории и клиентов.
Предыстория
11 марта Генеральная прокуратура РФ направила в суд заявление о признании Meta* экстремистской организацией. Соцсеть начала работать с перебоями, а уже в ночь на 14 марта, начиная с Дальнего Востока, в полночь по местному времени в каждом регионе, Instagram* перестал открываться у пользователей из России. 21 марта российский суд запретил Facebook* и Instagram*, а саму корпорацию признал экстремистской.
Некоторые пользователи, впрочем, сообщают о том, что сервис продолжает работу. Часть аудитории пользуется приложением через Wi-Fi, другая часть подключается через VPN-соединение, есть счастливчики, которым повезло — Instagram* работает как ни в чем не бывало, несмотря на запреты, но есть и те, кто страдает от перебоев или отсутствия работоспособности приложения. О том, можно ли теперь пользоваться соцсетью и что за это грозит, прочитать можно здесь. В России, тем временем уже анонсировали замену американской социальной сети. Отечественный продукт еще не вышел на рынок, но пользователи интернета уже высмеяли его за дизайн и название. «Россграм» обещает заработать в России уже 28 марта.
Кроме того, социальная сеть «ВКонтакте» запускает платформу для поддержки предпринимателей, которым пришлось из-за блокировки уйти из Instagram* и Facebook*. В пресс-службе соцсети рассказали, что с помощью платформы «Бизнес ВКонтакте» можно бесплатно создать полноценный интернет-магазин, чтобы продавать товары и услуги.
Давайте посмотрим, как всё вышеперечисленное сказалось на представителях бизнеса.
Василина Катаева, блогер-миллионник (1 миллион 600 тысяч подписчиков)
— Сейчас идет активная блокировка крупных блогеров, мой аккаунт тоже в блоке. Блогеры из Украины активно жалуются на российских блогеров, которые или никак не высказались о случившемся, или высказали неугодное им мнение. У них есть целый чат, куда они кидают ссылки на нас, массово жалуются и мы попадаем в блок. Группа поддержки Instagram* не справляется с такой атакой. Заблокировали Бузову, Инстасамку, меня, мою подругу блогера Новую Луну, и еще много кого.
Я вообще попала в ужасную ситуацию: мой профиль заблокировали как раз в тот момент, когда началось активное привлечение аудитории в альтернативные соцсети. Я не успела сообщить своим подписчикам о том, что теперь я только в телеграм-канале с таким же названием vasilina_kat. Канал был создан у меня уже давно, там было около 2000 подписчиков. Через аккаунт сына, где собрана часть моей аудитории (меньше ста тысяч), я сообщила, где меня искать. Сейчас в моем канале собралась аудитория в
Мое положение сейчас ужасно — я потеряла бизнес, в который вкладывалась 10 лет. Я растила аккаунт с нуля, зарабатывала аудиторию, ее лояльность. Год работала бесплатно, вкладывала в него деньги. А что сейчас? Придется искать новую аудиторию или собирать старую, я не знаю, где она, моя аудитория была индивидуальной. Буду присматриваться, какая соцсеть лучше. Раньше, мы, блогеры, делали ставки на TikTok, развивали его. Было мнение, что за TikTok — будущее, но получилось не так, как мы планировали. Соцсеть не работает так, как того ожидали, рекламодатели не пошли туда, они пошли в Telegram — те, кто успел перевести свою аудиторию, уже зарабатывает, они немного потеряли в деньгах. А я не успела, сейчас я не зарабатываю совсем, мне нужно всё начинать с нуля (раньше Василина зарабатывала от 100 тысяч рублей в месяц. — Прим. ред.). Конечно, у меня есть сбережения, на какое-то время их хватит, моя задача сейчас сориентироваться в ситуации и активно работать.
Самый трудоемкий процесс — привлекать новых людей, завоевывать их доверие, делать так, чтобы они захотели остаться и уже после этого искать рекламу и зарабатывать. Блогеры сейчас испортили Telegram, начали вести там ту же политику, что когда-то вели в Instagram (круговые гивы, прогревы, подписка за деньги, подарок), аудитория не привыкла к такому. В Instagram* они попадались в ленте, а сейчас их просто смахнут в архив, где они останутся висеть мертвым грузом. В Telegram блогерам будет сложно, многие вымрут, останутся самые сильные.
От новых соцсетей мне не легче. Если в «Россграм» нам отдадут нашу миллионную аудиторию, то, может быть, из этого что-то и выйдет, но, скорее всего, нужно будет начинать с нуля. Для новичков это шанс проявить себя, а мне нужны мои старые наработки. Я потеряла бизнес, хоть что мне сейчас предложи, легче не станет. Психологически я готовилась к такому повороту событий, но не думала, что это произойдет так резко. За три недели у нас отобрали наше детище. Это такой стресс, столько было пролито слез. Конечно, очень тяжело сейчас. Друзья меня поддерживают, верят в меня, говорят, я обязательно что-нибудь придумаю, обязательно справлюсь.
Мария Кулакова, предприниматель и SMM-маркетолог
— В Instagram* у меня два аккаунта на ведении — служба доставки суши и роллов «Токайдо» (
Страницы во «ВКонтакте» были созданы задолго до текущих событий, иногда там что-то публиковалось, и был хороший отклик от подписчиков сообществ. У доктора есть телеграм-канал, где идет активное общение с аудиторией. Два месяца назад мы завели TikTok и снимали видео для обоих проектов, шло хорошо, на некоторых роликах даже были миллионные охваты. Мы тестировали разный контент, искали свой, смотрели, что заходит, что нет, и вот только мы поняли, что и как нужно делать, TikTok тоже заблокировали. Сейчас обходим блокировку, постим через ПК или через VPN, алгоритмы работают так же, как и до блокировки.
Для продвижения в Instagram* мы практически не использовали таргет (реклама, транслируемая определенной аудитории. — Прим. ред.), узнаваемость и охваты росли за счет взаимодействия с другими аудиториями, была реклама у блогеров, в профиле доктора проводились марафоны. Рилсы (короткие видеоролики. — Прим. ред.) приносили нам хороший отклик от подписчиков, к примеру, в профиль доктора за счет видео reels пришло около 20 тысяч подписчиков, абсолютно экологичным путем. Охваты в обоих аккаунтах росли, но после 24 февраля резко упали, пользователей интересовали только новости о ситуации в стране и мире.
Спустя две недели всё вернулось на круги своя, мы спокойно постили контент согласно плану, ничего не изменяя. На данный момент всё в норме, я не замечаю спада активности, мы не пострадали от блокировки, но она лишний раз напомнила нам, что есть другие соцсети, в которых тоже нужно развиваться — сейчас все силы брошены на это. Мы адаптируем новый контент-план под «ВК», тщательнее продумываем его, потому что не планируем копировать одно и то же на все соцсети.
Люди сейчас перенасыщены информацией, их зовут то во «ВКонтакте», то в «Телегу», чувство, что тебя разрывают, ощущение хаоса, в «Телеге» — полный бардак. Мы решили, что не хотим участвовать в подобном, мы спросили аудиторию (проанализировали и выгрузили данные, то есть выяснили портрет своей целевой аудитории. — Прим. ред.), будем использовать данные для таргета «ВКонтакте» более лояльными методами. Человек отдохнет от суеты, увидит что-то знакомое в ленте и сам подпишется, станет лояльным подписчиком.
В профиле доктора у нас было запланировано пять рекламных интеграций с фармацевтическими компаниями, только одна перенесла на время работу с нами, остальные не стали паниковать, мы просто перенесли дату, сдвинулись вперед. Все уверены и верят в то, что мы не лишимся Instagram*, охваты пришли в норму, мы отчитались об этом перед партнерами, с которыми заключили договоры на рекламу. У «Токайдо» в пик ситуации открылся новый, третий филиал, мы успешно отработали 8 марта, выручка шла согласно плану, мы даже слегка перевыполнили.
Я не подтверждаю ту концепцию, которая творится вокруг соцсетей, у нас нет провала. Единственное изменение — поставщики поднимают цены, мы тоже меняем ценовую политику, меняем расходы. Такое уже происходило 8 лет назад, вот тогда мы были в шоке, но мы адаптировались, и сейчас для нас текущая ситуация не стала сюрпризом.
Татьяна Корж, руководитель студии Hairspa
— Я владелица моностудии парикмахерского направления и трихологии в Новосибирске, мы существуем чуть больше года. В январе мы открыли еще одну студию в Тюмени и занимаемся ее развитием. Думаю, любой здравомыслящий человек и предприниматель понимает, что не стоит себя обнадеживать и говорить, что с Instagram* всё будет хорошо. Может быть, это так и когда-нибудь всё вернется, но сейчас мы теряем время. Не стоит класть все яйца в одну корзину, нужно пробовать развивать все площадки, даже если они кажутся неэффективными. Всегда нужен запасной аэродром.
Instagram* — один из инструментов маркетинга. Мысленно я уже попрощалась с ним и мне спокойно, мы переходим в другие соцсети и подключаем другие рекламные инструменты, так как продвигать рекламу в Instagram* стало сложно. Сейчас мы активно занимаемся наполняемостью группы во «ВКонтакте», рассылаем предложения для нашей целевой аудитории, так как пользователи плавно переходят туда, также мы активно развиваем телеграм-канал. Не отказываемся и от альтернативных рекламных возможностей, к примеру, баннеры в лифтах, посмотрим, что из этого выйдет.
У нас есть своя сформировавшаяся аудитория, в Instagram* были неплохие охваты. Подписчики остались с нами, новых мы привлекаем с помощью рекламы. Есть спады не только в соцсетях, но и в посещаемости. Наши гости находятся в ситуации неизвестности, отменяют записи, так как не понимают, насколько всё затянется, как ударит по бюджету. Не скажу, что клиенты массово уходят, но то, что выписываются, такая тенденция есть.
Я не отчаиваюсь, так как всегда знаю, как найти выход из ситуации. Мы с командой делаем всё возможное и невозможное, работаем над удержанием базы, повышаем лояльность, придумываем программы лояльности для гостей, не повышаем прайс, так как имеем хорошие ресурсы товарных остатков, но если придется это сделать, то на ту себестоимость, которая накладывается на нас. Считаю, что любая кризисная ситуация — это возможность для роста. У нас есть и запасные варианты, подушки безопасности. Возможно, мы даже вырастем с помощью тех действий, которые предпринимаем сейчас.
Елизавета Михайлова, визажист и мастер по оформлению бровей
— Instagram* для меня был основной страницей для коммуникации с клиентами, объявления акций и сообщения новостей. Для продвижения я пользовалась таргетом, снимала истории и видео reels, через которые веселила аудиторию смешными скетчами, снято было на месяц вперед и куда их теперь? На таргет я тратила около 2000–2500 рублей в месяц, охваты росли, а теперь грустно всё. С моих 900 подписчиков охваты в сторис были 200–250 аккаунтов, и мы активно общались.
У меня был telegram-канал для запасного способа связи, но самый рабочий способ привлечения людей — это сарафанное радио. Рекомендации клиенток своим знакомым и подругам работали всегда и даже лучше «Инсты*». Конечно, когда всё заблокировали, был стресс, но я быстро сориентировалась. У меня уже есть группа в «ВК», с ней мне помогает мой SMM-менеджер. Еще я подумываю над старыми методами типа наружной рекламы. Мой план — не опускать руки и делать то, что получается. Останавливаться нельзя.
Да, это сложный период, но я стараюсь сохранить для своих клиенток уголок спокойствия в своей студии. Это место, где можно выдохнуть и вспомнить о себе. Всю прошлую неделю у меня играло «Яндекс.Радио» с волной зарубежной попсы
* Социальная сеть Instagram запрещена в России. Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.
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