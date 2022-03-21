Meta признали экстремистской организацией. Можно ли пользоваться ее соцсетями?

11 марта Генеральная прокуратура направила в суд заявление о признании Meta (запрещена в РФ) экстремистской организацией, а 21 марта российский суд запретил Facebook и Instagram (запрещены в РФ), а саму корпорацию признал экстремистской. Рассказываем, что вам с того.
Можно ли пользоваться Facebook и Instagram?
Хотя обе эти соцсети с сегодняшнего дня запрещены в РФ, пользоваться ими можно. На уровне обычного пользователя. Постить записи и фотографии, которые не идут вразрез с российским законодательством. Это вполне себе безопасно.
— С точки зрения закона, на сегодняшний день ответственности за пользование этим программным продуктом нет, — говорит юрист Павел Невольниченко. — Тот факт, что вы пользуетесь программным продуктом, не делает вас автоматически экстремистом. Здесь как раз нужно понимать, какую именно тематику вы используете при публикации. Если они касаются исключительно вашей жизни, то здесь, конечно, никаких нарушений не будет. И мы должны как раз понимать, что признаётся экстремистским не сам продукт, а именно разработчик этого программного продукта.
— При худшем развитии событий пользователей могут привлечь за всё что угодно, но скорее, за посты, конечно, — говорит адвокат Валерия Ветошкина. — По КоАП ответственность за распространение экстремистских материалов предусматривается, если отдельный материал признан экстремистским. Пока по закону для этого нужно судебное решение, а не признание площадки экстремистской.
Но меня могут признать экстремистом?
Экстремистом — вряд ли. А вот пособником — могут. В заблокированных соцсетях теперь нельзя вести бизнес, а покупка рекламы в них теоретически может привести к уголовной статье «
— Вы не сможете пользоваться рекламными продуктами этой площадки. Если вы используете таргетированную рекламу или директ, это может быть расценено как финансирование компании, которая имеет экстремистскую направленность, — говорит Павел Невольниченко.
Наказание для граждан — от трехсот до семисот тысяч рублей, до четырех лет принудительных работ или лишение свободы до восьми лет. То же самое касается торговли акциями запрещенной в РФ Meta.
А вот заказать рекламу у какого-нибудь блогера вы всё еще можете. Поскольку вы получаете услугу от конкретного лица и непосредственно площадку никак не финансируете.
Какие еще есть подводные камни?
Раз уж эти соцсети признаны запрещенными и экстремистскими, стоит быть аккуратнее с их символикой. Оставили ссылку на них на своей визитке, сайте или на странице в условном «ВКонтакте», наклеили на стекло автомобиля наклейку с логотипом того или иного запрещенного ресурса, напечатали лого на плакате или постере — всё это попадает под соответствующую статью административного кодекса. Нарушителям из числа гражданских светит штраф от одной тысячи до трех тысяч рублей либо арест на 15 суток. Должностным лицам грозит от двух до пяти тысяч рублей штрафа, юридическим — от ста тысяч до одного миллиона рублей штрафа или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Все материалы и оборудование, на котором их использовали, понятное дело, конфискуют.
Можно ли пользоваться WhatsApp?
Решение суда на WhatsApp не распространялось. Мессенджер исключили из рассмотрения дела, запреты на него не распространяются, поэтому он продолжит работать в прежнем формате.