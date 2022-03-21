Meta признали экстремистской организацией. Можно ли пользоваться ее соцсетями?

11 марта Генеральная прокуратура направила в суд заявление о признании Meta (запрещена в РФ) экстремистской организацией, а 21 марта российский суд запретил Facebook и Instagram (запрещены в РФ), а саму корпорацию признал экстремистской. Рассказываем, что вам с того.



Можно ли пользоваться Facebook и Instagram?

Хотя обе эти соцсети с сегодняшнего дня запрещены в РФ, пользоваться ими можно. На уровне обычного пользователя. Постить записи и фотографии, которые не идут вразрез с российским законодательством. Это вполне себе безопасно.

