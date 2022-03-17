Ломка по Instagram и Facebook: почему нам так трудно отказаться от соцсетей и чем их можно заменить

Почему происходит «ломка» по социальным сетям?

Ломка по соцсетям, к которым сейчас ограничивают доступ, — это явление само по себе естественное и биопсихологическое по своей природе. Социальные сети задействуют наши глубинные социальные процессы. И некоторые авторы говорят даже о социальном инстинкте, который есть у всего нашего вида. У кого-то он проявлен сильнее, у кого-то слабее.

Из-за проблем с доступом к привычным соцсетям человек беспокоится, ему нечем себя занять. Он за это время утратил способность быть спокойным и занимать себя в реальном мире. Ему всё время нужен посредник, гаджет, какое-то электронное устройство.

Для очень большой части наших сограждан социальные сети стали быстрым эрзацем активного социального общения. Люди размещали там свое социальное я. Оно отличается от реального. То есть вживую, когда ты встречаешься, это один человек, а в инстаграме — совсем другой. Образ этот человек насыщает, вкладываясь в социальную сеть, внося туда фотографии, тексты, идеи и смыслы. Он для многих людей стал очень важным.