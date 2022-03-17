Ломка по Instagram и Facebook: почему нам так трудно отказаться от соцсетей и чем их можно заменить

Роскомнадзор заблокировал в России Instagram и Facebook — по крайней мере, это официально озвученная позиция. Миллионы пользователей остались в недоумении. Пользоваться соцсетями как обычно не получается, аудитория плавно уходит на разрешенные площадки, привычный мир коммуникаций рушится. Многие испытывают от этого стресс и даже ломку. Врач-психотерапевт Игорь Лях в авторской колонке объясняет, почему мы так привыкли к виртуальной жизни и держимся за свои странички в соцсетях и как избавиться от этой зависимости.
Почему происходит «ломка» по социальным сетям?
Ломка по соцсетям, к которым сейчас ограничивают доступ, — это явление само по себе естественное и биопсихологическое по своей природе. Социальные сети задействуют наши глубинные социальные процессы. И некоторые авторы говорят даже о социальном инстинкте, который есть у всего нашего вида. У кого-то он проявлен сильнее, у кого-то слабее.
Из-за проблем с доступом к привычным соцсетям человек беспокоится, ему нечем себя занять. Он за это время утратил способность быть спокойным и занимать себя в реальном мире. Ему всё время нужен посредник, гаджет, какое-то электронное устройство.
Для очень большой части наших сограждан социальные сети стали быстрым эрзацем активного социального общения. Люди размещали там свое социальное я. Оно отличается от реального. То есть вживую, когда ты встречаешься, это один человек, а в инстаграме — совсем другой. Образ этот человек насыщает, вкладываясь в социальную сеть, внося туда фотографии, тексты, идеи и смыслы. Он для многих людей стал очень важным.
И можно говорить, что существует та самая виртуальная зависимость. Виртуализируя и объективизируя образ себя в чем-то, возможно, лучшего, чем того, кто ходит по городу, действует в реальности, человек попадает в своего рода зависимость от своего собственного продукта. Так же, как Пигмалион попал в зависимость от Галатеи.
Вкладываясь в этот образ мы, конечно, формируем специфическую привязанность и ощущаем ее и как привязанность к тем людям, с которыми общаемся, переписываемся, обмениваемся в этой социальной сети. Но по большому счету мы больше привязываемся к самому образу, который создали. И у многих людей эта привязанность оказывается не совсем осознанной. Люди образ создали, частью своей души живут внутри него, но не замечают, что таким образом стали виртуально зависимыми.
Очень много людей в XXI веке оказались в больших социальных сетях, в этих социальных связях именно в виртуальном пространстве. У них виртуальных знакомых в десятки, а у некоторых в тысячи раз больше, чем реальных. Вживую человек общается с 5–6 людьми, а в Сети его образ имеет значение для нескольких тысяч и даже миллионов людей.
И эта утрата ценности виртуальной, но воспринимаемой как ценность реальная благодаря тому, что у нас есть социальный инстинкт, — она вызывает ощущение небезопасности. Люди действительно ощущают, что что-то потеряли, утратили или какая-то часть их находится под угрозой. К сожалению, могу сказать, что уже есть обращения к психологам и психотерапевтам на тему потери этой части себя.
Именно с этим связано желание удерживаться хоть в каких-то социальных сетях.
Что делать? Как себе помочь?
Во-первых, нужно постараться больше общаться офлайн. И если такого общения достаточно, то этого чувства ломки — его не будет. Точно оно будет гораздо меньше и под контролем.
Во-вторых, нужно пользоваться другими доступными социальными сетями и там создавать образы, если для вас это очень значимо и важно.
В-третьих, следует задуматься — что мешает собрать вокруг себя, как это называют американцы, social networking. Что мешает вам вступать в активные отношения, просто пользуясь другими инструментами? Просто звоня по телефону, разговаривая. И если окажется, что создавать такую дружескую социальную сеть для человека вполне возможно и доступно, то вполне возможно, что его жизнь поменяется и даже станет лучше. Те, с кем вы обменивались лайками в Сети, с ними вы будете сидеть и пить кофе, выражать свои чувства без социальных посредников.
Думаю, что люди сейчас в такой ситуации могут осознать, что мы, как Пигмалионы, формировали эту привязанность и образы и тратили на это довольно много времени. Сейчас многие поймут, что общаться можно без посредника — дружить напрямую, и в этом есть своя прелесть.
Клубы по интересам вполне могут справиться с задачей объединения и замены социальных сетей. Если вы увлекаетесь садоводством, то, возможно, пришло время сходить в клуб цветоводов и познакомится с такими же заинтересованными людьми. Нравятся кошечки? Самое время добраться до котокафе.
Очень важно понять: то, что может быть утрачено, — это всего-навсего средство коммуникации, и оно не единственное. Его можно заменить.
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