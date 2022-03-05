Роскомнадзор блокирует доступ к Facebook в России

Сегодня, 4 марта, в Роскомнадзоре заявили, что принято решение о блокировке сети Facebook на территории РФ. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства.
— С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook, — говорится в сообщении Роскомнадзора. — В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства РИА Новости, Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру»
В ведомстве отметили, что такие ограничения запрещены Федеральным законом
Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что считает возможным заблокировать Facebook на время спецоперации на Украине. О событиях на Украине мы следим в режиме онлайн.