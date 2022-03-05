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Тема дняСпецоперация на Украине: хроника
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Роскомнадзор блокирует доступ к Facebook в России

С октября 2020 года ведомство зафиксировало 26 случаев дискриминации российских СМИ в этой сети

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Facebook ограничил доступ к аккаунтам телеканала «Звезда», РИА Новости, Sputnik, Russia Today и другим российским СМИ

Facebook ограничил доступ к аккаунтам телеканала «Звезда», РИА Новости, Sputnik, Russia Today и другим российским СМИ

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Сегодня, 4 марта, в Роскомнадзоре заявили, что принято решение о блокировке сети Facebook на территории РФ. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства.

— С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook, — говорится в сообщении Роскомнадзора. — В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства РИА Новости, Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру»

В ведомстве отметили, что такие ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах.

Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что считает возможным заблокировать Facebook на время спецоперации на Украине. О событиях на Украине мы следим в режиме онлайн.

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FacebookРоскомнадзорблокировка
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